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Cinema no ES

FestCine Pedra Azul divulga selecionados das mostras de 2020

O evento que ocorreria em maio está com data nova marcada para o período de 4 a 8 de agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 13:56

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 13:56

Coletiva de imprensa no 2º FestCine Pedra Azul, realizado em 2019
Coletiva de imprensa no 2º FestCine Pedra Azul, realizado em 2019 Crédito: Divulgação/FestCine Pedra Azul
A terceira edição do FestCine Pedra Azul já tem seus selecionados, representando a cena atual do meio. Foram 66 obras escolhidas de 788 inscritas, trazendo produções de diferentes estados do Brasil e do exterior, dando luz aos mais diversos gêneros cinematográficos.
O evento  ocorrerá de 4 a 8 de Agosto, no Hotel Bristol Vista Azul, em Pedra Azul, Domingos Martins. Com 8 mostras competitivas e uma sessão especial com 9 webséries, o festival contará com a exibição de 57 filmes.
Os selecionados concorrem ao Troféu Rota do Lagarto em 30 categorias. Os vencedores serão escolhidos pelas comissões de júri do Festival, compostas por especialistas e profissionais do cinema.
O roteirista e diretor geral do festival Marcoz Gomez relata que o grupo de curadores conta com 9 integrantes, de diferentes estados brasileiros, que foram determinados com a condição de não serem conhecidos uns dos outros: Para não haver nenhuma interferência nas decisões, explica o organizador.
Tradicionalmente,  um artista é selecionado para ser homenageado. No ano de 2019, a atriz destacada foi a paulistana Tuna Dwek. Gomez explica que, nesta edição, o nome da pessoa a ser celebrada ainda não foi fechado, devido à pandemia do novo coronavírus, sendo que o ideal é que a escolhida possa estar presente no evento.
Outra parte especial do festival é a atração surpresa, que na segunda edição foi a Orquestra Sinfônica do ES, tocando temas de clássicos do cinema. Dessa vez, o componente misterioso da edição ainda não está decidido, mas o diretor afirmou que a organização está buscando uma nova atração para 2020.

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Marcio Gomez comentou também que uma das coisas mais emocionantes no FestCine é a presença de crianças de 8 a 15 anos de todo o Estado apreciando a arte do cinema. É muito bonito ver o brilho nos olhos deles, detalha o organizador.

Confira quem são os curadores do 3º FestCine Pedra Azul:

  • Olívio Petit (diretor e roteirista); 
  • Celso Rodrigues Pereira Junior (crítico de cinema, escritor e roteirista);
  • Samantha Brasil (antropóloga, curadora e crítica de cinema);
  • Duílio Kuster Cid (Professor, ator, dramaturgo e poeta);
  • Marcia Crespo (Psicóloga); 
  • Cal Gomes (jornalista e publicitário);
  • Filippo Pitanga (o jornalista, advogado, atuando como crítico, curador e professor de cinema);
  • Paula Ferrari (atriz); 
  • Leonardo Magalhães (designer autodidata, ator, professor de interpretação, preparador de elenco, produtor e diretor de teatro e cinema, cenógrafo, marketing planner).
Conheça a Seleção de Filmes do 3º FestCine Pedra Azul Em 2020 os escolhidos pela curadoria do Festival estão distribuídos em 9 mostras competitivas. Confira abaixo os selecionados de cada mostra!

LONGA-METRAGEM (MOSTRA BRASIL)

  • COPA 181 - Direção: Dannon Lacerda - RJ HOTEL MUNDIAL - Direção: Jarleo Barbosa- GO 
  • INVASÃO - Direção: Helio Martins Jr. - SP 
  • NEW LIFE S.A.: André Carvalheira - DF 
  • SP: CRÔNICAS DE UMA CIDADE REAL - Direção: Elder Fraga - SP
  • VOLUME MORTO - Direção: Kauê Telloli  SP

CURTA-METRAGEM (Mostra Brasil)

  • A MULHER NO FIM DO MUNDO - Direção: Ana do Carmo - BA
  • A INCRÍVEL HISTÓRIA DO HOMEM DESALMADO - Direção: Marcella C. De Finis - SP
  • A VOLTA PARA CASA - Direção: Diego Freitas - SP 
  • ALANO - Direção: Sílvio Leal e Henrique Oliveira - AL 
  • AUTENTICAMENTE FALANDO - Direção: Matheus Malburg - SP 
  • CINESIA - Direção: Pedro Soares - MG 
  • CUIDA DE MIM - Direção: Liziane Bortolatto - SC 
  • DESASSOSSEGO - Direção: Fabi Penna - SP 
  • DITADURA ROXA - Direção: Matheus Moura - MG 
  • EM QUADRO - Direção: Luiza Campos - SP 
  • EM PEDAÇOS - Diego Müller - RS 
  • ENTREOLHARES - Direção: Ivann Willig - RJ 
  • FOTOGRAFIAS - Direção: Marcelo Giannini - RJ 
  • GURI - Direção: Adriano Monteiro - ES 
  • MAIS UMA MADRUGADA FRIA - Direção: Eduardo Basile - SP 
  • MALANDRO DE OURO - Direção: Flávio C. von Sperling - MG 
  • MARIE - Direção: Leo Tabosa - PE 
  • MODELO MORTO, MODELO VIVO - Direção: Iuri Bermudes e Leona Jhovs - SP 
  • O PADRE E O BENTO - Direção: Eduardo Calegari - PR 
  • O QUE PASSOU ESTÁ AINDA POR VIR - Direção: Lucas Marques - RJ 
  • O SOBREVIVENTE - Direção: Silvia Campos - SP 
  • ROSÁRIO - Direção: Juliana Soares lima e Igor Travassos - PE 
  • SEM ASAS - Direção: Renata Martins - SP 
  • SOB O OLHAR DA CHUVA - Direção: Nalú Souza e Walklenguer Oliveira SOLA - Direção: Sergio Bertovi - PR 
  • UM DIA QUALQUER - Direção: Pedro Von Krüger  BA 

DOCUMENTÁRIO (MOSTRA BRASIL)

  • A NOSSA BANDEIRA JAMAIS SERÁ VERMELHA - Direção: Pablo Lopez Guelli - SP 
  • À LUZ DE BRUEL - Direção: Téia Werner e Silvia Gabriela - PR 
  • LA PLATA YVYGUY - ENTERROS E GUARDADOS - Direção: Marcelo Felipe Sampaio e Paulo Alvarenga - SP 
  • LIBERTAI - Direção: Bill Szilagyi - SP 
  • O CIRCO INVISÍVEL - Direção: Edson Carvalho - BA 
  • PODE FICAR À VONTADE - Direção: Bernardo Silvino - MG 
  • SEMI ÚMIDO - Direção: Luisa Mello - RJ 
  • SOLDADOS DA BORRACHA - Direção: Wolney Oliveira - RJ 

ANIMAÇÃO (MOSTRA BRASIL)

  • GLITTER MODEL - season 3 - Direção: Angelo Nunes - SP HORNZZ - Direção: Lena Franzz - RJ 
  • INFOTOXICATION - Direção: Andre Perim - RJ 
  • MEZANINO - Direção: Bruno Villela, Marcelo de Moura - DF 
  • SONHOS DA ISAH: O BAÚ DO PAPAI - Direção: João Ricardo Costa - SC 

LONGA-METRAGEM (Mostra Internacional)

  • A MOTHER`S LOVE - Direção: CAG (Taiwan) 
  • I MARRIED MY MOTHER - Direção: Domenico Costanzo (Itália)
  • SPIRAL - Direção: Sofiene Mamdi (França) 
  • WINDOW SEAT - Direção: Bharathraj (Índia)

CURTA-METRAGEM (MOSTRA INTERNACIONAL) 

  • HIS CANNIBAL GRANNY - Direção: Dessislava Nikolova-Besedin (Bulgaria) 
  • JUNE - Direção: Yangxuan Zhou (China) 
  • LOOK TWICE - Direção: Kyle Wilson (EUA) 
  • PLANET EARTH CALLING ANA - Direção: Fernando Bonelli (Espanha) 
  • RASTA - Direção: Samir Benchikh (França) 
  • RED - Direção: Karina W?gie?ek (Polonia) 
  • WARD`S HENNA PARTY - Direção: Morad Mostafa (Egito)

DOCUMENTÁRIO  (MOSTRA INTERNACIONAL)

  • 5X7 - Direção: Michele Citoni (Itália) 
  • CRACKS IN THE PATRIARCHY - Direção: Cagdas Celtikli e Kai Münch (Alemanha) DEFORESTATION MADE IN ITALY - Direção: Francesco De Augustinis (Itália) 
  • I AM HERE - Direção: Tobias Greber (Alemanha) 
  • L'EAU EST LA VIE (WATER IS LIFE): FROM STANDING ROCK TO THE SWAMP - Direção: Sam Vinal (EUA) 
  • THE PERFECT GANGSTER - Direção: Andy Deliana (EUA) Washington Sound Museum: Hip Hop Meets the Music of Brazil - Direção: Gemal Woods (EUA) 

ANIMAÇÃO (MOSTRA INTERNACIONAL)

  • 616 - Direção: Hiram G Rodriguez (México) 
  • Die Tochter / My Daughter - Direção: Falk Schuster, Alexander Lahl e Max Mönch (Alemanha) 
  • God has already gone ahead (Gott ist schon weg) - Direção: Peter Böving (Alemanha) HORIZON LEAP - Direção: Beata Pantya (Hungria) 
  • Kazumi Racecar Pig - Direção: David McBride (EUA) 
  • PINK ME BLUE - Direção: Natalie MacMahon (Alemanha) 
  • ROSES IN THE NIGHT - Direção: Pencho Kunchev (Bulgária)

WEBSÉRIE (CATEGORIA ESPECIAL)

  • ESPELHOS - Direção: Diego Rodrigues 
  • EU CELEBRIDADE - Direção: Gil Baroni 
  • EU, COACH - Direção: JJ Erenberg 
  • LIGA DA MATA - Direção: Sergio Kalili 
  • MAGENTA - Direção: Thaiane Soares 
  • MEU PAI - Direção: Gustavo Seabra 
  • NOMADE 7 - Direção: Flavio Langoni 
  • ROMÂNTICAS - Direção: Priscila Maria 
  • THE STRIPPER - Direção: Nadia Bambirra

FESTCINE PEDRA AZUL

  • Quando: Do dia 4 a 9 de Agosto
  • Onde: Hotel Bristol Vista Azul, Pedra Azul, Domingos Martins

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