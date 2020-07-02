Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Leilão de arte vai custear projeto de desinfecção de bairro de Vitória

Três quadros do artista Nico Duarte, de Jesus de Nazareth, serão leiloados na web com lance mínimo de R$ 150. Dinheiro vai ajudar a proteger a comunidade contra o novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 14:47

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 14:47

Obra do artista Nico Duarte, de Jesus de Nazareth, em Vitória, que será leiloada em ação solidária via internet
Obra do artista Nico Duarte, de Jesus de Nazareth, em Vitória, que será leiloada em ação solidária via internet Crédito: Arquivo pessoal
No melhor estilo "a união faz a força", moradores do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, em conjunto com o Tour no Morro - projeto social turístico de divulgação da região que o guia de turismo Fernando Martins coordena desde 2010 -, realizam uma ação para ajudar na prevenção da Covid-19 na comunidade. Três quadros de grafite do artista Nico Duarte serão leiloados por meio de plataforma da web.
Nico, que é da própria comunidade, será o primeiro artista a celebrar o leilão virtual, que acontece desta quinta (2) até a próxima segunda (6), na plataforma Desapegue. Cada obra terá um lance mínimo de R$ 150, que vai custear parte de projeto de proteção da comunidade contra o novo coronavírus
Obra do artista Nico Duarte, de Jesus de Nazareth, em Vitória, que será leiloada em ação solidária via internet
Obra do artista Nico Duarte, de Jesus de Nazareth, em Vitória, que será leiloada em ação solidária via internet Crédito: Arquivo pessoal
Obra do artista Nico Duarte, de Jesus de Nazareth, em Vitória, que será leiloada em ação solidária via internet
Obra do artista Nico Duarte, de Jesus de Nazareth, em Vitória, que será leiloada em ação solidária via internet Crédito: Arquivo pessoal
A princípio, o valor arrecadado com a ação on-line servirá para pagar os custos que moradores e o projeto social turístico estão tendo com a desinfecção das vias de Jesus de Nazareth durante o período de pandemia. Uma vez por semana, eles vão às ruas, escadarias e becos do bairro lançar soluções de limpeza para higienizar os espaços públicos.
"Nós nos reunimos com voluntários e já adquirimos alguns equipamentos de segurança, material de desinfecção e bombas. Mas temos que comprar o produto e dar manutenção nas peças, e é para isso que o dinheiro será usado primeiramente", detalha. 
Projeto de Jesus de Nazareth, comunidade de Vitória, desinfecta ruas uma vez por semana
Projeto de Jesus de Nazareth, comunidade de Vitória, desinfecta ruas uma vez por semana Crédito: Arquivo pessoal
Andresa Borges, que já foi voluntária da ação de desinfecção e é apoiadora do Tour no Morro, explica: "A aplicação do produto é feita dos dois lados da escadaria da comunidade e cerca de cinco voluntários se reúnem toda semana. A ação toda leva em torno de duas, três horas. E o leilão vai ajudar a arrecadar fundos para essa e outras ações". 

SEGUNDO PROJETO

Fernando adianta à reportagem que há a expectativa de, dentro de 15 dias, um segundo projeto de combate à Covid-19 ser implementado na região. Isso porque ele, em contato com ação social de uma favela do Rio de Janeiro, acabou tendo a ideia de trazer um trabalho que está sendo feito lá para a Capital. "Ainda estamos em conversa mas, dentro de umas duas semanas, devem vir coordenadores do projeto de lá para capacitar gente daqui. A ação deve se chamar 'Dia D Contra o Coronavírus", conclui. 

Veja Também

Chay Suede lança música "Chora Pra Ver Como É" em seu aniversário

Escolas de samba seguem calendário para o Carnaval de Vitória 2021

Serra e Vila Velha devem ganhar um cinema drive-in em breve

Projeto de Jesus de Nazareth, comunidade de Vitória, desinfecta ruas uma vez por semana
Projeto de Jesus de Nazareth, comunidade de Vitória, desinfecta ruas uma vez por semana Crédito: Arquivo pessoal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados