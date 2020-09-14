Thor capixaba? Salva-vidas gato de Guarapari faz sucesso como modelo

Há seis anos, o salva-vidas Douglas Norbim foi descoberto por um booker do Espírito Santo
. De lá para cá, não parou de trabalhar como modelo e, aos poucos, foi fazendo sucesso na profissão que leva muito a aparência em consideração. Uma das sortes é que, quanto a esse aspecto estético, o bonitão não tem muito com o que se preocupar. Prova que, em pouco tempo, ganhou fama de Thor
e Tarzan
capixabas - pelos cabelos loiros compridos e porte físico.
Os rótulos, que brincam com os homônimos super-heróis, também fazem Douglas - único capixaba, inclusive, convidado a estampar uma das páginas do livro de 25 anos de carreira de Fernando Torquatto
ao lado de Bruno Gagliasso
- ser alvo de curiosos e admiradores, mas nada que o incomode, como ele mesmo confidencia à coluna.
"Sempre têm os elogios. Tem muita gente que pede para tirar foto, também. Trabalhamos muito expostos, de sunga, correndo para lá e para cá, então fica muito visado. Mas não me incomoda. Um elogio é sempre bem-vindo, melhora a autoestima e você trabalha até mais disposto", detalha ele, que tem 25 anos, é comprometido e mora com irmãos e mãe em Guarapari.
Sobre os cuidados, o loiro - agenciado por Anderson Bonella
, da Andy Models - até admite que precisaria prestar mais atenção, sobretudo com as madeixas, e assume: "Trabalho na praia, fico todo o dia exposto ao sol e, como amo água, na folga também gosto de surfar ou nadar. Acho que a receita, então, é praia, sol, mar, shampoo e hidratação só às vezes (risos)".
Douglas também mantém rotina de alimentação e treinos (sem academia) para manter o shape. "Prefiro exercícios ao ar livre, natação, corrida... E procuro dormir cedo, comer coisas leves e saudáveis", fala.
Em meio à pandemia do coronavírus
, o modelo e salva-vidas continua trabalhando por meio período nas praias do balneário capixaba e, aos poucos, retornando aos holofotes. Segundo ele, muitas lojas para as quais fotografava acabaram tendo que fechar as portas pela crise da Covid-19
, mas o mercado já deu o pontapé para a retomada. "Para este mês, já tenho trabalhos confirmados", conclui.
Quem agora está torcendo para o retorno das atividades artísticas é ninguém menos que Andrew Lloyd Webber
. Para quem não sabe, ele é o nome que assina os maiores musicais da história da Broadway
, como O Fantasma da Ópera.
Em sua página oficial do Facebook, o figurão publicou: "Nós simplesmente temos que ter nosso setor de arte aberto novamente e correndo. Nós estamos no ponto em que não há mais volta". Junto dos dizeres que pedem reabertura de teatros e demais espaços culturais, o ex-marido de Sarah Brightman
postou uma foto de si próprio - e foi apoiado por seguidores.
O empresário Flavio Sarahyba celebrou nova idade na última quinta (10) em comemoração só para os mais chegados. Na ocasião, cantou o "parabéns pra você" com a namorada, Larissa Cheuhen, o sócio Cae Mariani e amigos próximos.
Atualmente, Flavio é sócio do famoso Camarote N1, da Sapucaí, e de conhecido bar do Leblon, no Rio de Janeiro
, além de ter mais ativos no mercado do entretenimento. Os cliques são do fotógrafo Fred Pontes. A coluna dá o feliz aniversário!