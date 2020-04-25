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Cinema

3º FestCine Pedra Azul será em agosto e recebe inscrições de 24 países

Evento, previsto para ser realizado em Domingos Martins, recebeu 293 inscrições estrangeiras. Brasileiros também concorrem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 14:00

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 14:00

Coletiva de imprensa no 2º FestCine Pedra Azul, realizado em 2019
Coletiva de imprensa no 2º FestCine Pedra Azul, realizado em 2019 Crédito: Divulgação/FestCine Pedra Azul
Em meio a pandemia do coronavírus e a incerteza da realização de grandes festivais de cinema como o de Cannes e o próprio Festival de Cinema de Vitória, uma notícia alegra os cinéfilos de plantão. O FestCine Pedra Azul está garantido para agosto deste ano, em Domingos Martins, e para esta terceira edição recebeu 798 inscrições, sendo 293 só de estrangeiros.
Segundo a organização, são obras de 24 nacionalidades: Alemanha, Áustria, Bulgária, Canadá, China, Coréia do Norte, Egito, El Salvador, Espanha, Estados Unidos da América, França, Hungria, Índia, Israel, Itália, México, Polônia, Portugal, Reino Unido, Rússia, Sri Lanka, Suíça, Taiwan e Turquia.

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Todos eles, mais as 493 produções nacionais vão concorrer ao Troféu Rota do Lagarto em 4 categorias, Longa-metragem, Curta-metragem, Documentário e Animação. O evento, até o momento, está confimado para os dias 4, 5, 6, 7 e 8 de agosto, no Hotel Bristol Vista Azul, em Pedra Azul, Domingos Martins.
Parceria entre a Tower Filmes, o Instituto Brasil de Cultura e Arte  IBCA e a Galpão Produções, o evento leva cinema e cultura à uma das regiões turísticas mais belas do Espírito Santo, proporcionando aos moradores da região e aos turistas uma experiência diferenciada em meio aos atrativos naturais do Parque Estadual Pedra Azul.
  • 3º FestCine Pedra Azul - Festival Internacional de Cinema
  • Quando: 04 a 08 de Agosto
  • Onde: Bristol Vista Azul (Pedra Azul, Domingos Martins | ES)
  • Informações: www.festcinepedraazul.com.br

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