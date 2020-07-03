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Está no Globoplay

Globo vai exibir série 'Hebe'

Chama atenção também a aparição de diversos artistas conhecidos do público, como Silvio Santos, Rita Lee, Marília Gabriela, Roberto Carlos, Jô Soares e Dercy Gonçalves

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 07:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 07:55
Andréa Beltrão como Hebe, no longa Hebe - A Estrela do Brasil
Andréa Beltrão como Hebe, no longa Hebe - A Estrela do Brasil Crédito: Divulgação
A série Hebe será exibida na Globo a partir do dia 30 de julho, uma quinta-feira. A produção que retrata a vida da apresentadora Hebe Camargo passa pela primeira vez na TV aberta, após ter estreado em 2019 no serviço de streaming pago Globoplay.
A protagonista é interpretada por Andréa Beltrão na maior parte do tempo, e por Valentina Herszage em sua juventude. Ao todo, são 10 capítulos, que devem ser exibidos às quintas-feiras, após Fina Estampa.
Marco Ricca, Danton Mello, Caio Horowicz e Gabriel Braga Nunes também estão entre os principais nomes do elenco, assim como Flavio Migliaccio, ator que morreu no último mês de maio.

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Chama atenção também a aparição de diversos artistas conhecidos do público, como Silvio Santos, Rita Lee, Marília Gabriela, Roberto Carlos, Jô Soares e Dercy Gonçalves.
A atriz Andréa Beltrão é Hebe Camargo no filme
A atriz Andréa Beltrão é Hebe Camargo no filme "Hebe - A Estrela do Brasil" (2019) Crédito: Globo Filmes/Divulgação

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