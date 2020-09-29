Modelo do ES exibe antes e depois e mudança impressiona

Em fevereiro deste ano, João Vitor Badiani decidiu dar os primeiros passos na carreira de modelo indo a uma agência especializada de Vila Velha. Apesar de, naquele momento, não ter cumprido alguns requisitos de imagem, recebeu orientação do booker que o atendeu e agarrou com unhas e dentes um estilo de vida mais saudável. Em seis meses, o antes e depois do bonitão
de 17 anos fez até pessoas próximas a ele se chocarem com a transformação.
Negando qualquer procedimento estético invasivo e suplementação para conquistar músculos, o jovem passou de 73 para 65 quilos nesse meio tempo, quando mudou até a altura, indo de algo em torno de 1,82 para 1,85 metro. A explicação: João se dedicou a exercícios específicos de alongamento e posturais, que endireitaram a coluna fazendo com que ela ficasse mais reta e estimulasse o crescimento.
No geral, João não teve que fazer nenhuma mudança radical. Só adaptou a rotina a hábitos melhores e acabou virando prova viva de que pequenos detalhes fazem toda a diferença.
O rapaz, que mora em Colatina, Noroeste do Espírito Santo
, atualmente divide a agenda entre compromissos na escola, trabalhos e ensaios que vem fazendo desde o segundo trimestre do ano. Aos poucos, adotando práticas que ele considerou positivas, foi percebendo o quanto comprovou a mudança do próprio corpo e aparência.
"Vou à dermatologista frequentemente, já fiz tratamento com isotretinoína (Roacutan), cuido da alimentação, exercícios... Parei de comer besteira (risos)... E tudo isso ficou forte agora, em meio à pandemia do coronavírus
. Aproveitei o momento mais em casa para focar e deu certo", detalha. E entrega: "Foquei nos exercícios aeróbicos para secar mesmo e o Anderson (Bonella) já também tinha falado que a definição do músculo viria".
Anderson Bonella
, sócio da Andy Models, é o booker que orientou João a adotar práticas que melhorariam sua aparência para o mundo comercial. O agente fala que o perfil do modelo é bastante requisitado e que, após a mudança, a demanda por trabalhos com o rapaz já aumentou.
"São quase 20 anos de experiência na área. Meu sócio, João Araújo, tem mais de 25 anos... Então sabemos o que funciona. Eu só dei alguns nortes para orientá-lo, já que vimos potencial, e ele acatou de todos os lados", comemora Anderson.
Até o corte de cabelo e barba acabaram totalmente transformados pelos truques que o especialista deu para o estudante, que pretende ingressar na faculdade de Nutrição assim que finalizar o ensino médio. E o modelo corrobora: "Lembro que ele (Anderson) falou para preferir produtos para cabelos cacheados. Nunca usei, nunca tinha nem pensado. E mudou totalmente. Acho que foram coisas simples que, no fim, fizeram toda a diferença".