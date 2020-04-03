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Pandemia

Festival Cannes Lions é cancelado por causa do coronavírus

Seria a 67ª edição do Festival Internacional de Criatividade, principal premiação do mundo publicitário, que deixa de ser realizado pela primeira vez desde a inauguração em 1954
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 16:37

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 16:37

Festival Cannes Lions é cancelado por causa do coronavírus
Festival Cannes Lions é cancelado por causa do coronavírus Crédito: Christian Alminana| Getty Images
A organização do Cannes Lions confirmou o cancelamento do evento em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. Seria a 67ª edição do Festival Internacional de Criatividade, principal premiação do mundo publicitário, que deixa de ser realizado pela primeira vez desde a inauguração em 1954.
Inicialmente o evento estava marcado para o período de 22 a 26 de junho e havia a intenção de realizá-lo em outubro.
O presidente do festival, Philip Thomas, indica a grande turbulência pela qual passam as indústrias criativas, de marketing e muitas outras.
"O Cannes Lions, em sua essência, sempre foi sobre criatividade e os Leões. Entendemos que a comunidade criativa tem outros desafios neste momento, e claramente não tem condições para seguir com o trabalho que estabelece as melhores referências", afirma.
A próxima edição do festival será realizada no intervalo de 21 a 25 junho de 2021. Segundo a organização, os prêmios já inscritos serão transferidos para o ano que vem, assim como os ingressos já vendidos.
"Todos esperamos um momento mais positivo. No momento, o Cannes Lions continuará a reunir a comunidade criativa global e a inspirar onde podemos encontrá-la", diz Simon Cook, diretor-administrativo doe vento.
"Acreditamos firmemente que os Leões continuam a oferecer um reconhecimento valioso a essa comunidade e esperamos celebrar e homenagear o trabalho em 2021, quando se espera que o mundo se sinta mais estável", completa.
Em 2019, o festival francês de publicidade diminuiu o número de premiações, de 1.186 para 933 -e 85 foram dados a participantes brasileiros.
A a agência AKQA legou dois Grand Prix, grandes prêmios. Um na categoria mídia para Air Max Graffiti Stories, campanha da Nike, e outro na categoria entretenimento para Bluesman, vídeo do rapper Baco Exu do Blues.

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