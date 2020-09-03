Ariane Colombo: a Miss Espírito Santo que era amiga de Hebe Camargo

Ariane Colombo e Hebe Camargo: Miss Brasil Internacional 2005 e apresentadora eram amigas Crédito: Andy Models/Divulgação/Reprodução/Instagram @hebecamargooficial

Além de frequentar a mansão da mãe de Marcello Camargo e passar verões em casa de amigos com a apresentadora em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a capixaba chegou a ser lembrada pela loira até em Paris, na França, em uma ocasião que recebeu um mimo de Hebe. "Ela foi passear por Paris e me trouxe uma bolsa de presente. Nesse dia estávamos na praia e ela me chamou: 'Riri - era assim que me chamava, pelo apelido que ela mesma me deu -, eu trouxe uma lembrancinha para você, meu bem'. Uma gracinha!", destaca.

A modelo Ariane Colombo, Miss Espírito Santo 2005 e Miss Brasil Internacional 2005 Crédito: Andy Models/Divulgação/Arquivo pessoal

"Hebe me ajudou a perder a vergonha de falar em público. Sempre fui muito tímida. Fiquei extremamente feliz em conhecê-la " Ariane Colombo - Miss Brasil Internacional 2005 e modelo

"Continuo trabalhando como modelo. Moro na China e alguns meses do ano, na Itália, porque meu marido é italiano e ele trabalha entre os dois países. Neste momento, estamos na Itália e, pela pandemia, não vamos voltar à China por enquanto", fala ela, que no Brasil é representada pela agência Andy Models, do Espírito Santo.

A apresentadora Hebe Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @hebecamargooficial

DA COROA À ESTRELA

Assim que foi coroada Miss Espírito Santo, em 2005, Ariane participou de eventos nos quais Hebe já era figurinha prestigiada. Em uma dessas, na casa de um casal de amigos em Angra, teve um contato maior com a apresentadora. "Ficávamos na casa desses amigos e passamos alguns verões reunidos sempre no mesmo lugar", relembra.

E detalha: "Para esses amigos, que já conheciam Hebe há muito tempo, era comum recebê-la. Mas confesso que fiquei um pouco ansiosa (risos). Mas ela era uma pessoa muito simples e deixava todos à vontade. Logo começaram as brincadeiras, risadas... Muito alto astral, sempre alegre e contava muitas piadas".

"(Hebe) adorava comer (risos). E comia, literalmente, de tudo. Do feijão com arroz até rabada com batata " Ariane Colombo - Miss Brasil Internacional 2005 e modelo

A atriz Andréa Beltrão dá vida à apresentadora Hebe Camargo na série homônima da Globo Crédito: Globo/Reprodução

E as lembranças que a modelo capixaba tem de uma das grandes damas da televisão e da rádio do Brasil compactuam bastante com o que é mostrado na produção original: "Uma das minhas melhores amigas era íntima da Hebe. Passamos muitos verões juntas. Hebe era receptiva e muito atenciosa. Uma vez que fui à casa dela, minha amiga molhou a roupa e Hebe prontamente foi ao closet, pegou uma roupa dela própria que era nova e deu para a minha amiga. Só tenho boas memórias dela. Adorava beber um vinho e estar entre amigos. Uma pessoa do bem, exatamente como víamos na TV!".

A modelo Ariane Colombo, Miss Espírito Santo 2005 e Miss Brasil Internacional 2005 Crédito: Andy Models/Divulgação/Arquivo pessoal