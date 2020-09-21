Policial gato do ES vira blogueiro exibindo vida de militar: "Corpão"

Rapha Santana: policial gato de Guarapari (ES) vira blogueiro exibindo corpão e vida de militar Crédito: Junior Mota

Rapha Santana tem quase 90 mil pessoas que o acompanham todos os dias só no Instagram . A rede social de fotos do policial militar bonitão de Guarapari, no Espírito Santo , mostra um pouco do dia a dia do soldado e, é claro, exibe a boa forma que o agente conquista dia após dia com academia e dieta. "Só uma biscoitada de vez em quando", como ele mesmo brinca, em bate-papo com a coluna.

Atualmente, o policial ainda cursa Direito e concluirá esta primeira gradução no fim do ano, mas não pretende largar a patrulha de rua tão cedo. "Sempre tive vontade de ser policial, desde pequeno. Quando surgiu a oportunidade do concurso, fiz e passei. Então vim morar em Guarapari", diz ele, que vivia em Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado.

E continua: "Pouco tempo depois de entrar para a polícia, criei um Instagram e fui postando um pouco do dia a dia de um militar e da minha vida. Acho que as pessoas têm muita curiosidade de saber como é, como funciona uma operação... E recebo muitas mensagens positivas de quem acompanha. Colegas da corporação também apoiam".

Mas nem só de elogios (como são frequentes os comentários de "corpão" em seu perfil nas redes) vive o policial de 25 anos. O rapaz de 1,77 metro e 90 quilos já recebeu propostas que deixaram este colunista de cabelo em pé (e não me refiro a topetes aqui, caro leitor).

"Cada mensagem... (Risos). Mas sou muito tranquilo. Já tive várias propostas bem absurdas, uns papos estranhos. Uma vez ofereceram dinheiro por um pacote de fotos minhas para usar como se fosse em uma propaganda de site de relacionamento. Explicaram que queriam usar minhas fotos para atrair mais usuários da plataforma", confidencia.

Solteiro, Rapha diz busca um novo amor, mas sem tirar o olho dos estudos e carreira. "Em no máximo dois anos, devo virar cabo na PM. E esse ano me formo em Direito, que comecei em 2015. É minha primeira graduação e não pretendo mudar de área por enquanto", reitera.

Enquanto isso, os trabalhos de modelo, segundo o próprio militar, são bem-vindos. "Tenho recebido várias propostas para fotografar. Tenho até uns ensaios agendados já para a próxima semana. Para divulgação de loja, mais nesse sentido. Já fiz outros ensaios e gosto desse tipo de trabalho", finaliza.

Policial gato de Guarapari (ES) vira blogueiro

MODELO EMPREENDEDOR

Falando em modelo... João Vianna aproveitou a pandemia para lançar sua própria marca de roupas. O capixaba, que era figurinha carimbada em campanhas fashions de São Paulo , investiu na moda para ter o próprio negócio - e, entendedor do assunto que é, agora só posa para a própria maison.

O modelo João Vianna veste peças de sua própria marca em tarde de ensaio no Espírito Santo Crédito: Filipe Cardozo

Crédito: Filipe Cardozo

"Hoje estou produzindo regatas e camisas, mas na próxima coleção já vamos ter sungas e bermudas. As peças são confeccionadas em Vila Velha, em uma empresa genuinamente capixaba, e comercializadas pela internet", fala.

A estamparia dos itens, que abusa de símbolos do Espírito Santo (como referência ao 27 do DDD da Capital), foi desenhada pelo rapaz de 21 anos. "A estampa das peças conta um pouco da minha vida. A onda e o 'made in ES' retratam que nasci no litoral do Estado, a seta significa novos horizontes e, se reparar, as setas são só representadas 'para frente'. Para indicar progressão sempre", conclui.

NOSSO "MISTER SIMPATIA"

Wallace Rodrigues acaba de voltar do Mister Eco Brasil 2020, em Fortaleza. De lá, saiu com a faixa de Mister Eco Brasil Amizade - equivalente a uma coroação de simpatia. O representante do Espírito Santo no concurso de beleza masculina também ficou entre os 10 melhores na final geral e entre os 10 melhores físicos do concurso, mas quem levou o título máximo foi o competidor do Rio de Janeiro neste ano.

O Mister Eco Brasil 2020, Ruan Mendes (RJ), o Mister Eco Brasil Amizade 2020, Wallace Rodrigues (ES) e o 3º lugar do Mister Eco Brasil 2020, Maurício Melo Crédito: Arquivo pessoal

Do Estado, a competição nacional também recebeu o modelo Patrício Linaus, que concorreu na modalidade teen do Mister Eco Brasil, mas retornou com o título que já tinha, de Mister Eco Brasil Espírito Santo Teen 2020. Ele é natural de Pedra Azul, região Serrana do Espírito Santo.