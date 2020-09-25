Teatro do Sesi é reformado para virar novo centro cultural no ES

Muito em breve, o Sesi ES, entidade da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes)
, deve inaugurar um centro cultural de dois mil metros quadrados no bairro Jardim da Penha, em Vitória. O complexo, chamado de Centro Cultural Sesi Espírito Santo, incluirá o atual Teatro do Sesi, mas também abrigará salas multifuncionais e galerias.
O novo aparelho cultural já está em fase de finalização de projeto e estruturação para inauguração. Os ambientes serão inteiramente usados para atividades do setor artístico e eventos de promoção da cultura do Espírito Santo
.
A coluna, que não dorme no ponto, descobriu a novidade e apurou que o recurso investido saiu dos cofres do próprio Sesi. Questionado, por meio de nota, o órgão confirmou: "O novo espaço será amplo, democrático e vai aproximar ainda mais a cultura da população capixaba. O centro cultural foi pensado para ser a casa de todas as manifestações artísticas e culturais do Estado".
Convidada pelo gerente de Cultura do Sesi ES, Marcelo Lages
, a Miss Espírito Santo
2017, Stephany Pim
, fez um ensaio no local. A modelo, produzida por Alessandro Alcântara e Ruan Fernandes, foi clicada pela fotógrafa Jackie Campos com styling de Aurélio Sathler e figurino completo feito por Ivan Aguilar, Paula Boulanger e Marcelo Zantti - todos três estilistas capixabas.
A escolha das roupas conversa com a proposta que o espaço promete, que é a de valorizar ainda mais a cultura do Estado.
O projeto do complexo foi encabeçado por Léo de Castro
, pelo presidente emérito da Findes, e continuado pela atual presidente, Cristhine Samorini
. A idealização é de Marcelo Lages e equipe. O desenho e a concepção artística é da curadora Rosa-Nina Liebermann.