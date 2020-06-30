Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homenagem

Orquestra lança nesta terça música em memória aos mortos por Covid-19

Lançamento de 'Elegia para as vítimas da Covid-19', da Orquestra Sinfônica do ES, acontece após a exibição do ES2 (TV Gazeta)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 15:58

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 15:58

O maestro Helder Trefzger rege a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) com participação de Edu Henning (à frente, à direita, de frente para o palco com os braços abertos)
O maestro Helder Trefzger rege a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) com participação de Edu Henning (à frente, à direita, de frente para o palco com os braços abertos) Crédito: Secult/Divulgação
Nesta terça-feira (30), o Espírito Santo ganhará um presente de sua Orquestra Sinfônica. Às 20h, será lançado o clipe de "Elegia Para as Vítimas da Covid-19", composição feita pelo maestro Helder Trefzger para homenagear as famílias enlutadas por perdas que a pandemia do novo coronavírus tem provocado pelo mundo todo.
A música chega com clipe feito em edição especial com imagens do Cedoc de A Gazeta. O vídeo deve intercalar imagens dos músicos da orquestra com cenas do cotidiano de isolamento e luta contra a Covid-19.

Veja Também

Colatina: pacientes e funcionários de hospital recebem música e oração

Alex Fava lança música em homenagem aos profissionais da saúde

Capixabas lançam músicas com olhar sobre a rotina durante a pandemia

Elegia é uma denominação que se dá a composições da música clássica que retratam algum momento de tristeza, melancolia, como é o que o mundo está vivendo em meio ao surto da Covid-19. Elegia é uma composição no estilo lamentoso. A que escrevi é dividida em duas partes, explica o maestro.
Portanto, fique ligado no ES2, que mostrará as primeiras imagens, e no portal A Gazeta, que vai trazer a obra completa a partir das 20h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados