Médicos do ES posam no casamento de Gretchen: "Estava em êxtase"

Paulo Lessa, Karla Lessa, Esdras de Souza e Gretchen: no 18º casamento de Gretchen, em Belém do Pará Crédito: Arquivo pessoal/Paulo Lessa

A golden hour da Baía do Guajará, em Belém do Pará, não poderia ter sido mais brilhante do que foi no fim da tarde desta quarta (30). Isso porque Gretchen e o novo (e 18º!) marido, Esdras de Souza, fizeram cerimônia e festa para celebrar o enlace na região. No happening, que não teve presença de nenhum dos sete herdeiros da cantora, ao menos dois capixabas bateram ponto.

O médico Paulo Lessa e a esposa, a também médica Karla Lessa, de Vitória, posaram ao lado da artista, que vestiu um modelito da Rosa Clará, grife de noivas espanhola, e optou por uma lista de convidados bastante enxuta e se desobrigou de convidar até amigos famosos do meio artístico - prática que é bastante incomum no rol das celebridades.

À coluna, Paulo fala que a decoração do local chamava a atenção, bem como o point escolhido.

Paulo Lessa, Karla Lessa, Esdras de Souza, Gretchen, Igor Costa e Joana Haddad: no 18º casamento de Gretchen, em Belém do Pará Crédito: Arquivo pessoal/Paulo Lessa