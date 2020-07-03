Alcione convida para live de escola de samba do Carnaval de Vitória

Alcione decidiu dar as caras nas redes sociais nesta quinta (2) para convidar os fãs para assistirem à live que a Andaraí, escola que no Carnaval de Vitória 2021 desfilará no Grupo Especial, vai promover. A transmissão ao vivo da agremiação acontece no próximo dia 5 de julho, a partir das 12h30, no canal do YouTube da escola de samba.
Dia 5 de julho tem live da Andaraí em prol do povo capixaba. Não deixe de compartilhar! Vamos chegar junto!, disse a cantora, em vídeo compartilhado na web.
O evento virtual, como já noticiado por A GAZETA, divulgará o samba oficial da escola para o desfile do Sambão do Povo do ano que vem. Até a manhã desta sexta (3) não havia quaisquer confirmações da possível participação de Alcione na transmissão.