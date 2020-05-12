Coronavírus: Big Beatles e Sinfônica do ES fazem live solidária juntos

O maestro Helder Trefzger rege a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) com participação de Edu Henning (à frente, à direita, de frente para o palco com os braços abertos) Crédito: Lorenzo Savergnini/Divulgação

Serão clássicos dos Beatles e os nossos convidados estão com total liberdade de se apresentarem como preferirem. A função deles é dar uma surpresa aos espectadores. O Flávio Venturini, por exemplo, vai tocar uma música inédita. Uma versão brasileira de canção dos Beatles feita por Aldir Blanc, adianta Edu Henning , diretor do projeto e integrante do Clube Big Beatles.

O repertório vai passear ainda pelas participações de Andreas Kisser, que vai apresentar seu violão clássico, André Prando, Ivan Lins, Amaro Lima e Edgard Scandura. Todos têm uma história com a Big Beatles e estão com a gente na missão de angariar doações neste momento, completa Edu.

O convite para a live, segundo ele próprio, veio do maestro da Oses, Helder Trefzger , que está animado e prepara 16 de seus músicos para participarem da apresentação.

A Oses e o Big Beatles fizeram concerto acústico no ano passado e será mais ou menos na mesma linha. Vamos tocar os principais sucessos e, com certeza, teremos um repertório diversificado, corrobora o maestro.

DOAÇÕES

Pessoas físicas e até grandes empresas poderão doar por meio do ES Solidário , plataforma do Governo do ES que recebe e organiza e destina as doações de capixabas e empresas. Além de bens de consumo e dinheiro, interessados também podem dispor de serviços para ajudar entidades carentes.

Além das doações, propriamente ditas, tem o que pode ser feito em forma de serviço. Tem asilo, escola, unidade de saúde precisando de um piso, com uma parede por consertar... Muita coisa pode ser feita por quem puder oferecer seus serviços sem envolver dinheiro até, mas mão de obra. É parar, pensar e avaliar de que forma dá para ajudar alguém, completa Edu.

SERVIÇO