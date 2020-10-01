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Pedro Permuy

Médicos do ES posam no casamento de Gretchen: "Estava em êxtase"

Paulo Lessa e a esposa, Karla Lessa, atendem a artista e foram convidados para celebrar o matrimônio dela com Esdras de Souza na tarde desta quarta (30), em Belém

Públicado em 

01 out 2020 às 11:58
Pedro Permuy

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Pedro Permuy

Paulo Lessa, Karla Lessa, Esdras de Souza e Gretchen: no 18º casamento de Gretchen, em Belém do Pará
Paulo Lessa, Karla Lessa, Esdras de Souza e Gretchen: no 18º casamento de Gretchen, em Belém do Pará Crédito: Arquivo pessoal/Paulo Lessa
A golden hour da Baía do Guajará, em Belém do Pará, não poderia ter sido mais brilhante do que foi no fim da tarde desta quarta (30). Isso porque Gretchen e o novo (e 18º!) marido, Esdras de Souza, fizeram cerimônia e festa para celebrar o enlace na região. No happening, que não teve presença de nenhum dos sete herdeiros da cantora, ao menos dois capixabas bateram ponto.
O médico Paulo Lessa e a esposa, a também médica Karla Lessa, de Vitória, posaram ao lado da artista, que vestiu um modelito da Rosa Clará, grife de noivas espanhola, e optou por uma lista de convidados bastante enxuta e se desobrigou de convidar até amigos famosos do meio artístico - prática que é bastante incomum no rol das celebridades.
À coluna, Paulo fala que a decoração do local chamava a atenção, bem como o point escolhido.
Paulo Lessa, Karla Lessa, Esdras de Souza, Gretchen, Igor Costa e Joana Haddad: no 18º casamento de Gretchen, em Belém do Pará
Paulo Lessa, Karla Lessa, Esdras de Souza, Gretchen, Igor Costa e Joana Haddad: no 18º casamento de Gretchen, em Belém do Pará Crédito: Arquivo pessoal/Paulo Lessa
"É uma marina toda flutuante, ao pôr-do-sol, em uma baía espetacular. Os drinques foram feitos especialmente para a data, a decoração perfeita e os convidados eram todos amigos do casal aqui da região mesmo. Uma festa bem família, foi maravilhoso. Ela estava em êxtase e ele também. Os dois têm uma energia muito boa e ficaram muito contentes com a celebração", confidencia.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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