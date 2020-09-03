Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedro Permuy

Ariane Colombo: a Miss Espírito Santo que era amiga de Hebe Camargo

Modelo capixaba frequentava mansão da apresentadora e chegou a ganhar bolsa que a mãe de Marcello Camargo trouxe de Paris, na França

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 06:00

Públicado em 

03 set 2020 às 06:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Ariane Colombo e Hebe Camargo: Miss Brasil capixaba e apresentadora eram amigas
Ariane Colombo e Hebe Camargo: Miss Brasil Internacional 2005 e apresentadora eram amigas Crédito: Andy Models/Divulgação/Reprodução/Instagram @hebecamargooficial
A estrela de Hebe Camargo brilha tanto que ter tido uma relação de amizade com a apresentadora virou status. Virtude essa que a Miss Espírito Santo 2005, Ariane Colombo, conquistou na mesma época em que venceu a etapa nacional de beleza, ficando em 3º lugar no então Miss Brasil, ganhando o título de Miss Brasil Internacional daquele ano e sendo coroada pela eleita anterior, ninguém menos que Grazi Massafera, que havia acabado de sair do "BBB".
Além de frequentar a mansão da mãe de Marcello Camargo e passar verões em casa de amigos com a apresentadora em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a capixaba chegou a ser lembrada pela loira até em Paris, na França, em uma ocasião que recebeu um mimo de Hebe. "Ela foi passear por Paris e me trouxe uma bolsa de presente. Nesse dia estávamos na praia e ela me chamou: 'Riri - era assim que me chamava, pelo apelido que ela mesma me deu -, eu trouxe uma lembrancinha para você, meu bem'. Uma gracinha!", destaca.
Vida e obra de Hebe voltaram aos assuntos mais comentados da internet e das rodas da sociedade com filme e série da Globo que retratam a trajetória da apresentadora. Na televisão, os episódios vão ao ar toda quinta-feira após a novela das nove. "Ainda não assisti, mas quero ver tudo", diz Ariane, que atualmente mora entre China e Itália.
A modelo Ariane Colombo, Miss Espírito Santo 2005 e Miss Brasil Internacional 2005
A modelo Ariane Colombo, Miss Espírito Santo 2005 e Miss Brasil Internacional 2005 Crédito: Andy Models/Divulgação/Arquivo pessoal
"Hebe me ajudou a perder a vergonha de falar em público. Sempre fui muito tímida. Fiquei extremamente feliz em conhecê-la "
Ariane Colombo - Miss Brasil Internacional 2005 e modelo
"Continuo trabalhando como modelo. Moro na China e alguns meses do ano, na Itália, porque meu marido é italiano e ele trabalha entre os dois países. Neste momento, estamos na Itália e, pela pandemia, não vamos voltar à China por enquanto", fala ela, que no Brasil é representada pela agência Andy Models, do Espírito Santo.
A apresentadora Hebe Camargo
A apresentadora Hebe Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @hebecamargooficial

DA COROA À ESTRELA

Assim que foi coroada Miss Espírito Santo, em 2005, Ariane participou de eventos nos quais Hebe já era figurinha prestigiada. Em uma dessas, na casa de um casal de amigos em Angra, teve um contato maior com a apresentadora. "Ficávamos na casa desses amigos e passamos alguns verões reunidos sempre no mesmo lugar", relembra.
E detalha: "Para esses amigos, que já conheciam Hebe há muito tempo, era comum recebê-la. Mas confesso que fiquei um pouco ansiosa (risos). Mas ela era uma pessoa muito simples e deixava todos à vontade. Logo começaram as brincadeiras, risadas... Muito alto astral, sempre alegre e contava muitas piadas".
"(Hebe) adorava comer (risos). E comia, literalmente, de tudo. Do feijão com arroz até rabada com batata "
Ariane Colombo - Miss Brasil Internacional 2005 e modelo
O bom humor típico da mãe de Marcello Camargo é muito bem retratado pela série, que além de passar na Globo já está disponível no Globoplay.
A atriz Andréa Beltrão dá vida à apresentadora Hebe Camargo na série homônima da Globo
A atriz Andréa Beltrão dá vida à apresentadora Hebe Camargo na série homônima da Globo Crédito: Globo/Reprodução
E as lembranças que a modelo capixaba tem de uma das grandes damas da televisão e da rádio do Brasil compactuam bastante com o que é mostrado na produção original: "Uma das minhas melhores amigas era íntima da Hebe. Passamos muitos verões juntas. Hebe era receptiva e muito atenciosa. Uma vez que fui à casa dela, minha amiga molhou a roupa e Hebe prontamente foi ao closet, pegou uma roupa dela própria que era nova e deu para a minha amiga. Só tenho boas memórias dela. Adorava beber um vinho e estar entre amigos. Uma pessoa do bem, exatamente como víamos na TV!".
A modelo Ariane Colombo, Miss Espírito Santo 2005 e Miss Brasil Internacional 2005
A modelo Ariane Colombo, Miss Espírito Santo 2005 e Miss Brasil Internacional 2005 Crédito: Andy Models/Divulgação/Arquivo pessoal
Marcello Camargo e Hebe Camargo: filho único da apresentadora ao lado dela
Marcello Camargo e Hebe Camargo: filho único da apresentadora ao lado dela Crédito: Reprodução/Divulgação/Amaury Jr

Veja Também

Jadson Jr: estilista do ES já vestiu Bieber e filhos de Beyoncé e Sabrina Sato

Morando no ES, diretor de "Flordelis" comenta escândalo: "Era família de Deus"

Blogueira do ES enfrenta necrose após injetar metacril no bumbum

Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

Tópicos Relacionados

Beleza Capixaba luxo Miss Brasil Rede Globo SBT Hebe Camargo Marcello Camargo Miss Espírito Santo Globoplay Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados