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Cinema

60ª edição do Festival de Cinema de Animação de Annecy é cancelada

Evento terá uma versão online, com data ainda a ser divulgada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 10:06

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 10:06

Annecy Festival 2020 foi adiado para 2021
Annecy Festival 2020 foi adiado para 2021 Crédito: Instagram/@annecyfestival
Como medida de segurança contra o novo coronavírus, a 60ª edição do Festival de Cinema de Animação de Annecy, na França, foi cancelado. O evento estava previsto para acontecer entre os dias 15 e 20 de junho deste ano.
"É com enorme decepção que nos resignamos a cancelar a edição. Motivados por nossa paixão e entusiasmo, apesar das restrições de confinamento, esperávamos manter a edição que havíamos preparado para vocês. Porém, a lógica e a situação internacional nos obrigam a agir com lucidez e responsabilidade. Precisamos mostrar respeito e profunda gratidão aos prestadores de serviços de saúde, bem como a todos aqueles que escolhem a solidariedade e o interesse público", informou nota no Twitter.
Ver essa foto no Instagram

? #AnnulationAnnecy2020 ? ? #Annecy2020Cancelled ? [English version on the website, link in the bio] Cest avec une immense déception que nous nous résignons à annuler lédition 2020 dAnnecy. Au cours des dernières semaines, poussées par notre passion et notre enthousiasme, nous espérions être en mesure, malgré les contraintes de confinement, de vous proposer le millésime exceptionnel qui était en préparation. Mais la raison et la situation internationale nous obligent aujourdhui à agir avec lucidité et responsabilité. Et ainsi témoigner notre respect et notre profonde reconnaissance aux personnels soignants, ainsi quà tous ceux qui font le choix de la solidarité et de lintérêt général. Annecy est une fête, une "fête de famille". Nous ne pouvons nous résoudre à célébrer lanimation et le 60e anniversaire du Festival, alors que certains dentre vous ne pourront y participer. Depuis plusieurs semaines, nos membres fondateurs, partenaires, fournisseurs et les professionnels et créateurs nous ont adressé tout leur soutien et nous les en remercions. Ces encouragements nous motivent à vous proposer un projet de version dAnnecy 2020 en ligne qui permettrait un accès aux uvres, ainsi quà du contenu exclusif et inédit, en dépit des circonstances. Nous communiquerons prochainement sur une offre que nous espérons riche et à la hauteur des attentes des festivaliers et des professionnels fidèles du Mifa. La sélection officielle sera annoncée ce 15 avril (hors VR, dont la clôture des inscriptions est repoussée au 15/04). Mobilisée sur ce projet, léquipe vous donne donc rendez-vous dans les prochains jours et notez dès maintenant les dates de lédition 2021, du 14 au 19 juin, durant laquelle nous célébrerons le 60e anniversaire du Festival et lanimation africaine. Léquipe du Festival et Marché international du film danimation ? Plus dinfos sur le site. _ _ #annecyfestival #annecy2020 #annecy #festivalanimation #animation #festival #festivalannecy #édition2020 #60ans #60years #anniversaire #birthday #cinéma #cinema #films #mifa #annecymifa #marché #Covid19 #Coronavirus #annulation #cancellation #online #enligne #competition #officialselection

Uma publicação compartilhada por Festival d'Annecy (@annecyfestival) em

"O Annecy Festival é uma festa, uma 'reunião de família'. Não podemos celebrar a animação e o nosso 60º aniversário quando alguns de vocês estão impedidos de participar."
"Durante várias semanas nossos membros fundadores, parceiros, fornecedores, profissionais e criadores nos enviaram seu apoio total e, por isso, somos imensamente gratos. Esses incentivos nos motivam a oferecer uma versão online do Annecy Festival 2020. Esta versão daria acesso a obras exclusivas e conteúdo original, apesar das circunstâncias atuais. Em breve divulgaremos uma oferta que está sendo elaborada."

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"A seleção oficial será anunciada no dia 15 de abril. A equipe está mobilizada para esse projeto."
A organização do evento informou ainda que a nova data para o evento presencial de 2021 será em 14 de junho.

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