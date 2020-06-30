Orquestra lança nesta terça música em memória aos mortos por Covid-19

O maestro Helder Trefzger rege a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) com participação de Edu Henning (à frente, à direita, de frente para o palco com os braços abertos) Crédito: Secult/Divulgação

Nesta terça-feira (30), o Espírito Santo ganhará um presente de sua Orquestra Sinfônica. Às 20h, será lançado o clipe de "Elegia Para as Vítimas da Covid-19", composição feita pelo maestro Helder Trefzger para homenagear as famílias enlutadas por perdas que a pandemia do novo coronavírus tem provocado pelo mundo todo.

A música chega com clipe feito em edição especial com imagens do Cedoc de A Gazeta. O vídeo deve intercalar imagens dos músicos da orquestra com cenas do cotidiano de isolamento e luta contra a Covid-19.

Elegia é uma denominação que se dá a composições da música clássica que retratam algum momento de tristeza, melancolia, como é o que o mundo está vivendo em meio ao surto da Covid-19. Elegia é uma composição no estilo lamentoso. A que escrevi é dividida em duas partes, explica o maestro.