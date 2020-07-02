Leilão de arte vai custear projeto de desinfecção de bairro de Vitória

Obra do artista Nico Duarte, de Jesus de Nazareth, em Vitória, que será leiloada em ação solidária via internet Crédito: Arquivo pessoal

No melhor estilo "a união faz a força", moradores do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, em conjunto com o Tour no Morro - projeto social turístico de divulgação da região que o guia de turismo Fernando Martins coordena desde 2010 -, realizam uma ação para ajudar na prevenção da Covid-19 na comunidade. Três quadros de grafite do artista Nico Duarte serão leiloados por meio de plataforma da web.

Nico, que é da própria comunidade, será o primeiro artista a celebrar o leilão virtual, que acontece desta quinta (2) até a próxima segunda (6), na plataforma Desapegue . Cada obra terá um lance mínimo de R$ 150, que vai custear parte de projeto de proteção da comunidade contra o novo coronavírus

Obra do artista Nico Duarte, de Jesus de Nazareth, em Vitória, que será leiloada em ação solidária via internet Crédito: Arquivo pessoal

Obra do artista Nico Duarte, de Jesus de Nazareth, em Vitória, que será leiloada em ação solidária via internet Crédito: Arquivo pessoal

A princípio, o valor arrecadado com a ação on-line servirá para pagar os custos que moradores e o projeto social turístico estão tendo com a desinfecção das vias de Jesus de Nazareth durante o período de pandemia. Uma vez por semana, eles vão às ruas, escadarias e becos do bairro lançar soluções de limpeza para higienizar os espaços públicos.

"Nós nos reunimos com voluntários e já adquirimos alguns equipamentos de segurança, material de desinfecção e bombas. Mas temos que comprar o produto e dar manutenção nas peças, e é para isso que o dinheiro será usado primeiramente", detalha.

Projeto de Jesus de Nazareth, comunidade de Vitória, desinfecta ruas uma vez por semana Crédito: Arquivo pessoal

Andresa Borges, que já foi voluntária da ação de desinfecção e é apoiadora do Tour no Morro, explica: "A aplicação do produto é feita dos dois lados da escadaria da comunidade e cerca de cinco voluntários se reúnem toda semana. A ação toda leva em torno de duas, três horas. E o leilão vai ajudar a arrecadar fundos para essa e outras ações".

SEGUNDO PROJETO

Fernando adianta à reportagem que há a expectativa de, dentro de 15 dias, um segundo projeto de combate à Covid-19 ser implementado na região. Isso porque ele, em contato com ação social de uma favela do Rio de Janeiro, acabou tendo a ideia de trazer um trabalho que está sendo feito lá para a Capital. "Ainda estamos em conversa mas, dentro de umas duas semanas, devem vir coordenadores do projeto de lá para capacitar gente daqui. A ação deve se chamar 'Dia D Contra o Coronavírus", conclui.