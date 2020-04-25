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Morre Ricardo Brennand, empresário e colecionador, aos 92 anos, por Covid-19

Empresário e colecionador pernambucano estava internado desde domingo (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 15:51

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 15:51

Coronavírus: Ricardo Brennand morreu no Recife aos 92 anos
Coronavírus: Ricardo Brennand morreu no Recife aos 92 anos Crédito: Reprodução/TV Globo
O empresário e colecionador de arte Ricardo Brennand morreu aos 92 anos na madrugada deste sábado (25), vítima da Covid-19. Ele estava internado no Real Hospital Português, no Recife, desde o último domingo (19).
Brennand começou a sentir sintomas da Covid-19, como falta de ar e cansaço, no domingo e foi internado no mesmo dia. Sua esposa, Graça Maria Brennand, 90, também contraiu o vírus, mas se recupera em casa.
Brennand nasceu em 1927 no município de Cabo, no litoral sul de Pernambuco e é egresso do curso de Engenharia da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). Com presença nos ramos industriais de porcelana, aço, cerâmica, cimento, vidro e açúcar, o empresário criou o Instituto Ricardo Brennand (IRB), complexo na capital pernambucana que contém biblioteca, uma pinacoteca, e um museu de armas --ele era colecionador de arte e armas brancas.

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A pinacoteca do IRB tem em seu acervo coleções como a do holandês Frans Post, que retratou a presença holandesa no período colonial brasileiros, e produção de outros artistas estrangeiros que passaram pelo país no século 19, entre outros.
O empresário iniciou sua coleção de armas brancas quando, ainda adolescente, ganhou um canivete. Em 1952, já casado e em viagem à Inglaterra, adquire outras peças, que fazem parte do museu de armas do IRB.
Brennand era primo do artista plástico Francisco Brennand, morto em dezembro de 2019.
Ele deixa a esposa, sete filhos, 23 netos, 48 bisnetos e um tataraneto.

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