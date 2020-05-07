FestCine Pedra Azul divulga selecionados das mostras de 2020

Coletiva de imprensa no 2º FestCine Pedra Azul, realizado em 2019 Crédito: Divulgação/FestCine Pedra Azul

A terceira edição do FestCine Pedra Azul já tem seus selecionados, representando a cena atual do meio. Foram 66 obras escolhidas de 788 inscritas, trazendo produções de diferentes estados do Brasil e do exterior, dando luz aos mais diversos gêneros cinematográficos.

O evento ocorrerá de 4 a 8 de Agosto, no Hotel Bristol Vista Azul, em Pedra Azul, Domingos Martins. Com 8 mostras competitivas e uma sessão especial com 9 webséries, o festival contará com a exibição de 57 filmes.

Os selecionados concorrem ao Troféu Rota do Lagarto em 30 categorias. Os vencedores serão escolhidos pelas comissões de júri do Festival, compostas por especialistas e profissionais do cinema.

O roteirista e diretor geral do festival Marcoz Gomez relata que o grupo de curadores conta com 9 integrantes, de diferentes estados brasileiros, que foram determinados com a condição de não serem conhecidos uns dos outros: Para não haver nenhuma interferência nas decisões, explica o organizador.

Tradicionalmente, um artista é selecionado para ser homenageado. No ano de 2019, a atriz destacada foi a paulistana Tuna Dwek. Gomez explica que, nesta edição, o nome da pessoa a ser celebrada ainda não foi fechado, devido à pandemia do novo coronavírus, sendo que o ideal é que a escolhida possa estar presente no evento.

Outra parte especial do festival é a atração surpresa, que na segunda edição foi a Orquestra Sinfônica do ES, tocando temas de clássicos do cinema. Dessa vez, o componente misterioso da edição ainda não está decidido, mas o diretor afirmou que a organização está buscando uma nova atração para 2020.

Marcio Gomez comentou também que uma das coisas mais emocionantes no FestCine é a presença de crianças de 8 a 15 anos de todo o Estado apreciando a arte do cinema. É muito bonito ver o brilho nos olhos deles, detalha o organizador.

Confira quem são os curadores do 3º FestCine Pedra Azul:

Olívio Petit (diretor e roteirista);

(diretor e roteirista); Celso Rodrigues Pereira Junior (crítico de cinema, escritor e roteirista);

(crítico de cinema, escritor e roteirista); Samantha Brasil (antropóloga, curadora e crítica de cinema);

(antropóloga, curadora e crítica de cinema); Duílio Kuster Cid (Professor, ator, dramaturgo e poeta);

(Professor, ator, dramaturgo e poeta); Marcia Crespo (Psicóloga);

(Psicóloga); Cal Gomes (jornalista e publicitário);

(jornalista e publicitário); Filippo Pitanga (o jornalista, advogado, atuando como crítico, curador e professor de cinema);

(o jornalista, advogado, atuando como crítico, curador e professor de cinema); Paula Ferrari (atriz);

(atriz); Leonardo Magalhães (designer autodidata, ator, professor de interpretação, preparador de elenco, produtor e diretor de teatro e cinema, cenógrafo, marketing planner).

Conheça a Seleção de Filmes do 3º FestCine Pedra Azul Em 2020 os escolhidos pela curadoria do Festival estão distribuídos em 9 mostras competitivas. Confira abaixo os selecionados de cada mostra!

LONGA-METRAGEM (MOSTRA BRASIL)

COPA 181 - Direção: Dannon Lacerda - RJ HOTEL MUNDIAL - Direção: Jarleo Barbosa- GO



INVASÃO - Direção: Helio Martins Jr. - SP

- Direção: Helio Martins Jr. - SP NEW LIFE S.A.: André Carvalheira - DF

André Carvalheira - DF SP: CRÔNICAS DE UMA CIDADE REAL - Direção: Elder Fraga - SP

- Direção: Elder Fraga - SP VOLUME MORTO - Direção: Kauê Telloli  SP

CURTA-METRAGEM (Mostra Brasil)

A MULHER NO FIM DO MUNDO - Direção: Ana do Carmo - BA



A INCRÍVEL HISTÓRIA DO HOMEM DESALMADO - Direção: Marcella C. De Finis - SP

- Direção: Marcella C. De Finis - SP A VOLTA PARA CASA - Direção: Diego Freitas - SP

- Direção: Diego Freitas - SP ALANO - Direção: Sílvio Leal e Henrique Oliveira - AL

- Direção: Sílvio Leal e Henrique Oliveira - AL AUTENTICAMENTE FALANDO - Direção: Matheus Malburg - SP

- Direção: Matheus Malburg - SP CINESIA - Direção: Pedro Soares - MG

- Direção: Pedro Soares - MG CUIDA DE MIM - Direção: Liziane Bortolatto - SC

- Direção: Liziane Bortolatto - SC DESASSOSSEGO - Direção: Fabi Penna - SP

- Direção: Fabi Penna - SP DITADURA ROXA - Direção: Matheus Moura - MG

- Direção: Matheus Moura - MG EM QUADRO - Direção: Luiza Campos - SP

- Direção: Luiza Campos - SP EM PEDAÇOS - Diego Müller - RS

- Diego Müller - RS ENTREOLHARES - Direção: Ivann Willig - RJ

- Direção: Ivann Willig - RJ FOTOGRAFIAS - Direção: Marcelo Giannini - RJ

- Direção: Marcelo Giannini - RJ GURI - Direção: Adriano Monteiro - ES

- Direção: Adriano Monteiro - ES MAIS UMA MADRUGADA FRIA - Direção: Eduardo Basile - SP

- Direção: Eduardo Basile - SP MALANDRO DE OURO - Direção: Flávio C. von Sperling - MG

- Direção: Flávio C. von Sperling - MG MARIE - Direção: Leo Tabosa - PE

- Direção: Leo Tabosa - PE MODELO MORTO, MODELO VIVO - Direção: Iuri Bermudes e Leona Jhovs - SP

- Direção: Iuri Bermudes e Leona Jhovs - SP O PADRE E O BENTO - Direção: Eduardo Calegari - PR

- Direção: Eduardo Calegari - PR O QUE PASSOU ESTÁ AINDA POR VIR - Direção: Lucas Marques - RJ

- Direção: Lucas Marques - RJ O SOBREVIVENTE - Direção: Silvia Campos - SP

- Direção: Silvia Campos - SP ROSÁRIO - Direção: Juliana Soares lima e Igor Travassos - PE

- Direção: Juliana Soares lima e Igor Travassos - PE SEM ASAS - Direção: Renata Martins - SP

- Direção: Renata Martins - SP SOB O OLHAR DA CHUVA - Direção: Nalú Souza e Walklenguer Oliveira SOLA - Direção: Sergio Bertovi - PR

- Direção: Nalú Souza e Walklenguer Oliveira SOLA - Direção: Sergio Bertovi - PR UM DIA QUALQUER - Direção: Pedro Von Krüger  BA

DOCUMENTÁRIO (MOSTRA BRASIL)

A NOSSA BANDEIRA JAMAIS SERÁ VERMELHA - Direção: Pablo Lopez Guelli - SP

- Direção: Pablo Lopez Guelli - SP À LUZ DE BRUEL - Direção: Téia Werner e Silvia Gabriela - PR

- Direção: Téia Werner e Silvia Gabriela - PR LA PLATA YVYGUY - ENTERROS E GUARDADOS - Direção: Marcelo Felipe Sampaio e Paulo Alvarenga - SP

Direção: Marcelo Felipe Sampaio e Paulo Alvarenga - SP LIBERTAI - Direção: Bill Szilagyi - SP

- Direção: Bill Szilagyi - SP O CIRCO INVISÍVEL - Direção: Edson Carvalho - BA

- Direção: Edson Carvalho - BA PODE FICAR À VONTADE - Direção: Bernardo Silvino - MG

- Direção: Bernardo Silvino - MG SEMI ÚMIDO - Direção: Luisa Mello - RJ

- Direção: Luisa Mello - RJ SOLDADOS DA BORRACHA - Direção: Wolney Oliveira - RJ

ANIMAÇÃO (MOSTRA BRASIL)

GLITTER MODEL - season 3 - Direção: Angelo Nunes - SP HORNZZ - Direção: Lena Franzz - RJ

- season 3 - Direção: Angelo Nunes - SP HORNZZ - Direção: Lena Franzz - RJ INFOTOXICATION - Direção: Andre Perim - RJ

- Direção: Andre Perim - RJ MEZANINO - Direção: Bruno Villela, Marcelo de Moura - DF

- Direção: Bruno Villela, Marcelo de Moura - DF SONHOS DA ISAH: O BAÚ DO PAPAI - Direção: João Ricardo Costa - SC

LONGA-METRAGEM (Mostra Internacional)

A MOTHER`S LOVE - Direção: CAG (Taiwan)

- Direção: CAG (Taiwan) I MARRIED MY MOTHER - Direção: Domenico Costanzo (Itália)

- Direção: Domenico Costanzo (Itália) SPIRAL - Direção: Sofiene Mamdi (França)

- Direção: Sofiene Mamdi (França) WINDOW SEAT - Direção: Bharathraj (Índia)

CURTA-METRAGEM (MOSTRA INTERNACIONAL)

HIS CANNIBAL GRANNY - Direção: Dessislava Nikolova-Besedin (Bulgaria)

- Direção: Dessislava Nikolova-Besedin (Bulgaria) JUNE - Direção: Yangxuan Zhou (China)

- Direção: Yangxuan Zhou (China) LOOK TWICE - Direção: Kyle Wilson (EUA)

- Direção: Kyle Wilson (EUA) PLANET EARTH CALLING ANA - Direção: Fernando Bonelli (Espanha)

- Direção: Fernando Bonelli (Espanha) RASTA - Direção: Samir Benchikh (França)

- Direção: Samir Benchikh (França) RED - Direção: Karina W?gie?ek (Polonia)

- Direção: Karina W?gie?ek (Polonia) WARD`S HENNA PARTY - Direção: Morad Mostafa (Egito)

DOCUMENTÁRIO (MOSTRA INTERNACIONAL)

5X7 - Direção: Michele Citoni (Itália)

- Direção: Michele Citoni (Itália) CRACKS IN THE PATRIARCHY - Direção: Cagdas Celtikli e Kai Münch (Alemanha) DEFORESTATION MADE IN ITALY - Direção: Francesco De Augustinis (Itália)

- Direção: Cagdas Celtikli e Kai Münch (Alemanha) DEFORESTATION MADE IN ITALY - Direção: Francesco De Augustinis (Itália) I AM HERE - Direção: Tobias Greber (Alemanha)

- Direção: Tobias Greber (Alemanha) L'EAU EST LA VIE (WATER IS LIFE): FROM STANDING ROCK TO THE SWAMP - Direção: Sam Vinal (EUA)

- Direção: Sam Vinal (EUA) THE PERFECT GANGSTER - Direção: Andy Deliana (EUA) Washington Sound Museum: Hip Hop Meets the Music of Brazil - Direção: Gemal Woods (EUA)

ANIMAÇÃO (MOSTRA INTERNACIONAL)

616 - Direção: Hiram G Rodriguez (México)

Direção: Hiram G Rodriguez (México) Die Tochter / My Daughter - Direção: Falk Schuster, Alexander Lahl e Max Mönch (Alemanha)

Direção: Falk Schuster, Alexander Lahl e Max Mönch (Alemanha) God has already gone ahead (Gott ist schon weg) - Direção: Peter Böving (Alemanha) HORIZON LEAP - Direção: Beata Pantya (Hungria)

- Direção: Peter Böving (Alemanha) HORIZON LEAP - Direção: Beata Pantya (Hungria) Kazumi Racecar Pig - Direção: David McBride (EUA)

- Direção: David McBride (EUA) PINK ME BLUE - Direção: Natalie MacMahon (Alemanha)

- Direção: Natalie MacMahon (Alemanha) ROSES IN THE NIGHT - Direção: Pencho Kunchev (Bulgária)

WEBSÉRIE (CATEGORIA ESPECIAL)

ESPELHOS - Direção: Diego Rodrigues

Direção: Diego Rodrigues EU CELEBRIDADE - Direção: Gil Baroni

Direção: Gil Baroni EU, COACH - Direção: JJ Erenberg

Direção: JJ Erenberg LIGA DA MATA - Direção: Sergio Kalili

Direção: Sergio Kalili MAGENTA - Direção: Thaiane Soares

Direção: Thaiane Soares MEU PAI - Direção: Gustavo Seabra

- Direção: Gustavo Seabra NOMADE 7 - Direção: Flavio Langoni

- Direção: Flavio Langoni ROMÂNTICAS - Direção: Priscila Maria

- Direção: Priscila Maria THE STRIPPER - Direção: Nadia Bambirra

FESTCINE PEDRA AZUL