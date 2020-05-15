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Novo coronavírus

Alex Fava lança música em homenagem aos profissionais da saúde

O clipe de 'Sem Você' conta com participação especial do historiador e professor Leandro Karnal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 19:19

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 19:19

Alex Fava, cantor Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor Alex Fava, conhecido pelo engajamento e abordagem de temas sociais em suas músicas, apresentou nesta sexta-feira (15), seu novo trabalho: a música Sem Você, lançada nas plataformas digitais. 
O single foi escolhido pelo artista e sua equipe para homenagear os profissionais de saúde. O vídeo ainda conta com uma mensagem do professor e historiador Leandro Karnal. Ele compara equipes médicas a guerreiros em grandes batalhas históricas.
Muitos médicos, enfermeiros e todos os que trabalham em hospitais, ambulâncias e prontos socorro precisaram refazer o seu dia-a-dia, abrindo mão de passar momentos com suas famílias para cuidar de pessoas com sintomas da covid-19. 
"É a minha forma de homenagear estas pessoas. Escrevi 'Sem Você' e coloquei tudo o que estava sentido. Vi que, neste momento, é exatamente o que nós queremos dizer para quem amamos, que nada faz sentido sem estas pessoas", explica Alex.

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Ao final do clipe, um QR Code é mostrado. Ao apontar a câmera do celular, quem está assistindo pode fazer uma doação para ajudar o Hospital São Paulo. Tudo o que for arrecadado será destinado para a compra de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e outros produtos de limpeza e cuidados, como álcool em gel.

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