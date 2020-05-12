Revelação do samba, Ana Clara lança Se é Saudade ou Amor; ouça

Ana Clara, sambista Crédito: Universal Music/Divulgação

Uma das revelações da música brasileira, Ana Clara continua com a carreira a todo o vapor. Conhecida por sua voz doce, mas de timbre potente, a catarinense acabou de lançar um novo single, Se é Saudade ou Amor, disponível nas plataformas digitais pelo selo Universal Music.

De tom intimista, apostando no tradicional banquinho, voz e violão, a música faz parte do projeto Bate Bola, que trará seis singles inéditos da cantora, que serão apresentados semanalmente nas redes sociais. As faixas farão parte de um DVD, com lançamento previsto ainda para esse ano. As gravações devem acontecer em São Paulo, assim que a quarentena e a pandemia do novo coronavírus passarem.

Tô muito feliz e animada com essa nova fase da minha carreira. Agora, vocês vão ouvir a Ana Clara de uma maneira diferente", brinca, em entrevista por telefone com o "Divirta-se" para falar sobre o novo trabalho.

"Tivemos a ideia de lançar as músicas pelas redes sociais inicialmente, até porque, por conta da pandemia, ficamos impossibilitados de fazer shows. A ideia é mostrar para os fãs as minhas raízes como sambista, em formato acústico", complementa.

Ana Clara detalha que Se é Saudade ou Amor acentua ainda mais o seu lado apaixonado, casando perfeitamente com o atual momento de isolamento social pelo qual estamos passando.

"É uma canção que fala de amor, pois sou uma pessoa muito romântica (risos). Vejo como um aconchego, um jeito de ficar juntinho dos fãs. Quero criar uma rotina de ouvir a nossa música, com todo mundo em casa. Por isso a escolha da versão voz e violão, sem edição alguma."

Passando a quarentena com a família em Santa Catarina, Ana Clara, como os demais artistas, está apostando em lives para continuar fazendo apresentações. Se é Saudade ou Amor, por exemplo, foi lançada no final de abril, em show online que contou com a participação de Alexandre Pires.

"Agora é o momento de cuidar da saúde e ficar em casa, curtindo a família", aconselha a loira, afirmando que, mesmo em quarentena, não deixa o trabalho de lado.

"Estou na pré-produção no DVD, que deve trazer 12 músicas inéditas e seis regravações. Não posso adiantar o repertório, será surpresa", despista, dizendo que precisa se acostumar a ficar "dentro de casa".

Ana Clara está passando a quarentena em Santa Catarina, ao lado da família Crédito: Reprodução/Instagram @anaclara

"É difícil para a gente que está sempre na rua, né? Enquanto isso, pretendo gravar conteúdos para as redes sociais. Quero fazer novas lives, tentando trazer outros convidados", revela.