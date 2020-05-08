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Cinema

'Cine:Ema': festival está com inscrições abertas até o dia 6 de junho

Em 2020, mostra acontecerá em duas edições, nas localidades de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim, e Vargem Alta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 16:00

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 16:00

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O "Cine.Ema - Festival de Cinema Ambiental do Espírito Santo" está com inscrições abertas até 6 de junho de 2020 Crédito: Fernando Madeira
Paisagens, memórias, projeções para o futuro do planeta e a relação entre o homem e a ecologia: tudo pode ser visto como mão de obra para o diálogo entre a sétima arte e a natureza. Firmando-se como única mostra audiovisual capixaba de temática voltada exclusivamente para o meio ambiente, o "Cine.Ema - Festival de Cinema Ambiental do Espírito Santo" está com inscrições abertas até 6 de junho.
Com o tema A Natureza Sou Eu, o festival chega à sexta edição propondo um olhar sobre a natureza enquanto essência de todo o ser vivo e, por isso, tornando-se uma responsabilidade a ser compartilhada. Podem se inscrever filmes de curta-metragem (até 26 minutos), com classificação livre, que relacionem meio ambiente e sustentabilidade. As inscrições podem ser feitas pelo site www.cineema.com.br.

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Os filmes serão avaliados por uma curadoria e, caso selecionados, participarão da mostra competitiva e de uma seleção voltada para o público infantojuvenil.
Devido à pandemia do coronavírus, a organização ainda não divulgou a data de realização do evento neste ano. Porém, garante que a versão 2020 da mostra acontecerá em duas edições, nas localidades de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim, e Vargem Alta. 

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