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Pedro Permuy

Modelo do ES exibe antes e depois e mudança impressiona

Em 6 meses, João Vitor Badiani, de Colatina, conquistou corpão e mudou os hábitos de cuidados com cabelo, pele, alimentação e exercícios em meio à pandemia da Covid-19

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 07:00

Públicado em 

29 set 2020 às 07:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

João Vitor Badiani, modelo de Colatina, no Espírito Santo, exibe antes e depois e mudança impressiona
João Vitor Badiani, modelo de Colatina, no Espírito Santo, exibe antes e depois e mudança impressiona Crédito: Arquivo pessoal/Montagem A GAZETA
Em fevereiro deste ano, João Vitor Badiani decidiu dar os primeiros passos na carreira de modelo indo a uma agência especializada de Vila Velha. Apesar de, naquele momento, não ter cumprido alguns requisitos de imagem, recebeu orientação do booker que o atendeu e agarrou com unhas e dentes um estilo de vida mais saudável. Em seis meses, o antes e depois do bonitão de 17 anos fez até pessoas próximas a ele se chocarem com a transformação.
Negando qualquer procedimento estético invasivo e suplementação para conquistar músculos, o jovem passou de 73 para 65 quilos nesse meio tempo, quando mudou até a altura, indo de algo em torno de 1,82 para 1,85 metro. A explicação: João se dedicou a exercícios específicos de alongamento e posturais, que endireitaram a coluna fazendo com que ela ficasse mais reta e estimulasse o crescimento.
No geral, João não teve que fazer nenhuma mudança radical. Só adaptou a rotina a hábitos melhores e acabou virando prova viva de que pequenos detalhes fazem toda a diferença.
"Começou sendo dieta. Hoje é um estilo de vida "
João Vitor Badiani - Estudante e modelo
O rapaz, que mora em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, atualmente divide a agenda entre compromissos na escola, trabalhos e ensaios que vem fazendo desde o segundo trimestre do ano. Aos poucos, adotando práticas que ele considerou positivas, foi percebendo o quanto comprovou a mudança do próprio corpo e aparência.
"Vou à dermatologista frequentemente, já fiz tratamento com isotretinoína (Roacutan), cuido da alimentação, exercícios... Parei de comer besteira (risos)... E tudo isso ficou forte agora, em meio à pandemia do coronavírus. Aproveitei o momento mais em casa para focar e deu certo", detalha. E entrega: "Foquei nos exercícios aeróbicos para secar mesmo e o Anderson (Bonella) já também tinha falado que a definição do músculo viria".

Antes e depois do modelo João Vitor Badiani

Ver essa foto no Instagram

As vezes vemos a vida das pessoas e pensamos: "nossa...queria ter isso!" E esquecemos de fazer perguntas do tipo "como ele tem isso?", "qual foi a dificuldade dele pra conseguir esse resultado?". Porém tudo tem um começo, e o meu foi em fevereiro desse ano, quando fui a primeira vez na @andymodels, eu havia finalizando um tratamento de pele com Roacutan onde durante o tratamento suspendi as atividades físicas por conta de dores, assim desanimei em ter uma rotina de alimentação saudável também, logo como consequência meu corpo não estava da melhor forma e nem do jeito que eu queria; Entretanto, desde fevereiro venho tendo um acompanhamento de coaching de imagem na agência e assim passei a me reciclar bastante, mudando completamente meu estilo de vida; Mudando minha alimentação, “abrindo menos” e passando a "descascar mais", mais natural e saudável, assim como a volta às atividades físicas, mesmo quando veio a quarentena que as academias ficaram fechadas eu treinei em casa, e continuei com foco, as vezes dava até vontade de comer algo como um lanche ou doce mas eu tinha meu objetivo, e a vontade de alcançar ele era maior do que qualquer doce ou algo do tipo! Esse é meu resultado de quase 8 meses de dedicação, apoio da família e acompanhamento com a Andy Models! E eu fico muito feliz de compartilhar para vocês sabendo que isso pode motivar, servir de exemplo, ou até um ponta pé inicial para mudar a sua vida e você ser saudável! Lembrando que algo que me ajudou muito foi minha disciplina e foco! ou seja A MENTE também é algo que no processo precisa ser trabalhada! Enfim... esse foi meu trabalho de quase 8 meses, lembrando, isso é só o começo, pois é um estilo de vida!! #andymodels #andymodelsteam #model #modelo #colatina #colatinaes #somoscapixabas #motivação #motivation #evolucao #evolução #evolution #fitnes #estilodevidasaudavel #ilovemyjob #amomeutrabalho #parcerianaopagaboleto #nopainnogain #gym #estilodevida #lifestyle #capixabadagema #brazilianmodel #brazil #male #malemodel #coach #fit #life #workout

Uma publicação compartilhada por João Vitor Badiani (@joaovitorbadiani) em

A VOZ DA EXPERIÊNCIA

Anderson Bonella, sócio da Andy Models, é o booker que orientou João a adotar práticas que melhorariam sua aparência para o mundo comercial. O agente fala que o perfil do modelo é bastante requisitado e que, após a mudança, a demanda por trabalhos com o rapaz já aumentou.
"Teve até cliente que cotou orçamento com os 'modelos das duas fotos'. Não perceberam que era um antes e depois da mesma pessoa. E não acreditavam quando eu contava"
Anderson Bonella - Booker e empresário
"São quase 20 anos de experiência na área. Meu sócio, João Araújo, tem mais de 25 anos... Então sabemos o que funciona. Eu só dei alguns nortes para orientá-lo, já que vimos potencial, e ele acatou de todos os lados", comemora Anderson.
Até o corte de cabelo e barba acabaram totalmente transformados pelos truques que o especialista deu para o estudante, que pretende ingressar na faculdade de Nutrição assim que finalizar o ensino médio. E o modelo corrobora: "Lembro que ele (Anderson) falou para preferir produtos para cabelos cacheados. Nunca usei, nunca tinha nem pensado. E mudou totalmente. Acho que foram coisas simples que, no fim, fizeram toda a diferença".

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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