Desfiles de carnaval do Rio dependem de vacina até setembro, afirma Liesa

Viradouro foi a campeã do Carnaval 2020 no Rio Crédito: Twitter

A realização dos desfiles das escolas de samba do carnaval carioca do próximo ano segue indefinida. Em reunião realizada na noite dessa terça-feira, 14, a Liga das Escolas de Samba (Liesa) confirmou a intenção de só realizar os desfiles caso uma vacina contra o novo coronavírus seja apresentada nos próximos meses. Nem mesmo um eventual adiamento está previsto.

De acordo a Liesa, uma definição precisará ser tomada até setembro. Caso uma vacina não seja apresentada até lá, a tendência é de que o desfile não aconteça no próximo ano. O mês de setembro é considerado crucial para que as escolas tenham tempo hábil de se preparar - e até mesmo para que a própria Liesa comece a organizar a venda de ingressos e a preparação para os desfiles.