Coronavírus: Big Beatles e Sinfônica do ES fazem live solidária juntos

A partir das 17h do próximo sábado (16), fãs dos Beatles, da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) e de boa música podem sintonizar na live solidária que vai reunir tudo isso e mais. A apresentação do Clube Big Beatles com a Oses e convidados da banda vai trazer até versão brasileira de música da boy band mais famosos do mundo escrita por Aldir Blanc, que morreu no último dia 4 de maio vítima da Covid-19.
Serão clássicos dos Beatles e os nossos convidados estão com total liberdade de se apresentarem como preferirem. A função deles é dar uma surpresa aos espectadores. O Flávio Venturini, por exemplo, vai tocar uma música inédita. Uma versão brasileira de canção dos Beatles feita por Aldir Blanc, adianta Edu Henning, diretor do projeto e integrante do Clube Big Beatles.
O repertório vai passear ainda pelas participações de Andreas Kisser, que vai apresentar seu violão clássico, André Prando, Ivan Lins, Amaro Lima e Edgard Scandura. Todos têm uma história com a Big Beatles e estão com a gente na missão de angariar doações neste momento, completa Edu.
O convite para a live, segundo ele próprio, veio do maestro da Oses, Helder Trefzger, que está animado e prepara 16 de seus músicos para participarem da apresentação.
A Oses e o Big Beatles fizeram concerto acústico no ano passado e será mais ou menos na mesma linha. Vamos tocar os principais sucessos e, com certeza, teremos um repertório diversificado, corrobora o maestro.
Helder toca, paralelamente, um projeto de apresentações individuais diárias com músicos da orquestra e, pelo que está vendo, acredita no sucesso da live. Esperamos arrecadar uma quantidade significativa de cestas básicas, produtos de higiene e limpeza. Estamos tendo experiência muito boa com o Café da Manhã com a Orquestra, o que nos deixa bastante contentes, reitera.
DOAÇÕES
Pessoas físicas e até grandes empresas poderão doar por meio do ES Solidário, plataforma do Governo do ES que recebe e organiza e destina as doações de capixabas e empresas. Além de bens de consumo e dinheiro, interessados também podem dispor de serviços para ajudar entidades carentes.
Além das doações, propriamente ditas, tem o que pode ser feito em forma de serviço. Tem asilo, escola, unidade de saúde precisando de um piso, com uma parede por consertar... Muita coisa pode ser feita por quem puder oferecer seus serviços sem envolver dinheiro até, mas mão de obra. É parar, pensar e avaliar de que forma dá para ajudar alguém, completa Edu.
SERVIÇO
- LIVE SOLIDÁRIA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ES COM CLUBE BIG BEATLES
- Plataforma: a live será transmitida ao vivo pelas redes sociais do Clube Big Beatles, Facebook da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, Portal Beatles Brasil via Facebook e TV Educativa do ES (TVE)
- Data: 16 de maio de 2020 (sábado), às 17h
- Doações: podem ser feitas por meio do ES Solidário