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Luto

Saxofonista Lee Konitz morre aos 92 anos, vítima do novo coronavírus

O músico morreu enquanto estava internado em um hospital de Nova York, nos Estados Unidos. A cidade é a mais afetada pela covid-19 no país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 15:16

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 15:16

Luto: Lee Konitz morreu nesta quarta (15), vitima do novo coronavírus
Luto: Lee Konitz morreu nesta quarta (15), vitima do novo coronavírus Crédito: Divulgação
O saxofonista de jazz Lee Konitz morreu nesta quarta-feira (15), aos 92 anos, em decorrência de uma pneumonia causada pelo novo coronavírus. O músico morreu enquanto estava em um hospital de Nova York, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo seu filho, Josh Konitz.
O artista era considerado um dos nomes mais influentes entre os músicos que tocam saxofone. Konitz ficou conhecido pelo seu estilo mais livre e de improvisação nos anos 1960, dentro da corrente "bebop" do jazz.
Ele começou sua carreira musical participando de shows de orquestras, mas a carreira solo se iniciou em 1949, com o álbum "Subconscious-Lee", lançado em 1955. Em 1947, Konitz participou do LP "Birth of the Cool", liderado por Miles Davis, um dos ícones do jazz. Ao longo da sua vida, Konitz participou de mais de 150 discos.
Outros nomes do gênero também morreram por causa da Covid-19: em março, o saxofonista do afro-jazz, Manu Dibango e, no início do mês de abril, Ellis Marsalis, após ser hospitalizado.

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