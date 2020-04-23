Ancine vai destinar recursos para socorrer cinemas impactados por coronavírus

Fachada da Agência Nacional do Cinema (Ancine) Crédito: Wilton Junior

A Ancine aprovou, em reunião nesta quarta (22), a destinação de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual e a criação de linhas de crédito para socorrer cinemas brasileiros impactados pela crise do coronavírus.

Desde o início da quarentena, em março, as salas de exibição estão fechadas por orientação dos governos estaduais, com objetivo de conter aglomerações e evitar a disseminação do vírus.

Reconhecendo o impacto da medida no faturamento das empresas, a agência propôs agora a criação de linhas de crédito em parceria com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), oferecendo empréstimos a empresas de audiovisual, de modo a manter seu giro de capital no período de fechamento.

Segundo o site especializado FilmeB, o montante do empréstimos pode chegar a R$ 400 milhões. Também foi proposta a suspensão temporária do pagamento de parcelas de obrigações contraídas antes da crise por empresas do setor junto ao BNDES.

Para exibidoras de pequeno porte, foi autorizada a aplicação de recursos não reembolsáveis do fundo.

No começo da semana, a agência reguladora havia criado uma câmara técnica para estudar a melhor maneira de amparar os exibidores, que tiveram sua receita reduzida a quase zero devido ao fechamento das salas.