FestCine Pedra Azul divulga selecionados das mostras de 2020

A terceira edição do FestCine Pedra Azul já tem seus selecionados, representando a cena atual do meio. Foram 66 obras escolhidas de 788 inscritas, trazendo produções de diferentes estados do Brasil e do exterior, dando luz aos mais diversos gêneros cinematográficos.
O evento ocorrerá de 4 a 8 de Agosto, no Hotel Bristol Vista Azul, em Pedra Azul, Domingos Martins. Com 8 mostras competitivas e uma sessão especial com 9 webséries, o festival contará com a exibição de 57 filmes.
Os selecionados concorrem ao Troféu Rota do Lagarto em 30 categorias. Os vencedores serão escolhidos pelas comissões de júri do Festival, compostas por especialistas e profissionais do cinema.
O roteirista e diretor geral do festival Marcoz Gomez relata que o grupo de curadores conta com 9 integrantes, de diferentes estados brasileiros, que foram determinados com a condição de não serem conhecidos uns dos outros: Para não haver nenhuma interferência nas decisões, explica o organizador.
Tradicionalmente, um artista é selecionado para ser homenageado. No ano de 2019, a atriz destacada foi a paulistana Tuna Dwek. Gomez explica que, nesta edição, o nome da pessoa a ser celebrada ainda não foi fechado, devido à pandemia do novo coronavírus, sendo que o ideal é que a escolhida possa estar presente no evento.
Outra parte especial do festival é a atração surpresa, que na segunda edição foi a Orquestra Sinfônica do ES, tocando temas de clássicos do cinema. Dessa vez, o componente misterioso da edição ainda não está decidido, mas o diretor afirmou que a organização está buscando uma nova atração para 2020.
Marcio Gomez comentou também que uma das coisas mais emocionantes no FestCine é a presença de crianças de 8 a 15 anos de todo o Estado apreciando a arte do cinema. É muito bonito ver o brilho nos olhos deles, detalha o organizador.
Confira quem são os curadores do 3º FestCine Pedra Azul:
- Olívio Petit (diretor e roteirista);
- Celso Rodrigues Pereira Junior (crítico de cinema, escritor e roteirista);
- Samantha Brasil (antropóloga, curadora e crítica de cinema);
- Duílio Kuster Cid (Professor, ator, dramaturgo e poeta);
- Marcia Crespo (Psicóloga);
- Cal Gomes (jornalista e publicitário);
- Filippo Pitanga (o jornalista, advogado, atuando como crítico, curador e professor de cinema);
- Paula Ferrari (atriz);
- Leonardo Magalhães (designer autodidata, ator, professor de interpretação, preparador de elenco, produtor e diretor de teatro e cinema, cenógrafo, marketing planner).
Conheça a Seleção de Filmes do 3º FestCine Pedra Azul Em 2020 os escolhidos pela curadoria do Festival estão distribuídos em 9 mostras competitivas. Confira abaixo os selecionados de cada mostra!
LONGA-METRAGEM (MOSTRA BRASIL)
- COPA 181 - Direção: Dannon Lacerda - RJ HOTEL MUNDIAL - Direção: Jarleo Barbosa- GO
- INVASÃO - Direção: Helio Martins Jr. - SP
- NEW LIFE S.A.: André Carvalheira - DF
- SP: CRÔNICAS DE UMA CIDADE REAL - Direção: Elder Fraga - SP
- VOLUME MORTO - Direção: Kauê Telloli SP
CURTA-METRAGEM (Mostra Brasil)
- A MULHER NO FIM DO MUNDO - Direção: Ana do Carmo - BA
- A INCRÍVEL HISTÓRIA DO HOMEM DESALMADO - Direção: Marcella C. De Finis - SP
- A VOLTA PARA CASA - Direção: Diego Freitas - SP
- ALANO - Direção: Sílvio Leal e Henrique Oliveira - AL
- AUTENTICAMENTE FALANDO - Direção: Matheus Malburg - SP
- CINESIA - Direção: Pedro Soares - MG
- CUIDA DE MIM - Direção: Liziane Bortolatto - SC
- DESASSOSSEGO - Direção: Fabi Penna - SP
- DITADURA ROXA - Direção: Matheus Moura - MG
- EM QUADRO - Direção: Luiza Campos - SP
- EM PEDAÇOS - Diego Müller - RS
- ENTREOLHARES - Direção: Ivann Willig - RJ
- FOTOGRAFIAS - Direção: Marcelo Giannini - RJ
- GURI - Direção: Adriano Monteiro - ES
- MAIS UMA MADRUGADA FRIA - Direção: Eduardo Basile - SP
- MALANDRO DE OURO - Direção: Flávio C. von Sperling - MG
- MARIE - Direção: Leo Tabosa - PE
- MODELO MORTO, MODELO VIVO - Direção: Iuri Bermudes e Leona Jhovs - SP
- O PADRE E O BENTO - Direção: Eduardo Calegari - PR
- O QUE PASSOU ESTÁ AINDA POR VIR - Direção: Lucas Marques - RJ
- O SOBREVIVENTE - Direção: Silvia Campos - SP
- ROSÁRIO - Direção: Juliana Soares lima e Igor Travassos - PE
- SEM ASAS - Direção: Renata Martins - SP
- SOB O OLHAR DA CHUVA - Direção: Nalú Souza e Walklenguer Oliveira SOLA - Direção: Sergio Bertovi - PR
- UM DIA QUALQUER - Direção: Pedro Von Krüger BA
DOCUMENTÁRIO (MOSTRA BRASIL)
- A NOSSA BANDEIRA JAMAIS SERÁ VERMELHA - Direção: Pablo Lopez Guelli - SP
- À LUZ DE BRUEL - Direção: Téia Werner e Silvia Gabriela - PR
- LA PLATA YVYGUY - ENTERROS E GUARDADOS - Direção: Marcelo Felipe Sampaio e Paulo Alvarenga - SP
- LIBERTAI - Direção: Bill Szilagyi - SP
- O CIRCO INVISÍVEL - Direção: Edson Carvalho - BA
- PODE FICAR À VONTADE - Direção: Bernardo Silvino - MG
- SEMI ÚMIDO - Direção: Luisa Mello - RJ
- SOLDADOS DA BORRACHA - Direção: Wolney Oliveira - RJ
ANIMAÇÃO (MOSTRA BRASIL)
- GLITTER MODEL - season 3 - Direção: Angelo Nunes - SP HORNZZ - Direção: Lena Franzz - RJ
- INFOTOXICATION - Direção: Andre Perim - RJ
- MEZANINO - Direção: Bruno Villela, Marcelo de Moura - DF
- SONHOS DA ISAH: O BAÚ DO PAPAI - Direção: João Ricardo Costa - SC
LONGA-METRAGEM (Mostra Internacional)
- A MOTHER`S LOVE - Direção: CAG (Taiwan)
- I MARRIED MY MOTHER - Direção: Domenico Costanzo (Itália)
- SPIRAL - Direção: Sofiene Mamdi (França)
- WINDOW SEAT - Direção: Bharathraj (Índia)
CURTA-METRAGEM (MOSTRA INTERNACIONAL)
- HIS CANNIBAL GRANNY - Direção: Dessislava Nikolova-Besedin (Bulgaria)
- JUNE - Direção: Yangxuan Zhou (China)
- LOOK TWICE - Direção: Kyle Wilson (EUA)
- PLANET EARTH CALLING ANA - Direção: Fernando Bonelli (Espanha)
- RASTA - Direção: Samir Benchikh (França)
- RED - Direção: Karina W?gie?ek (Polonia)
- WARD`S HENNA PARTY - Direção: Morad Mostafa (Egito)
DOCUMENTÁRIO (MOSTRA INTERNACIONAL)
- 5X7 - Direção: Michele Citoni (Itália)
- CRACKS IN THE PATRIARCHY - Direção: Cagdas Celtikli e Kai Münch (Alemanha) DEFORESTATION MADE IN ITALY - Direção: Francesco De Augustinis (Itália)
- I AM HERE - Direção: Tobias Greber (Alemanha)
- L'EAU EST LA VIE (WATER IS LIFE): FROM STANDING ROCK TO THE SWAMP - Direção: Sam Vinal (EUA)
- THE PERFECT GANGSTER - Direção: Andy Deliana (EUA) Washington Sound Museum: Hip Hop Meets the Music of Brazil - Direção: Gemal Woods (EUA)
ANIMAÇÃO (MOSTRA INTERNACIONAL)
- 616 - Direção: Hiram G Rodriguez (México)
- Die Tochter / My Daughter - Direção: Falk Schuster, Alexander Lahl e Max Mönch (Alemanha)
- God has already gone ahead (Gott ist schon weg) - Direção: Peter Böving (Alemanha) HORIZON LEAP - Direção: Beata Pantya (Hungria)
- Kazumi Racecar Pig - Direção: David McBride (EUA)
- PINK ME BLUE - Direção: Natalie MacMahon (Alemanha)
- ROSES IN THE NIGHT - Direção: Pencho Kunchev (Bulgária)
WEBSÉRIE (CATEGORIA ESPECIAL)
- ESPELHOS - Direção: Diego Rodrigues
- EU CELEBRIDADE - Direção: Gil Baroni
- EU, COACH - Direção: JJ Erenberg
- LIGA DA MATA - Direção: Sergio Kalili
- MAGENTA - Direção: Thaiane Soares
- MEU PAI - Direção: Gustavo Seabra
- NOMADE 7 - Direção: Flavio Langoni
- ROMÂNTICAS - Direção: Priscila Maria
- THE STRIPPER - Direção: Nadia Bambirra
FESTCINE PEDRA AZUL
- Quando: Do dia 4 a 9 de Agosto
- Onde: Hotel Bristol Vista Azul, Pedra Azul, Domingos Martins