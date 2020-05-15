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Sucesso na quarentena

Litoral FM comemora liderança na audiência da Grande Vitória

Rádio ganhou 3,7 mil ouvintes, de fevereiro a abril, e atingiu mais de 23 mil pessoas por minuto, segundo Kantar Ibope
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 15:57

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 15:57

O locutor Bruninho, da rádio Litoral FM
Bruninho é locutor da rádio Litoral FM, que lidera a audiência pelo quinto mês seguido Crédito: Instagram/@litoralfm
A Litoral FM comemora a liderança em audiência na Grande Vitória pelo quinto mês seguido. De acordo com o Kantar Ibope, a rádio alcançou 23.975 pessoas por minuto no mês de abril. No acumulado trimestral, foram 3,7 mil a mais de fevereiro até o último mês, apontou a pesquisa.
Com uma programação leve e descontraída, o tempo médio que os ouvintes sintonizados também teve um aumento de 16% no trimestre, atingindo a marca de 3h01min. "Estamos o tempo todo perguntando a opinião do ouvinte, tanto é que a gente está cada vez mais dividindo o microfone com ele. Na Litoral, o ouvinte fala de verdade e opina de forma relevante, afirma o gerente de rádios da Rede Gazeta, Renan Faé.
De acordo com ele, boa parte do que vem sendo construído na emissora nasce de conversas com ouvintes, através de contatos pessoais e também de pesquisas. Sendo parte da realidade da vida do capixaba a programação consegue fazer a trilha sonora do dia a dia informando, distraindo, alegrando, conta Renan.

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Segundo o Diretor de Operação e Programação da Rede Gazeta, Gabriel Moura, no início de 2018 as áreas de Marketing e Programação definiram um plano de ação detalhado da Litoral rumo à liderança em um período de longo prazo.
"O resultado de agora é fruto da disciplina das equipes na execução do projeto, da perseverança em atingir o primeiro lugar e entendimento do papel da rádio no dia a dia do capixaba. Contamos ainda com um time que é apaixonado pelo que faz! Todos esses fatores atraem os ouvintes, que nos dão o título de rádio mais ouvida do Espírito Santo", explica.

RECONHECIMENTO

Para a ouvinte de Cariacica Jenniffer Ladislau Lemos, que acompanha a rádio há 24 anos, o relacionamento com os locutores é uma das características que mais a atrai. Ouço pelas músicas que tocam, mas também porque gosto da forma como os locutores se referem a nós ouvintes. É como eles estivessem ao nosso lado, cara a cara, batendo aquele papo, contando casos, piada, dando gargalhada. E isso faz com que a gente dê gargalhada em qualquer lugar que a gente esteja, conta.

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O clima dos programas também é destacado pela ouvinte Ana Pinheiro, de Vila Velha. Acompanho a Litoral desde 1995 porque é uma rádio alto-astral, com ótimas energias e variedade musical. Adoro o diálogo com ao vivo com os locutores. Eles são demais!, afirma.
Jennifer Lemos diz que a melhor coisa é ser reconhecida na rua pelo nome pelos profissionais da emissora. Isso mostra a proximidade que essa rádio traz para quem ouve. Alguns deles conhecem a minha filha também. Isso é impagável. Tenho carinho e respeito muito grande pela Litoral. Eu sou apaixonada por todo mundo de lá. Tenho um prazer imenso de ligar para lá, de falar, de conversar, de ouvir, declara.

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Para a locutora Solange Correa (Sol), a confiança que o ouvinte deposita nos comunicadores não tem preço e é reflexo de um trabalho feito com muito respeito por toda a equipe da emissora.
"A gente dá amor e carinho e recebe o mesmo. Quantos ouvintes nos mandam mensagem dizendo que somos a alegria deles, falam o que seriam deles na quarentena sem a Litoral. É um privilégio muito grande contribuir levando diversão, esperança e uma palavra de otimismo para melhorar um pouquinho do dia de cada um", afirma.

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