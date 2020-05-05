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Ivete Sangalo, Sia e Norah Jones estão nos lançamentos da semana #34

Clipes de Clarisse Falcão, disco de Jojo e achado do Oasis estão entre as canções da lista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 16:07

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 16:07

Ivete Sangalo e Whindersson no clipe de Coisa Linda
Ivete Sangalo e Whindersson no clipe de Coisa Linda Crédito: Reprodução
Demorou, mas chegou. Com um dia de atraso, a nossa lista de lançamenos semanais chega com boas opções. Do folk ao funk, as canções selecionadas passam ainda pelo sertanejo e reggaeton.
Entre os destaques está um capixaba inspirado no isolamento social, a calmaria de Norah Jones e o agito de Ivete Sangalo, que lançou um clipe da música cantada com Whindersson Nunes. Se liga e atualize a playlist.
  • "SÓ + 6" - CLARISSE FALCÃO
  • Ansiedades e obsessões como marcos de reconstruções e destruições moldam o performático e hipnótico clipe de Só+6 da cantora, compositora e atriz Clarice Falcão. A canção faz parte de "Tem Conserto", lançado em 2019. A música é pesada, fala sobre não querer acabar a festa por ter medo de ficar sozinho e com isso passar do limite. O clipe fala disso de um modo lúdico, poético e com todo um contexto de destruição e reconstrução, conta Clarice.
  • "(NOVO) NORMAL" - DOUGLAS LOPES
  • O capixaba Douglas Lopes aproveitou a quarentena para refletir sobre quando voltaremos à normalidade. A resposta está em "(Novo) Normal", single, que conta com videoclipe. Confira a reflexão no video intimista.
  • "TCHUKY TCHUKY" - CABRERA
  • Responsável por sucessos de Gusttavo Lima, Eduardo Costa, Simone e Simaria e Claudia Leitte, o produtor uruguai Cabrera lança seu primeiro projeto autoral. Cabrera Conexión chega acompanhado de grandes nomes incluindo: Jerry Smith, Jowell & Randy, Cynthia Luz, Joey Montana, Ludmilla, Claudia Leitte, Diego & Victor Hugo, entre outros. O disco ainda não tem data para sair, mas o single de estreia está entre nós. Tchucky Tchucky conta com a participação de Jerry Smith, Jowell & Randy, uma união entre Brasil, Uruguai e Porto Rico.
  • "DON'T STOP" - OASIS
  • Noel Gallagher resolveu dar um presentinho aos fãs de Oasis. Na última quinta-feira (30), em meio ao isolamento social, ele achou uma antiga demo chamada "Don't Stop" e resolveu soltar. Confira.
  • "SAVED MY LIFE" - SIA
  • Sia está de volta com mais uma balada eletrônica. Co-escrita por Dua Lipa, a canção foi lançada durante a live "Covid is no joke", transmitida na última sexta-feira (1). Bem, alguém deve ter te enviado aqui para salvar minha vida/ Alguém deve ter enviado você para me salvar hoje à noite/ Eu sei que na escuridão eu encontrei minha luz/ Eu sei que na escuridão me deram visão, diz trecho da canção. Confira
  • "SAY SO" (REMIX) - DOJA CAT E NICKI MINAJ
  • Doja Cat aproveita o sucesso de "Say So" e lança agora um remix da música. O rap da canção agora tem a voz de Nicki Minaj, com algumas frases extras. Confira.
  • "NÃO FAZ DIFERENÇA" - DAVI SABBAG E URIAS
  • Lançada no ano passado dentro do álbum "Ritual", a canção ganhou um clipe durante a pandemia. O clipe mostra Davi e Urias todos se querendo em camas separadas. No fim, eles se juntam e curtem uma balada. Confira.
  • "CLAWS" - CHARLI XCX
  • Lançada no último dia 23 de abril, a canção agora ganha um clipe bem no estilo isolamento social - todo gravado em casa. Vale lembrar que a canção faz parte da nova fase da cantora, que em breve lançará "How I'm Feeling Now" para coroar a mudança.

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  • "TRYIN' TO KEEP IT TOGETHER" - NORAH JONES
  • Norah Jones apresenta mais uma das faixas de seu novo álbum, Pick Me Up Off The Floor, que tem lançamento no dia 12 de junho. "Tryin' To Keep It Together" traz a cantora apenas acompanhada do piano. Vale lembrar que Norah já apresentou duas outras canções do novo álbum: How I Wheep e I'm Alive, esta última que tem a colaboração de Jeff Tweedy.
  • "MALA MANERA" - JUANES
  • Parte do álbum "Más Futuro Que Pasado", lançado em 2019, a música ganhou clipe. Confira o pop latino do colombiano.
  • "GIRASOLES" - LUIS FONSI
  • Na onda latina, apresentamos o novo single do astro porto-riquenho Luis Fonsi. Intitulada "Girasoles", a faixa traz minutos de reflexão, com uma letra focada na esperança e no romantismo. Gravado na cidade de Miami, na Flórida, o videoclipe é, em sua maioria, em preto e branco, mas ao final da filmagem as cores começam a prevalecer e se tornam vibrantes. Assista.
  • "COISA LINDA" - IVETE SANGALO E WHINDERSSON NUNES
  • Ivete Sangalo aproveitou a quarentena para lançar o clipe de Coisa Linda, ao lado de Whindersson Nunes. A faixa faz parte do EP O Mundo Vai, lançado pela baiana no início do ano, mas que não tinha ganhado clipe até agora. Cada um de sua casa, Ivete, Whindersson, banda e balé se gravaram cantando, dançando e tocando Coisa Linda (Samir), uma balada romântica que celebra o amor.
  • "BRING O' BOY" - CATDEALERS
  • Voltada especialmente para pista, a parceria com entre Catdealers e Swanky Tunes expressa o que os artistas mais espera: fazer as pessoas dançarem. Após Seatbelt, com Denis First, esse é o segundo lançamento consecutivo do Cat Dealers realizado em parceria com produtores e DJs russos. Confira.
  • "BE KIND" - MARSHMELLO & HALSEY
  • O aclamado DJ e produtor norte-americano Marshmello surpreendeu seus fãs ao lançar a canção com vocais da cantora Halsey. . A canção ganhou ainda um lyric vídeo, que pode ser visto no canal oficial de Marshmello, no YouTube. Confira aqui.

DISCOS E EPs

  • "GOOD TO KNOW" - JOJO
  • Depois de quatro anos do lançamento de "Mad Love" e alguns singles apresentados, Jojo traz o álbum "Good To Know". Com nove faixas - sendo "Man" e "Lonely Hearts" já apresentadas aos fãs -, o projeto está recheado de pop e R&B e, segundo a cantora, é uma celebração de tudo que ela aprendeu ao longo da vida. Confira.
  • "BUTECO 24 HORAS 2 - VOL. 1" - DIEGO E RAY
  • O sertanejo também está presente nos lançamentos da semana. A dupla Diego & Ray lançou a primeira parte de seu novo álbum, Buteco 24 Horas 2  Vol.1. O projeto, que será apresentado em dois volumes, é o primeiro lançamento deles em parceria com a Universal Music. A primeira parte do álbum conta com sete músicas, incluindo quatro composições inéditas: Barra de gelo, Leidiane - com participação de Léo Magalhães -, Foi ele não eu e Previsão de sofrimento. Nesta última, Diego & Ray contaram com a colaboração de João Neto & Frederico na composição. Além das faixas inéditas, outras três regravações compõem o repertório do novo projeto: Reapaixonar, Inveja e Coração de isca.
  • "PUTARIA CLÁSSICA - PARTE 2" - GABILY
  • Depois das preliminares, "Putaria Clássica" de Gabily ganha segunda parte. Agora, os funks em versão acústica trazem a liberdade feminina como assunto. O EP traz quatro faixas com a inédita "Abre a Firma, música da própria Gabily com letra de Umberto Tavares e Jefferson Junior. É a continuação de um trabalho e de uma luta contra esse preconceito das mulheres cantando funk putaria", revela a cantora. Confira o clipe de "Abre a Firma" e o EP.

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