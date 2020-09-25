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Pedro Permuy

Teatro do Sesi é reformado para virar novo centro cultural no ES

Eterna Miss Espírito Santo, a modelo Stephany Pim já posou em ensaio no novo espaço, que foi ampliado com salas multifuncionais e galerias, para campanha de lançamento

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 08:00

Públicado em 

25 set 2020 às 08:00
Pedro Permuy

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Pedro Permuy

O Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, Vitória, visto por dentro
O Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, Vitória, visto por dentro; local fará parte do novo complexo após reforma Crédito: Sesi/Divulgação
Muito em breve, o Sesi ES, entidade da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), deve inaugurar um centro cultural de dois mil metros quadrados no bairro Jardim da Penha, em Vitória.  O complexo, chamado de Centro Cultural Sesi Espírito Santo, incluirá o atual Teatro do Sesi, mas também abrigará salas multifuncionais e galerias.
O novo aparelho cultural já está em fase de finalização de projeto e estruturação para inauguração. Os ambientes serão inteiramente usados para atividades do setor artístico e eventos de promoção da cultura do Espírito Santo.
A coluna, que não dorme no ponto, descobriu a novidade e apurou que o recurso investido saiu dos cofres do próprio Sesi. Questionado, por meio de nota, o órgão confirmou: "O novo espaço será amplo, democrático e vai aproximar ainda mais a cultura da população capixaba. O centro cultural foi pensado para ser a casa de todas as manifestações artísticas e culturais do Estado".
Convidada pelo gerente de Cultura do Sesi ES, Marcelo Lages, a Miss Espírito Santo 2017, Stephany Pim, fez um ensaio no local. A modelo, produzida por Alessandro Alcântara e Ruan Fernandes, foi clicada pela fotógrafa Jackie Campos com styling de Aurélio Sathler e figurino completo feito por Ivan Aguilar, Paula Boulanger e Marcelo Zantti - todos três estilistas capixabas.
A escolha das roupas conversa com a proposta que o espaço promete, que é a de valorizar ainda mais a cultura do Estado.

Stephany Pim posa no novo Centro Cultural Sesi ES, em Vitória

O projeto do complexo foi encabeçado por Léo de Castro, pelo presidente emérito da Findes, e continuado pela atual presidente, Cristhine Samorini. A idealização é de Marcelo Lages e equipe. O desenho e a concepção artística é da curadora Rosa-Nina Liebermann.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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