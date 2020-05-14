Capixabas lançam músicas com olhar sobre a rotina durante a pandemia

Douglas Lopes, cantor capixaba Crédito: Luana Correa

Em tempos sombrios, nada melhor do que a arte e a música para nos reascender a esperança de dias melhores. Na onda de introspecção e reavaliação sobre o nosso futuro, sentimentos impulsionados pela pandemia do novo coronavírus, cantores capixabas estão desenvolvendo projetos que têm em comum canções que abordam o isolamento social.

Em carreira solo desde 2016, após permanecer por quase uma década à frente da banda VOIDE, Douglas Lopes questiona, por exemplo, uma dúvida que permeia a cabeça da maioria das pessoas: será que voltaremos à normalidade? A resposta pode estar em (Novo) Normal, disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta (15).

A música, que foi composta no início do período de isolamento, propõe uma reavaliação sobre os relacionamentos, externando o desejo do cantor em voltar a praticar coisas simples, como sair de casa e abraçar pessoas queridas.

"Vejo gente sofrendo, mas sou otimista por natureza. É isso que '(Novo) Normal' tenta transmitir: uma reflexão sobre as mudanças que a sociedade precisa encarar em um mundo pós-pandemia", acredita o cantor de Jerônimo Monteiro, afirmando que a nova faixa foi composta em apenas dez dias, enquanto Douglas acompanhava o avanço da covid-19 pelo país.

"GOOD VIBES"

Bernardo John, cantor capixaba Crédito: Pedro Henrique Faria

Ex-integrante de bandas que marcaram a cena capixaba, como Crivo e Lordose pra Leão, Bernardo John (que atualmente integra as bandas Auria e Auri) também está lançando um projeto solo durante a quarentena. "Tropeçar", gravada e produzida no início do isolamento, é outra faixa que aposta na reflexão sobre o momento atual.

"Estava com um EP totalmente gravado e tive que adiar o lançamento. 'Tropeçar' nem existia (risos). Trouxe parte da estrutura do estúdio para a minha casa e gravei o material de forma caseira. Ficou uma música 100% eu, pois fiz até a arte conceitual", adianta, revelando que, apesar do título sugerir uma letra depressiva, trata-se de uma reflexão sobre a necessidade de vencer obstáculos e encarar a nova realidade que está por vir.

"A canção faz um alerta sobre a necessidade do isolamento social para vencer a doença, mesmo que nas entrelinhas", complementa.

MEMÓRIAS

Pirikito, cantor capixaba, lança "Quiet Days" durante a quarentena Crédito: Divulgação

Pirikito, vocal do grupo Pura Vida, também aposta em boas ações, e no resgate da memória afetiva, para lançar a faixa "Quiet Days", disponível nas redes sociais e plataformas digitais.

Gravada em inglês, e com um clipe que traz imagens resgatadas de fitas em VHS, com recortes de sua infância junto à família, a música, ao contrário do que possa parecer, não foi escrita durante o período de quarentena. De acordo com o cantor capixaba, isso não impede que ela case perfeitamente com a necessidade de afetividade dos dias atuais.

"Compus no segundo semestre do ano passado, quando vivia uma fase reflexiva. A composição foi criada para alavancar um novo momento, em que engato os meus projetos solos", explica, dizendo que "Quiet Days" serve como instrumento de reflexão ainda maior durante a quarentena.

"A letra acaba aflorando passagens marcantes da nossa infância. Esse resgate casa perfeitamente com as imagens captadas em VHS", explica, dizendo que não tem uma resposta "objetiva" para explicar a opção de gravar em uma língua estrangeira.

"Passa um pouco pela necessidade de dialogar com o mundo. Até porque, tenho facilidade de escrever em inglês desde o início da minha carreira, aos 15 anos. Creio que seja a influência de meu pai. Juntos, sempre ouvíamos Neil Young e Janes Joplin. Faz parte da minha formação como artista", complementa.

NOVOS TRABALHOS

Bernardo, Douglas e Pirikito têm uma característica em comum: a necessidade de continuar produzindo, mesmo com as adversidades estruturais causadas pela pandemia.

Douglas Lopes sempre voltou sua carreira para projetos que debatem questões sociais. Antes de "(Novo) Normal", lançou músicas que versavam sobre a conservação da fauna marinha e as tragédias ecológicas em Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais.

Hoje, lamenta os projetos interrompidos pela quarentena. "Tive que cancelar o lançamento de um EP. Mesmo assim, pretendo trabalhar um novo single até o final de junho, 'Seja Feliz', que aposta nessa mesma vibe positiva para vencer as dificuldades", complementa, afirmando, ainda, que, para ficar mais próximo do seu público, mantém três lives semanais em suas redes sociais.

Bernardo John é outro que não pretende deixar a labuta no período de isolamento social. "Já estava com um novo álbum 'no forno'. Além disso, tenho engatilhado um projeto com videoclipes. Até o mês que vem, espero lançar pelo menos uma nova música. Tenho uma faixa gravada com a participação de General Sih, que foi vocal da banda 2OIS. Mesmo com o mercado praticamente inativo, não podemos parar", acrescenta.