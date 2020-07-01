Escolas de samba seguem calendário para o Carnaval de Vitória 2021

A pandemia do novo coronavírus deixou as datas de eventos futuros incertas e alguns organizadores culturais têm trabalhado sem uma perspectiva concreta de quando suas movimentações presenciais poderão de fato ocorrer.
No Espírito Santo, temos o Carnaval de Vitória, uma atração grande e riquíssima, que exige das escolas que passem a se organizar quase um ano antes do próximo show na avenida. O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edvaldo Teixeira da Silveira, afirmou em entrevista a CBN Vitória, na manhã dessa quarta-feira (01), que os preparativos seguem ocorrendo. Foi decidido em reunião da liga seguir um calendário, relatou Silveira.
"Estamos torcendo para que tenha carnaval ano que vem. Se Deus quiser, essa bendita vacina vai sair esse ano ainda."
O evento no Sambão do Povo tem sua data de realização prevista para o início de fevereiro na organização da liga, sempre uma semana antes do carnaval oficial. O presidente da liga ressalta que, nesse primeiro momento, não estão pensando em uma possibilidade de realização virtual, como foi o caso da tradicional Festa da Penha. Acreditamos que haverá carnaval sim, com presença de público, talvez com uma quantidade menor de pessoas nas arquibancadas, no camarote, comenta Silveira.
Questionado sobre as atividades das escolas do Rio de Janeiro como parâmetro para a realização do carnaval no ES, o presidente declarou que, até então, o Rio não tem decisão sobre o seu desfile. Não iremos nos basear no Carnaval do Rio, nosso carnaval é menor, esclareceu Silveira.
As atividades atuais das escolas estão sendo marcadas por lançamentos virtuais de enredo e samba-enredo. Como é o caso da Andaraí, que em sua live solidária no YouTube, às 12h30 do domingo (05), estará mostrando ao público o tema do seu próximo desfile, assim como já fizeram MUG e Novo Império.
Edvaldo também comentou na entrevista que as escolas estão se mobilizando na ajuda dos afetados pela quarentena. Esse ano tem mais trabalho, mas tá seguindo o seu curso, pontua Silveira, a respeito das ações solidárias que estão sendo necessárias e as limitações impostas pelo cenário.
Quanto ao prosseguimento das atividades, Silveira declarou que outubro será o mês em que já se deve saber melhor como continuará a programação. No entanto, comenta: Acho bem difícil que esse ano haja ensaios nas quadras com presença.
Fica, portanto, a expectativa de que o desfile das tradicionais escolas de sambas possam alegrar os capixabas em fevereiro de 2021. Claro, se conseguirmos combater a Covid-19.