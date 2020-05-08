'Cine:Ema': festival está com inscrições abertas até o dia 6 de junho

Paisagens, memórias, projeções para o futuro do planeta e a relação entre o homem e a ecologia: tudo pode ser visto como mão de obra para o diálogo entre a sétima arte e a natureza. Firmando-se como única mostra audiovisual capixaba de temática voltada exclusivamente para o meio ambiente, o "Cine.Ema - Festival de Cinema Ambiental do Espírito Santo" está com inscrições abertas até 6 de junho.