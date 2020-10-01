Médicos do ES posam no casamento de Gretchen: "Estava em êxtase"

A golden hour da Baía do Guajará, em Belém do Pará, não poderia ter sido mais brilhante do que foi no fim da tarde desta quarta (30). Isso porque Gretchen e o novo (e 18º!) marido, Esdras de Souza, fizeram cerimônia e festa para celebrar o enlace na região. No happening, que não teve presença de nenhum dos sete herdeiros da cantora, ao menos dois capixabas bateram ponto.
O médico Paulo Lessa e a esposa, a também médica Karla Lessa, de Vitória, posaram ao lado da artista, que vestiu um modelito da Rosa Clará, grife de noivas espanhola, e optou por uma lista de convidados bastante enxuta e se desobrigou de convidar até amigos famosos do meio artístico - prática que é bastante incomum no rol das celebridades.
À coluna, Paulo fala que a decoração do local chamava a atenção, bem como o point escolhido.
"É uma marina toda flutuante, ao pôr-do-sol, em uma baía espetacular. Os drinques foram feitos especialmente para a data, a decoração perfeita e os convidados eram todos amigos do casal aqui da região mesmo. Uma festa bem família, foi maravilhoso. Ela estava em êxtase e ele também. Os dois têm uma energia muito boa e ficaram muito contentes com a celebração", confidencia.