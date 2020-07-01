Serra e Vila Velha devem ganhar um cinema drive-in em breve

O drive-in do Estacionamento do faculdade Estácio de Sá, em Vitória, pode receber até 100 carros por sessão Crédito: Paulo Henrique Prucoli

Sucesso nas décadas de 1950 a 1970, os nostálgicos cinemas em formato drive-in viraram a melhor opção em tempos de isolamento social, por conta da pandemia da covid-19. Pegando carona na experiência de Vitória - que inaugura o seu primeiro espaço nesta quinta (2) -, Serra e Vila Velha devem, em breve, ganhar um drive-in para "chamar de seu".

Em conversa com A Gazeta, um dos administradores do cinema da capital, localizado no estacionamento da faculdade Estácio de Sá, em Jardim Camburi, Paulo Henrique Prucoli adiantou estar em negociações "avançadas" com dois outros pontos na Grande Vitória.

"Serão espaços maiores, com a possibilidade de receber mais automóveis. Além disso, há grandes chances destes empreendimentos continuarem após o fim da pandemia e a reabertura das salas de cinema tradicionais", adianta, se recusando a dizer em que bairros de Serra e Vila Velha os novos empreendimentos seriam instalados.

"O cine de Vitória, provavelmente, precisará ser devolvido à faculdade assim que as aulas voltarem", complementou Pruculi, dizendo-se surpreso com a procura por ingressos para a estreia desta quinta.

"As vendas estão 30% acima do esperado, com muitas sessões praticamente lotadas. As pessoas estão ávidas por diversão e cansadas do isolamento social. Estávamos com o projeto pronto desde o final de março, esperando apenas a liberação do poder público", revela, afirmando que o drive-in é a melhor forma de se divertir com segurança.

"No carro, é possível ficar com as mesmas pessoas que você convive em casa, sem quebrar a quarentena. Queremos resgatar uma nostalgia familiar, como nas sessões em que avós, pais, filhos e netos frequentavam esses espaços em décadas passadas", relembra, com saudosismo e entusiasmo.

DIVERSIDADE

Para compor a programação do drive-in, Paulo Henrique contratou Marcos Valério Guimarães, cineasta conhecido por fazer a programação cultural do Cine Metrópolis (Ufes) e do antigo CineArt Glória, em Vila Velha.

Montagem do cinema drive-in em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Fernando Madeira

"Usaremos um telão de led de alta definição, com sistema de projeção digital. A seleção de filmes vai manter uma coerência, de produções voltadas para a família a sucessos de bilheteria, passando por longas-metragens cults, que venceram festivais e premiações", adianta.

Para a próxima semana, o drive-in está negociando a exibição de um clássico, no intuito de atrair ainda mais o público infanto-juvenil. "Não posso adiantar, até por conta da questão dos direitos autorais. Algumas distribuidoras estão 'apertando' a negociação, mas a ideia é trazer sempre campeões de bilheteria. Tentamos uma parceria com exibidores próximos, como o Cinemagic (Shopping Norte Sul) e o Grupo Araújo (Shopping Mestre Álvaro), mas não foi à frente", revela.

Por falar em parcerias, acordos com produtores independentes do Estado também estão em pauta. "Nossa ideia é fortalecer o circuito exibidor, incluindo a cadeia de produção. O cinema como conhecemos não deve voltar nem tão cedo, até porque todo um formato comercial deve mudar, especialmente no que tange a medidas de segurança e higiene. O público, por medo do contágio, também deve ficar reticente em frequentar uma sala de cinema. É preciso inovar", complementa.

POSSIBILIDADES

E a onda dos novos drive-ins está rendendo frutos. Além do cinema de Jardim Camburi, Vitória deve ganhar, em breve, uma outra sala, desta vez no estacionamento do Shopping Vitória. A inauguração está prevista para a próxima semana, pois a administração espera a liberação da prefeitura municipal.