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Covid-19

Cinemark suspende operações no Brasil em decorrência de coronavírus

A rede de cinema que responde por quase 30% do mercado de cinema do Brasil, suspendeu as operações por tempo indeterminado

Publicado em 19 de Março de 2020 às 15:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 15:56
Cinema Crédito: Pixabay
A rede de cinemas Cinemark, que opera 634 salas em 86 complexos, respondendo por quase 30% do mercado de cinema do Brasil, anunciou nesta quinta-feira, 19, que está suspendendo operações por tempo indeterminado em decorrência da expansão de pandemia de coronavírus no País.
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"Diante da situação do coronavírus no País, a Cinemark informa que, em função dos esforços para a contenção da Covid-19 e seguindo a decisão de autoridades estaduais e municipais, estamos suspendendo as nossas operações temporariamente", diz o comunicado da empresa. "Ressaltamos que tomamos essa decisão para zelarmos pela sua saúde e bem-estar e também dos nossos colaboradores."
"Como é um quadro de mudanças constantes, seguiremos respeitando as orientações das autoridades de saúde e esperamos reabrir em breve", completa a rede, que possuí um quarto das suas salas na cidade de São Paulo, epicentro da doença no Brasil.

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