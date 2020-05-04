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Luto

Aldir Blanc morre aos 73 anos, no Rio de Janeiro

Um dos maiores compositores do país estava internado com Covid-19 e veio a falecer nesta segunda-feira (4). Confira 10 composições de sucesso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 09:45

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 09:45

Aldir Blanc, em foto com a cantora Dorina
Aldir Blanc, em foto com a cantora Dorina Crédito: Divulgação/SG Assessoria de Imprensa
Aldir Blanc Mendes, 73 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (4), no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio de Janeiro. O compositor e escritor estava internado na UTI com Covid-19 e seu quadro de saúde era grave.
A saga de Aldir Blanc contra o vírus durou 24 dias. No dia 10 de abril, ele deu entrada no Hospital Municipal Miguel Couto com infecção urinária e pneumonia.
Cinco dias depois, a partir de uma campanha de amigos e artistas, ele conseguiu transferência para o Hospital Pedro Ernesto, onde teve o diagnóstico de coronavírus. No local, ele chegou a ter uma leve melhora, mas continuava sedado devido ao quadro grave.
Sua luta contra a doença foi destacada pela equipe médica. Ele não quer ir embora foi uma das frases que disseram durante o tratamento.

CARREIRA

Em mais 50 anos dedicados à música, Aldir teve sucessos imortalizados em vozes como Elis Regina, Fafá de Belém e Nana Caymmi. Dois pra Lá, Dois pra Cá e O Bêbado e a Equilibrista são alguns dos clássicos.
Aldir nasceu no Estácio, no Rio de Janeiro, no dia 2 setembro de 1946, mas viveu boa parte da infância em Vila Isabel. A região foi retratada em livros e crônicas como "Vila Isabel  Inventário da infância" e "Rua dos Artistas e Arredores". Seu trabalho de cronista foi apresentado durante anos em jornais como O Dia, O Estado de São Paulo e O Globo.

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Sua aventura na música começou em meados dos anos 1960. As primeiras letras a chamar atenção apareceram em festivais do final da década. O sucesso veio com Amigo É pra Essas Coisas, parceria com Silvio da Silva Jr. que ficou em segundo lugar no Festival Universitário de 1970.
Na mesma época, ao lado de Ivan Lins, Gonzaguinha e Marco Aurélio, funda o Movimento Artístico Universitário (MAU), e torna-se conhecido por criar e integrar associações ligadas à defesa dos direitos autorais.
João Bosco foi um grande parceiro de composições. "Bala com Bala", "Dois Pra Lá, Dois Pra Cá" são canções que ficaram eternizadas por Elis. A dupla ainda emplacou algumas canções na trilha de abertura de novelas e séries, como Doces Olheiras (na novela Gabriela, da TV Globo, em 1975), Visconde de Sabugosa (para O Sítio do Pica-Pau Amarelo, em 1977), Coração Agreste (em Tieta, de 1979), Confins (em Renascer, de 1993), Suave Veneno (na novela homônima, de 1999), Chocolate com Pimenta (tema de novela homônima, em 2003), Bijuterias (para a minissérie O Astro, no remake de 2011).

CONFIRA ABAIXO 10 CANÇÕES DE SUCESSO DE ALDIR BLANC

BALA COM BALA
CABARÉ
O BÊBADO E O EQUILIBRISTA
VISCONDE SABUGOSA
CHOCOLATE COM PIMENTA
RESPOSTA AO TEMPO
DOIS PRA LÁ, DOIS PRA CÁ
CORAÇÃO AGRESTE
CONFINS
VIDA NOTURNA

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