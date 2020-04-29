Irrfan Khan, de Jurassic World e As Aventuras de Pi, morre aos 53 anos

Irrfan Khan em cena de "Jurassic World". Ator morreu aos 53 anos Crédito: Universal Studios

O ator indiano Irrfan Khan morreu nesta quarta-feira (29) após uma batalha de pouco mais de dois anos contra um tumor neuroendócrino raro. Aos 53 anos, o astro de Bollywood ficou conhecido por papéis importantes em filmes como "Quem Quer Ser um Milionário?" e "As Aventuras de Pi". Ele também fez participações em sucessos de Hollywood como "Jurassic World" e "O Espetacular Homem-Aranha".

Com quase 80 filmes no currículo, Irrfan teve que ficar algum tempo afastado da profissão para tratar o câncer que ele anunciou ainda em março de 2018. Em meados do ano passado, ele fez sua última aparição no cinema após se tratar em Londres e apresentar melhora. Irrfan atuou no filme Angrezi Medium, lançado na Índia no mês passado e que já foi disponibilizado digitalmente.

O ator começou sua carreira atuando em novelas indianas, quando pensou em desistir da profissão pela falta de oportunidades em papeis mais interessantes. Aos poucos, foi se destacando na cena do cinema local de Bollywood e ganhou projeção internacional ao interpretar um inspetor de polícia no sucesso de bilheteria "Quem Quer Ser um Milionário?", de 2008.

Após a película ganhar como melhor filme no Oscar de 2009, levando no total oito estatuetas, Irrfan chamou a atenção de Hollywood. Em 2012, ele ganhou um papel maior na indústria americana ao estrelar "As Aventuras de Pi", que também ganhou vários Globos de Ouro e quatro prêmios no Oscar.