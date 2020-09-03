Ariane Colombo: a Miss Espírito Santo que era amiga de Hebe Camargo

A estrela de Hebe Camargo
brilha tanto que ter tido uma relação de amizade com a apresentadora virou status. Virtude essa que a Miss Espírito Santo 2005
, Ariane Colombo, conquistou na mesma época em que venceu a etapa nacional de beleza, ficando em 3º lugar no então Miss Brasil
, ganhando o título de Miss Brasil Internacional daquele ano e sendo coroada pela eleita anterior, ninguém menos que Grazi Massafera
, que havia acabado de sair do "BBB
".
Além de frequentar a mansão da mãe de Marcello Camargo
e passar verões em casa de amigos com a apresentadora em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a capixaba chegou a ser lembrada pela loira até em Paris, na França, em uma ocasião que recebeu um mimo de Hebe. "Ela foi passear por Paris e me trouxe uma bolsa de presente. Nesse dia estávamos na praia e ela me chamou: 'Riri - era assim que me chamava, pelo apelido que ela mesma me deu -, eu trouxe uma lembrancinha para você, meu bem'. Uma gracinha!", destaca.
"Continuo trabalhando como modelo. Moro na China e alguns meses do ano, na Itália, porque meu marido é italiano e ele trabalha entre os dois países. Neste momento, estamos na Itália e, pela pandemia, não vamos voltar à China por enquanto", fala ela, que no Brasil é representada pela agência Andy Models, do Espírito Santo.
Assim que foi coroada Miss Espírito Santo, em 2005, Ariane participou de eventos nos quais Hebe já era figurinha prestigiada. Em uma dessas, na casa de um casal de amigos em Angra, teve um contato maior com a apresentadora. "Ficávamos na casa desses amigos e passamos alguns verões reunidos sempre no mesmo lugar", relembra.
E detalha: "Para esses amigos, que já conheciam Hebe há muito tempo, era comum recebê-la. Mas confesso que fiquei um pouco ansiosa (risos). Mas ela era uma pessoa muito simples e deixava todos à vontade. Logo começaram as brincadeiras, risadas... Muito alto astral, sempre alegre e contava muitas piadas".
E as lembranças que a modelo capixaba tem de uma das grandes damas da televisão e da rádio do Brasil compactuam bastante com o que é mostrado na produção original: "Uma das minhas melhores amigas era íntima da Hebe. Passamos muitos verões juntas. Hebe era receptiva e muito atenciosa. Uma vez que fui à casa dela, minha amiga molhou a roupa e Hebe prontamente foi ao closet, pegou uma roupa dela própria que era nova e deu para a minha amiga. Só tenho boas memórias dela. Adorava beber um vinho e estar entre amigos. Uma pessoa do bem, exatamente como víamos na TV!".