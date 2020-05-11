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Pandemia

Cannes desiste de evento físico e exibirá filmes em festivais de outono

A decisão foi tomada em meio às incertezas da pandemia do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 12:05

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 12:05

O júri do Festival de Cannes 2019 na abertura do evento
O júri do Festival de Cannes 2019 na abertura do evento Crédito: Petros Giannakouris/AP Photo
A organização do Festival de Cannes descartou qualquer possibilidade de realizar uma edição física do evento em 2020 e anunciou que vai apresentar seus filmes em parceria com outros festivais internacionais no outono europeu, no final do segundo semestre.
Segundo a revista Variety, a decisão veio em meio às incertezas da pandemia do coronavírus. "Hoje, uma edição física parece complicada de organizar, então vamos avançar no anúncio dos filmes selecionados até o início de junho", disse um porta-voz do festival à revista.
Conforme já havia dito o diretor do festival, Thierry Fremaux, uma lista de filmes cujos lançamentos estavam previstos para Cannes será anunciada e vão receber uma classificação. A organização pretende inciar as escolhas para o festival de 2021 no final do ano.
Os filmes listados agora vão aparecer em festivais de cinema como os de Toronto, Veneza, Angoulême, Nova York, entre outros.

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Entre os dias 22 a 26 de junho acontece o Mercado do Filme de Cannes, reunindo virtualmente agentes e distribuidores.
O Festival de Veneza ainda não bateu o martelo sobre a edição 2020, inicialmente remarcada para setembro, e seu destino, segundo a Variety, deve ser anunciado até o final de maio.

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