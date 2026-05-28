Motorista é assaltado após pneu estourar na BR 101 em Mimoso do Sul

Um motorista de caminhão foi assaltado na BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, após o pneu do veículo estourar. O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira (27), quando quatro criminosos encapuzados levaram dinheiro e pertences pessoais da vítima na localidade de Santa Cruz.





Segundo a Polícia Militar, o caminhoneiro contou que os suspeitos tentaram abrir o baú do veículo, mas não conseguiram acessar a carga. O valor subtraído e o tipo de mercadoria transportada não foram informados.





Apesar das buscas na região, nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil reforçou que, como não houve prisão em flagrante, o registro da ocorrência pela vítima é essencial para o início das investigações.