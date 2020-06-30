Drive-in em Vitória abre com filme infantil e cinema nacional

A comédia inglesa Paddington 2 será o filme que vai abrir o novo Cine Drive-In em Vitória Crédito: Imagem Filmes/Divulgação

"Paddington 2"; a sensualidade de Mariana Ximenes, na comédia "Uma Loucura de Mulher"; e o "faro" policial do astro dos filmes de ação Liam Neeson, na aventura "O Passageiro". Essa trinca é a aposta da primeira semana do Jardim Camburi (Vitória). Um ursinho pra lá de inteligente, em; a sensualidade dena comédiae o "faro" policial do astro dos filmes de açãona aventura. Essa trinca é a aposta da primeira semana do cine drive-in, que será inaugurado nesta quinta (2), às 21h, no estacionamento da faculdade Estácio de Sá, em

Unanimidade crítica - chegou a ser indicado a três Bafta (o Oscar britânico) -, "Paddington 2" promete levar doçura e entretenimento para toda a família na projeção de abertura do espaço. O filme, que ainda será exibido sábado (4) e domingo (5), às 17h, integra a chamada sessão "CineDrive Kids&Teens".

Na trama, após ser adotado pela família Brown, Paddington ganhou muita popularidade na comunidade de Windsor Gardens. No aniversário de 100 anos de sua tia Lucy, o ursinho sai em busca do presente perfeito e acaba encontrando um livro único em uma loja de antiguidades, se submetendo a uma série de trabalhos bizarros para poder comprá-lo.

O filme brasileiro "Uma Loucura de Mulher" é uma das atrações do cine drive-in, em Vitória Crédito: Imagem Filmes/Divulgação

O nacional "Uma Loucura de Mulher" e o hollywoodiano "O Passageiro", integram o chamado "CineDrive Top Movie", destinado a produções que fizeram sucesso quando exibidos em circuito comercial. Estrelado por Mariana Ximenes e Bruno Garcia, o longa nacional abusa da chanchada para mostrar as desventuras de uma mulher que precisa abandonar os sonhos para seguir a carreira política do marido.

Por sua vez, "O Passageiro" é mais um movimentado drama de ação estrelado por Liam Neeson (um ator veterano que se reinventou em produções como "Vingança a Sangue Frio" e a série "MIB: Homens de Preto"). No filme a ser exibido, o astro encarna um vendedor de seguros que precisa descobrir a identidade de um assassino enquanto segue a viagem em um trem.

O novo cine drive-in também reservou uma sessão especial para os cinéfilos mais requintados, com a criação do "CineDrive Cult". O escolhido é o hermético - porém belíssimo - "Z - A Cidade Perdida", de James Gray. No serviço abaixo, veja os horários das sessões de todos os filmes.

De acordo com um dos administradores do espaço, o empresário Paulo Henrique Prucoli, os títulos foram escolhidos com o critério de atender a todos os gostos, com atrações voltadas a toda a família.

"Estamos em negociação com as distribuidoras e todos os longas exibidos estão com os seus direitos autorais em dia. Queremos suscitar a nostalgia dos antigos drive-ins, em que avós, pais e filhos se divertiam com segurança. Nossa ideia não é apenas vender filmes, pois não houve lançamentos nesta pandemia, mas sim resgatar o sentimento de sair um pouco de casa para passar bons momentos em família", complementa.

NO ESCURINHO DO CINEMA

Liberado pelo governo estadual, o cine drive-in contará com um telão a três metros do chão. Para ouvir o som da projeção, os clientes terão que sintonizar o som do carro em uma frequência de rádio que será informada pela equipe do espaço.

Em cada sessão, poderão participar 100 carros e as vagas terão delimitação de distanciamento. O cinema também vai contar com funcionários uniformizados, seguindo toda a recomendação dos órgãos de saúde. Os pneus dos carros, inclusive, serão higienizados enquanto estiverem no local. Os ingressos custam R$ 50 e podem ser adquiridos pela i nternet.

Além do cinema de Jardim Camburi, Vitória deve ganhar, em breve, uma outra sala em formato drive-in, desta vez no estacionamento do Shopping Vitória. A inauguração está prevista para a próxima semana, pois a administração espera a liberação da prefeitura municipal.

CINE DRIVE-IN - O QUE VOCÊ PRECISA SABER

ONDE: No estacionamento da faculdade Estácio de Sá. Av. Dr. Herwan Modenese Wanderley, 1001, Jardim Camburi, Vitória

No estacionamento da faculdade Estácio de Sá. Av. Dr. Herwan Modenese Wanderley, 1001, Jardim Camburi, Vitória INGRESSOS: Custam R$ 50 e podem ser adquiridos exclusivamente na internet. Somente 100 carros são permitidos.

Custam R$ 50 e podem ser adquiridos exclusivamente na internet. Somente 100 carros são permitidos. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: sessões de terça a sexta-feira, às 19 e às 21h20. Aos sábados e domingos, sessões exclusivas voltadas para o público infantil, às 17h30.

SESSÕES DA PRIMEIRA SEMANA

Inauguração: quinta-feira (2), às 21 horas

quinta-feira (2), às 21 horas Filme: "Paddington 2"





CineDrive Top Movie  Sessão das 19 horas  dias 03, 04, 05, 07 e 08 de julho.

Filme: "Uma Loucura de Mulher"



CineDrive Top Movie- Sessão das 21h20  dias 03, 04 e 05 de julho.

Filme: "O Passageiro"





CineDrive Kids&Teens  Sessão das 17 horas  dias 04 e 05 de julho

Filme: "Paddington 2"





CineDrive Cult  Sessão das 21h20  dias 07 e 08 de julho

Filme: "Z  A Cidade Perdida"

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