Teatro do Sesi é reformado para virar novo centro cultural no ES

O Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, Vitória, visto por dentro; local fará parte do novo complexo após reforma

A coluna, que não dorme no ponto, descobriu a novidade e apurou que o recurso investido saiu dos cofres do próprio Sesi. Questionado, por meio de nota, o órgão confirmou: "O novo espaço será amplo, democrático e vai aproximar ainda mais a cultura da população capixaba. O centro cultural foi pensado para ser a casa de todas as manifestações artísticas e culturais do Estado".