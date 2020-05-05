Ivete Sangalo, Sia e Norah Jones estão nos lançamentos da semana #34

Demorou, mas chegou. Com um dia de atraso, a nossa lista de lançamenos semanais chega com boas opções. Do folk ao funk, as canções selecionadas passam ainda pelo sertanejo e reggaeton.
Entre os destaques está um capixaba inspirado no isolamento social, a calmaria de Norah Jones e o agito de Ivete Sangalo, que lançou um clipe da música cantada com Whindersson Nunes. Se liga e atualize a playlist.
- "SÓ + 6" - CLARISSE FALCÃO
- Ansiedades e obsessões como marcos de reconstruções e destruições moldam o performático e hipnótico clipe de Só+6 da cantora, compositora e atriz Clarice Falcão. A canção faz parte de "Tem Conserto", lançado em 2019. A música é pesada, fala sobre não querer acabar a festa por ter medo de ficar sozinho e com isso passar do limite. O clipe fala disso de um modo lúdico, poético e com todo um contexto de destruição e reconstrução, conta Clarice.
- "(NOVO) NORMAL" - DOUGLAS LOPES
- O capixaba Douglas Lopes aproveitou a quarentena para refletir sobre quando voltaremos à normalidade. A resposta está em "(Novo) Normal", single, que conta com videoclipe. Confira a reflexão no video intimista.
- "TCHUKY TCHUKY" - CABRERA
- Responsável por sucessos de Gusttavo Lima, Eduardo Costa, Simone e Simaria e Claudia Leitte, o produtor uruguai Cabrera lança seu primeiro projeto autoral. Cabrera Conexión chega acompanhado de grandes nomes incluindo: Jerry Smith, Jowell & Randy, Cynthia Luz, Joey Montana, Ludmilla, Claudia Leitte, Diego & Victor Hugo, entre outros. O disco ainda não tem data para sair, mas o single de estreia está entre nós. Tchucky Tchucky conta com a participação de Jerry Smith, Jowell & Randy, uma união entre Brasil, Uruguai e Porto Rico.
- "DON'T STOP" - OASIS
- Noel Gallagher resolveu dar um presentinho aos fãs de Oasis. Na última quinta-feira (30), em meio ao isolamento social, ele achou uma antiga demo chamada "Don't Stop" e resolveu soltar. Confira.
- "SAVED MY LIFE" - SIA
- Sia está de volta com mais uma balada eletrônica. Co-escrita por Dua Lipa, a canção foi lançada durante a live "Covid is no joke", transmitida na última sexta-feira (1). Bem, alguém deve ter te enviado aqui para salvar minha vida/ Alguém deve ter enviado você para me salvar hoje à noite/ Eu sei que na escuridão eu encontrei minha luz/ Eu sei que na escuridão me deram visão, diz trecho da canção. Confira
- "SAY SO" (REMIX) - DOJA CAT E NICKI MINAJ
- Doja Cat aproveita o sucesso de "Say So" e lança agora um remix da música. O rap da canção agora tem a voz de Nicki Minaj, com algumas frases extras. Confira.
- "NÃO FAZ DIFERENÇA" - DAVI SABBAG E URIAS
- Lançada no ano passado dentro do álbum "Ritual", a canção ganhou um clipe durante a pandemia. O clipe mostra Davi e Urias todos se querendo em camas separadas. No fim, eles se juntam e curtem uma balada. Confira.
- "CLAWS" - CHARLI XCX
- Lançada no último dia 23 de abril, a canção agora ganha um clipe bem no estilo isolamento social - todo gravado em casa. Vale lembrar que a canção faz parte da nova fase da cantora, que em breve lançará "How I'm Feeling Now" para coroar a mudança.
- "TRYIN' TO KEEP IT TOGETHER" - NORAH JONES
- Norah Jones apresenta mais uma das faixas de seu novo álbum, Pick Me Up Off The Floor, que tem lançamento no dia 12 de junho. "Tryin' To Keep It Together" traz a cantora apenas acompanhada do piano. Vale lembrar que Norah já apresentou duas outras canções do novo álbum: How I Wheep e I'm Alive, esta última que tem a colaboração de Jeff Tweedy.
- "MALA MANERA" - JUANES
- Parte do álbum "Más Futuro Que Pasado", lançado em 2019, a música ganhou clipe. Confira o pop latino do colombiano.
- "GIRASOLES" - LUIS FONSI
- Na onda latina, apresentamos o novo single do astro porto-riquenho Luis Fonsi. Intitulada "Girasoles", a faixa traz minutos de reflexão, com uma letra focada na esperança e no romantismo. Gravado na cidade de Miami, na Flórida, o videoclipe é, em sua maioria, em preto e branco, mas ao final da filmagem as cores começam a prevalecer e se tornam vibrantes. Assista.
- "COISA LINDA" - IVETE SANGALO E WHINDERSSON NUNES
- Ivete Sangalo aproveitou a quarentena para lançar o clipe de Coisa Linda, ao lado de Whindersson Nunes. A faixa faz parte do EP O Mundo Vai, lançado pela baiana no início do ano, mas que não tinha ganhado clipe até agora. Cada um de sua casa, Ivete, Whindersson, banda e balé se gravaram cantando, dançando e tocando Coisa Linda (Samir), uma balada romântica que celebra o amor.
- "BRING O' BOY" - CATDEALERS
- Voltada especialmente para pista, a parceria com entre Catdealers e Swanky Tunes expressa o que os artistas mais espera: fazer as pessoas dançarem. Após Seatbelt, com Denis First, esse é o segundo lançamento consecutivo do Cat Dealers realizado em parceria com produtores e DJs russos. Confira.
- "BE KIND" - MARSHMELLO & HALSEY
- O aclamado DJ e produtor norte-americano Marshmello surpreendeu seus fãs ao lançar a canção com vocais da cantora Halsey. . A canção ganhou ainda um lyric vídeo, que pode ser visto no canal oficial de Marshmello, no YouTube. Confira aqui.
DISCOS E EPs
- "GOOD TO KNOW" - JOJO
- Depois de quatro anos do lançamento de "Mad Love" e alguns singles apresentados, Jojo traz o álbum "Good To Know". Com nove faixas - sendo "Man" e "Lonely Hearts" já apresentadas aos fãs -, o projeto está recheado de pop e R&B e, segundo a cantora, é uma celebração de tudo que ela aprendeu ao longo da vida. Confira.
- "BUTECO 24 HORAS 2 - VOL. 1" - DIEGO E RAY
- O sertanejo também está presente nos lançamentos da semana. A dupla Diego & Ray lançou a primeira parte de seu novo álbum, Buteco 24 Horas 2 Vol.1. O projeto, que será apresentado em dois volumes, é o primeiro lançamento deles em parceria com a Universal Music. A primeira parte do álbum conta com sete músicas, incluindo quatro composições inéditas: Barra de gelo, Leidiane - com participação de Léo Magalhães -, Foi ele não eu e Previsão de sofrimento. Nesta última, Diego & Ray contaram com a colaboração de João Neto & Frederico na composição. Além das faixas inéditas, outras três regravações compõem o repertório do novo projeto: Reapaixonar, Inveja e Coração de isca.
- "PUTARIA CLÁSSICA - PARTE 2" - GABILY
- Depois das preliminares, "Putaria Clássica" de Gabily ganha segunda parte. Agora, os funks em versão acústica trazem a liberdade feminina como assunto. O EP traz quatro faixas com a inédita "Abre a Firma, música da própria Gabily com letra de Umberto Tavares e Jefferson Junior. É a continuação de um trabalho e de uma luta contra esse preconceito das mulheres cantando funk putaria", revela a cantora. Confira o clipe de "Abre a Firma" e o EP.