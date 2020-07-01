Escolas de samba seguem calendário para o Carnaval de Vitória 2021

Desfile da Mocidade Unida da Glória 2020 Crédito: Rodrigo Gavini

A pandemia do novo coronavírus deixou as datas de eventos futuros incertas e alguns organizadores culturais têm trabalhado sem uma perspectiva concreta de quando suas movimentações presenciais poderão de fato ocorrer.

No Espírito Santo, temos o Carnaval de Vitória, uma atração grande e riquíssima, que exige das escolas que passem a se organizar quase um ano antes do próximo show na avenida. O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edvaldo Teixeira da Silveira, afirmou em entrevista a CBN Vitória, na manhã dessa quarta-feira (01), que os preparativos seguem ocorrendo. Foi decidido em reunião da liga seguir um calendário, relatou Silveira.

"Estamos torcendo para que tenha carnaval ano que vem. Se Deus quiser, essa bendita vacina vai sair esse ano ainda." Edvaldo Teixeira da Silveira - presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge)

O evento no Sambão do Povo tem sua data de realização prevista para o início de fevereiro na organização da liga, sempre uma semana antes do carnaval oficial. O presidente da liga ressalta que, nesse primeiro momento, não estão pensando em uma possibilidade de realização virtual, como foi o caso da tradicional Festa da Penha. Acreditamos que haverá carnaval sim, com presença de público, talvez com uma quantidade menor de pessoas nas arquibancadas, no camarote, comenta Silveira.

Questionado sobre as atividades das escolas do Rio de Janeiro como parâmetro para a realização do carnaval no ES, o presidente declarou que, até então, o Rio não tem decisão sobre o seu desfile. Não iremos nos basear no Carnaval do Rio, nosso carnaval é menor, esclareceu Silveira.

As atividades atuais das escolas estão sendo marcadas por lançamentos virtuais de enredo e samba-enredo. Como é o caso da Andaraí, que em sua live solidária no YouTube, às 12h30 do domingo (05), estará mostrando ao público o tema do seu próximo desfile, assim como já fizeram MUG e Novo Império.

Edvaldo também comentou na entrevista que as escolas estão se mobilizando na ajuda dos afetados pela quarentena. Esse ano tem mais trabalho, mas tá seguindo o seu curso, pontua Silveira, a respeito das ações solidárias que estão sendo necessárias e as limitações impostas pelo cenário.

Quanto ao prosseguimento das atividades, Silveira declarou que outubro será o mês em que já se deve saber melhor como continuará a programação. No entanto, comenta: Acho bem difícil que esse ano haja ensaios nas quadras com presença.