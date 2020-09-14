Thor capixaba? Salva-vidas gato de Guarapari faz sucesso como modelo

Douglas Norbim tem 1,80 cm de altura, 74 quilos e é natural de Guarapari, onde também trabalha como salva-vidas. O bonitão faz sucesso como modelo e tem apelido de Thor e Tarzan capixaba

"Nunca tinha imaginado a possibilidade de ser modelo. Sempre fui muito tímido. Ainda sou, na verdade (risos) "

"Sempre têm os elogios. Tem muita gente que pede para tirar foto, também. Trabalhamos muito expostos, de sunga, correndo para lá e para cá, então fica muito visado. Mas não me incomoda. Um elogio é sempre bem-vindo, melhora a autoestima e você trabalha até mais disposto", detalha ele, que tem 25 anos, é comprometido e mora com irmãos e mãe em Guarapari.