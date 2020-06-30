Drive-in em Vitória abre com filme infantil e cinema nacional

Um ursinho pra lá de inteligente, em "Paddington 2"; a sensualidade de Mariana Ximenes, na comédia "Uma Loucura de Mulher"; e o "faro" policial do astro dos filmes de ação Liam Neeson, na aventura "O Passageiro". Essa trinca é a aposta da primeira semana do cine drive-in, que será inaugurado nesta quinta (2), às 21h, no estacionamento da faculdade Estácio de Sá, em Jardim Camburi (Vitória).
Unanimidade crítica - chegou a ser indicado a três Bafta (o Oscar britânico) -, "Paddington 2" promete levar doçura e entretenimento para toda a família na projeção de abertura do espaço. O filme, que ainda será exibido sábado (4) e domingo (5), às 17h, integra a chamada sessão "CineDrive Kids&Teens".
Na trama, após ser adotado pela família Brown, Paddington ganhou muita popularidade na comunidade de Windsor Gardens. No aniversário de 100 anos de sua tia Lucy, o ursinho sai em busca do presente perfeito e acaba encontrando um livro único em uma loja de antiguidades, se submetendo a uma série de trabalhos bizarros para poder comprá-lo.
O nacional "Uma Loucura de Mulher" e o hollywoodiano "O Passageiro", integram o chamado "CineDrive Top Movie", destinado a produções que fizeram sucesso quando exibidos em circuito comercial. Estrelado por Mariana Ximenes e Bruno Garcia, o longa nacional abusa da chanchada para mostrar as desventuras de uma mulher que precisa abandonar os sonhos para seguir a carreira política do marido.
Por sua vez, "O Passageiro" é mais um movimentado drama de ação estrelado por Liam Neeson (um ator veterano que se reinventou em produções como "Vingança a Sangue Frio" e a série "MIB: Homens de Preto"). No filme a ser exibido, o astro encarna um vendedor de seguros que precisa descobrir a identidade de um assassino enquanto segue a viagem em um trem.
O novo cine drive-in também reservou uma sessão especial para os cinéfilos mais requintados, com a criação do "CineDrive Cult". O escolhido é o hermético - porém belíssimo - "Z - A Cidade Perdida", de James Gray. No serviço abaixo, veja os horários das sessões de todos os filmes.
De acordo com um dos administradores do espaço, o empresário Paulo Henrique Prucoli, os títulos foram escolhidos com o critério de atender a todos os gostos, com atrações voltadas a toda a família.
"Estamos em negociação com as distribuidoras e todos os longas exibidos estão com os seus direitos autorais em dia. Queremos suscitar a nostalgia dos antigos drive-ins, em que avós, pais e filhos se divertiam com segurança. Nossa ideia não é apenas vender filmes, pois não houve lançamentos nesta pandemia, mas sim resgatar o sentimento de sair um pouco de casa para passar bons momentos em família", complementa.
NO ESCURINHO DO CINEMA
Liberado pelo governo estadual, o cine drive-in contará com um telão a três metros do chão. Para ouvir o som da projeção, os clientes terão que sintonizar o som do carro em uma frequência de rádio que será informada pela equipe do espaço.
Em cada sessão, poderão participar 100 carros e as vagas terão delimitação de distanciamento. O cinema também vai contar com funcionários uniformizados, seguindo toda a recomendação dos órgãos de saúde. Os pneus dos carros, inclusive, serão higienizados enquanto estiverem no local. Os ingressos custam R$ 50 e podem ser adquiridos pela internet.
Além do cinema de Jardim Camburi, Vitória deve ganhar, em breve, uma outra sala em formato drive-in, desta vez no estacionamento do Shopping Vitória. A inauguração está prevista para a próxima semana, pois a administração espera a liberação da prefeitura municipal.
CINE DRIVE-IN - O QUE VOCÊ PRECISA SABER
- ONDE: No estacionamento da faculdade Estácio de Sá. Av. Dr. Herwan Modenese Wanderley, 1001, Jardim Camburi, Vitória
- INGRESSOS: Custam R$ 50 e podem ser adquiridos exclusivamente na internet. Somente 100 carros são permitidos.
- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: sessões de terça a sexta-feira, às 19 e às 21h20. Aos sábados e domingos, sessões exclusivas voltadas para o público infantil, às 17h30.
- SESSÕES DA PRIMEIRA SEMANA
- Inauguração: quinta-feira (2), às 21 horas
- Filme: "Paddington 2"
- CineDrive Top Movie Sessão das 19 horas dias 03, 04, 05, 07 e 08 de julho.
- Filme: "Uma Loucura de Mulher"
- CineDrive Top Movie- Sessão das 21h20 dias 03, 04 e 05 de julho.
- Filme: "O Passageiro"
- CineDrive Kids&Teens Sessão das 17 horas dias 04 e 05 de julho
- Filme: "Paddington 2"
- CineDrive Cult Sessão das 21h20 dias 07 e 08 de julho
- Filme: "Z A Cidade Perdida"
REGRAS
- O ingresso é por carro e não por pessoa.
- Cada carro pode ter o número de pessoas que a lei permite, dependendo do modelo (2, 4, 5 ou 7 passageiros).
- Não se aplica lei de meia entrada .
- Não há ingresso com marcação de lugar, é por ordem de chegada.
- Não é permitido vans.
- Preferencialmente, use máscara mesmo dentro do carro durante o filme.
- Vagas de estacionamento por ordem de chegada indicada, portanto, é aconselhável chegar mais cedo.
- Pedidos de alimentação via Whatsapp indicado no Telão. Pagamento via PicPay e cartões de crédito. No cardárpio, pipoca, pipoca gourmet, hambúrguer, batas fritas, milkshake e sobremesas especiais. A venda de bebida alcoólica é proibida.
- Som do filme e das apresentações serão transmitidos por som ambiente e rádio FM do automóvel.
- Para ir ao banheiro, acione o Pisca Alerta do carro. Um funcionário indicará o banheiro mais próximo. Sair do veículo somente usando máscara. O espaço vai disponibilizar álcool em gel.