Alex Fava lança música em homenagem aos profissionais da saúde

Alex Fava, cantor Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Alex Fava, conhecido pelo engajamento e abordagem de temas sociais em suas músicas, apresentou nesta sexta-feira (15), seu novo trabalho: a música Sem Você, lançada nas plataformas digitais.

O single foi escolhido pelo artista e sua equipe para homenagear os profissionais de saúde. O vídeo ainda conta com uma mensagem do professor e historiador Leandro Karnal. Ele compara equipes médicas a guerreiros em grandes batalhas históricas.

Muitos médicos, enfermeiros e todos os que trabalham em hospitais, ambulâncias e prontos socorro precisaram refazer o seu dia-a-dia, abrindo mão de passar momentos com suas famílias para cuidar de pessoas com sintomas da covid-19.

"É a minha forma de homenagear estas pessoas. Escrevi 'Sem Você' e coloquei tudo o que estava sentido. Vi que, neste momento, é exatamente o que nós queremos dizer para quem amamos, que nada faz sentido sem estas pessoas", explica Alex.