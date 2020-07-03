Globo vai exibir série 'Hebe'

A protagonista é interpretada por Andréa Beltrão na maior parte do tempo, e por Valentina Herszage em sua juventude. Ao todo, são 10 capítulos, que devem ser exibidos às quintas-feiras, após Fina Estampa.
Marco Ricca, Danton Mello, Caio Horowicz e Gabriel Braga Nunes também estão entre os principais nomes do elenco, assim como Flavio Migliaccio, ator que morreu no último mês de maio.
Chama atenção também a aparição de diversos artistas conhecidos do público, como Silvio Santos, Rita Lee, Marília Gabriela, Roberto Carlos, Jô Soares e Dercy Gonçalves.