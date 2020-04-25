3º FestCine Pedra Azul será em agosto e recebe inscrições de 24 países

Coletiva de imprensa no 2º FestCine Pedra Azul, realizado em 2019 Crédito: Divulgação/FestCine Pedra Azul

Em meio a pandemia do coronavírus e a incerteza da realização de grandes festivais de cinema como o de Cannes e o próprio Festival de Cinema de Vitória, uma notícia alegra os cinéfilos de plantão. O FestCine Pedra Azul está garantido para agosto deste ano, em Domingos Martins, e para esta terceira edição recebeu 798 inscrições, sendo 293 só de estrangeiros.

Segundo a organização, são obras de 24 nacionalidades: Alemanha, Áustria, Bulgária, Canadá, China, Coréia do Norte, Egito, El Salvador, Espanha, Estados Unidos da América, França, Hungria, Índia, Israel, Itália, México, Polônia, Portugal, Reino Unido, Rússia, Sri Lanka, Suíça, Taiwan e Turquia.

Todos eles, mais as 493 produções nacionais vão concorrer ao Troféu Rota do Lagarto em 4 categorias, Longa-metragem, Curta-metragem, Documentário e Animação. O evento, até o momento, está confimado para os dias 4, 5, 6, 7 e 8 de agosto, no Hotel Bristol Vista Azul, em Pedra Azul, Domingos Martins.

Parceria entre a Tower Filmes, o Instituto Brasil de Cultura e Arte  IBCA e a Galpão Produções, o evento leva cinema e cultura à uma das regiões turísticas mais belas do Espírito Santo, proporcionando aos moradores da região e aos turistas uma experiência diferenciada em meio aos atrativos naturais do Parque Estadual Pedra Azul.