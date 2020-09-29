Modelo do ES exibe antes e depois e mudança impressiona

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As vezes vemos a vida das pessoas e pensamos: "nossa...queria ter isso!" E esquecemos de fazer perguntas do tipo "como ele tem isso?", "qual foi a dificuldade dele pra conseguir esse resultado?". Porém tudo tem um começo, e o meu foi em fevereiro desse ano, quando fui a primeira vez na @andymodels, eu havia finalizando um tratamento de pele com Roacutan onde durante o tratamento suspendi as atividades físicas por conta de dores, assim desanimei em ter uma rotina de alimentação saudável também, logo como consequência meu corpo não estava da melhor forma e nem do jeito que eu queria; Entretanto, desde fevereiro venho tendo um acompanhamento de coaching de imagem na agência e assim passei a me reciclar bastante, mudando completamente meu estilo de vida; Mudando minha alimentação, “abrindo menos” e passando a "descascar mais", mais natural e saudável, assim como a volta às atividades físicas, mesmo quando veio a quarentena que as academias ficaram fechadas eu treinei em casa, e continuei com foco, as vezes dava até vontade de comer algo como um lanche ou doce mas eu tinha meu objetivo, e a vontade de alcançar ele era maior do que qualquer doce ou algo do tipo! Esse é meu resultado de quase 8 meses de dedicação, apoio da família e acompanhamento com a Andy Models! E eu fico muito feliz de compartilhar para vocês sabendo que isso pode motivar, servir de exemplo, ou até um ponta pé inicial para mudar a sua vida e você ser saudável! Lembrando que algo que me ajudou muito foi minha disciplina e foco! ou seja A MENTE também é algo que no processo precisa ser trabalhada! Enfim... esse foi meu trabalho de quase 8 meses, lembrando, isso é só o começo, pois é um estilo de vida!! #andymodels #andymodelsteam #model #modelo #colatina #colatinaes #somoscapixabas #motivação #motivation #evolucao #evolução #evolution #fitnes #estilodevidasaudavel #ilovemyjob #amomeutrabalho #parcerianaopagaboleto #nopainnogain #gym #estilodevida #lifestyle #capixabadagema #brazilianmodel #brazil #male #malemodel #coach #fit #life #workout