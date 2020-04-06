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Cinema

Organizadores do Festival de Veneza rejeitam edição online e mantêm evento

Organizadores do Festival de Veneza rejeitam edição online e mantêm evento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 20:53

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 20:53

Cinema
Sala de cinema: Festival de Veneza será realizado em setembro  Crédito: Pixabay
Os organizadores do Festival de Veneza não trabalham com a possibilidade de o evento não acontecer, como planejado, em setembro, por causa da atual pandemia de coronavírus. Tampouco consideram uma edição online.
De acordo com a revista americana Variety, um representante da mostra afirmou que uma opção totalmente digital da programação não está sendo cogitada. "O Festival de Veneza não pode ser substituído por um evento online", afirmou à publicação.
"Há obviamente a possiblidade de usarmos tecnologia para algumas iniciativas, [...] mas é muito cedo para isso ser decidido."

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Marcada para acontecer entre os dias 2 e 12 de setembro, a 77ª edição do festival, um dos mais importantes do calendário cinematográfico mundial, acontece em Veneza, em uma das regiões da Itália mais atingidas pela Covid-19.
A afirmação por parte dos organizadores acontece após os responsáveis pelo Festival de Toronto, planejado para acontecer entre 10 e 20 de setembro, compartilharem que estavam procurando soluções físicas e também online para a próxima edição.
Em março, outro importante festival de cinema europeu decidiu adiar sua programação de 2020 por tempo indeterminado, diante dos riscos trazidos pela pandemia de coronavírus. Originalmente marcado para maio, o Festival de Cannes continua sem previsão de como e quando sua edição deve acontecer.

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