Tiësto, Ivete Sangalo, Bob Dylan e Cher nos lançamentos da semana #35

A quarentena continua e uma boa maneira de passar o tempo é ouvindo uma boa música. E a produção está boa. Artistas como Cher, Bob Dylan, Ivete Sangalo e Tiësto estão com trabalhos fresquinhos para incrementar suas playlists.
Ariana Grande, a ex-vocalista do Paramore Hayley Williams, Simone e Simaria, entre outros também estão na lista desta semana. Dê o play e divirta-se.
- "STUCK WITH U" - ARIANA GRANDE E JUSTIN BIEBER
- Os astros da música pop Ariana Grande e Justin Bieber estão juntos em uma parceria musical inédita. "Stuck With U" chega com tom solidário já que os lucros da faixa serão convertidos em bolsas de estudos para filhos de profissionais de saúde e de emergência que estão na luta contra o Covid-19. O clipe chega com Ariana e Justin mostrando a intimidade na quarentena, assim como fãs que enviaram vídeos dançando a canção. Confira.
- "ANJOS NÃO TEM CÓPIA" - GUSTAVO MIOTO
- A canção, que é um lançamento paralelo ao trabalho atual, é uma composição própria em parceria com Renan Valim, e fala sobre a falta da mãe no dia a dia da vida adulta. O clipe foi retirado da live do cantor durante a pandemia. Eu resolvi lançar essa música como forma de passar uma mensagem positiva e de amor durante esse período difícil que estamos enfrentando, além de ser uma homenagem a todas as mães, que talvez não consigam ter um abraço dos filhos no dia delas, conta o cantor.
- "INCONDICIONAL" - GLORIA GROOVE E MAMA GROOVE
- Para aquecer o Dia das Mães, Gloria Groove lançou um single inédito com a Mama Groove, apelido carinhoso dado à Gina Garcia, mãe da artista. A canção, intitulada Incondicional, acompanha versão em videoclipe, gravada de forma intimista, nesta quarentena, na casa da família, e concretiza o tão sonhado dueto entre mãe e filho. Gina, que é backing vocal da banda Raça Negra há mais de 20 anos, conta que quando soube dos pedidos dos fãs por uma música em parceria dos dois, fez um pedido ao filho: Lembre-se de falar sobre Amor e respeito que existe entre nós", disse Gina. Confira o clipe.
- "OS BOYS AMAM O EX CHORA" - JERRY SMITH E SIMONE & SIMARIA
- O músico e as coleguinhas se encontraram na capital paulista no último semestre de 2019 e entregam para os fãs o "funknejo" "Os Boys Amam e o Ex Chora". "Com direção de fotografia do nosso parceiro Gustavo Vargas o vídeo é ambientado em um restaurante refinado, cheio de pompa, e de repente uma mulher que quebra a banca chega, causa e muda todo o clima do lugar. Todos os clientes acabam entrando na vibe dela", explica o diretor do projeto Rafael Marques, sobre a ideia do clipe. Confira.
- "I BELIEVE THAT WE WILL WIN (WORLD ANTHEM)" - PITBULL
- Lançada em abril, a canção ganhou um vídeo que traz positividade na luta contra o coronavírus. A canção é incorporada a uma letra que motiva e incentiva as pessoas durante esses tempos difíceis do COVID-19. Pitbull convidou fãs de todo o mundo para enviar vídeos de si mesmos cantando. Parte dos lucros da música irá para as instituições de caridade Feeding America e Tony Robbins Foundation.
- "NOTHING REALLY MATTERS" - TIËSTO
- Tiësto surpreende aos fãs e lança o videoclipe de Nothing Really Matters, canção que tem a colaboração de Becky Hill. Queríamos encontrar uma maneira de unir as pessoas e elevar o espírito umas das outras. Usando a linguagem universal da dança, pessoas de todo o mundo gravaram uma rotina de dança coreografada pela estimada coreógrafa Sherrie Silver, explica Tiësto sobre o clipe. A canção deve fazer parte do novo disco do astro, The London Sessions, que chega em todos os aplicativos de música no próximo dia 15 de maio. Confira o clipe de "Nothing Really Matters".
- "LOVE HANGOVER 2020" - DIANA ROSS
- Nos últimos dois anos, a diva Diana Ross conquistou quatro singles consecutivos no 1° do Billboard Dance Club Songs - Ain't No Mountain High Enough, I'm Coming Out / Upside Down, The Boss e agora Love Hangover 2020. A canção fará parte de um álbum de releituras de sucessos clássicos de Miss Ross. Intitulado Supertonic Mixes, o disco chega às plataformas digitais no próximo dia 29 de maio.
- "EU TE QUERO" - ZEEBA E MANU GAVASSI
- Logo após colocar a sua primeira música em português entre as faixas pop mais tocadas do Brasil, Zeeba lança um novo single, em parceria com a cantora Manu Gavassi, Eu te Quero. O dueto, cantado em inglês e português, é uma composição dos dois com o reconhecido produtor Gee Rocha (ex-NXZero). A letra do single, gravado antes mesmo da artista entrar no programa BBB20, surgiu em uma conversa entre os compositores sobre o grau de intimidade dos relacionamentos e quando se chega em um nível que até o silêncio fica confortável. Confira.
- "DORME BEM" - THAEME E THIAGO
- Thaeme e Thiago lançam uma faixa que contou com ajuda do público. Eles a escolheram através de enquetes no Instagram e Twitter após uma live da dupla. O vídeo faz parte do DVD "Química", gravado dia 16 de outubro de 2019, no Espaço Arca, em São Paulo. Vale lembrar que a primeira parte do disco saiu em janeiro deste ano. O restante do disco será lançado em mais duas partes de oito faixas, somando mais 16 canções.
- "MI AMOR" - BERA FEAT. CLAUDIA LEITTE
- O cantor e compositor franco-georgiano Bera soltou o clipe da parceria com Claudia Leitte. "Mi Amor", que é cantada em inglês, português e espanhol, conta com imagens dos artistas durantea quarentena. Confira.
- "FALSE PROPHET" - BOB DYLAN
- Bob Dylan animou os fãs com a notícia de que seu primeiro álbum de inéditas em oito anos (Rough and Rowdy Ways) está para sair no próximo dia 19. Para completar, ele aproveitou para lançar "False Prophet". A faixa vai integrar o disco, assim como as já lançadas Murder Most Foul e I Contain Multitudes. Confira o trabalho.
- "CHIQUITITA" - CHER
- Ainda inspirada no ABBA, que permeou o álbum "Dancing Queen" (apenas de versões das músicas da banda sueca), lançado na época do filme "Mamma Mia - Here We Go Again", a cantora apresenta uma versão em espanhol da canção "Chiquitita". Todo lucro com a gravação será doado para a Unicef, que promove a defesa dos direitos das crianças e ajuda a dar respostas às suas necessidades ao redor do planeta. A música ganhou clipe, que conta com imagens de Cher gravadas em sua casa intercaladas com crianças ao redor do mundo. Confira.
- "VERDADEIRO AMOR" E "TODA VEZ (PENSANDO EM VOCÊ)" - LUCY ALVES
- A cantora e atriz Lucy Alves traz duas canções para seus fãs na quarentena. A primeira é a versão de "Verdadeiro Amor", da banda Magníficos, que conta com sampler de "Chorando Se Foi", do Kaoma. A segunda é "Toda Vez (Pensando em Você)", que é inédita e tem uma pegada romântica. Confira.
ÁLBUNS E EPs
- "IVETE SANGALO" - IVETE SANGALO
- Ivete Sangalo lançou um EP com duas canções e boas parcerias. A primeira é "Me Liga", que conta com parceria de Jão, e a segunda é "Na Janela", com Vitão. As músicas e participações foram escolhidas pela própria Ivete e lançadas na live "Leve", do último fim de semana. Confira.
- "PETALS FOR ARMOR" - HAYLEY WILLIAMS
- A vocalista do Paramore lança seu primeiro álbum solo após um período conturbado em sua vida, que contou até com divórcio. O disco é divido em três parte, sendo duas delas lançadas em EPs no começo deste ano, e traz assuntos como autoestima e crescimento pessoal após suas dores. O som é mais intimista e menos rock and roll, tendo um flerte com o pop.