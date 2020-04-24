Detento morre de coronavírus no ES uma semana após deixar presídio

Paulo Roberto foi enterrado na quinta-feira (23), na Grande Vitória Crédito: Arquivo pessoal

Foi registrado no último dia 23 de abril a primeira morte por coronavírus de um detento que cumpria pena no Espírito Santo. O homem que morreu foi identificado como Paulo Roberto da Silva, e estava preso desde 2014 por ter participado no crime que vitimou uma jovem de 20 anos em abril daquele ano.

Paulo Roberto era casado, tinha 59 anos e era natural de Belo Horizonte. Ele faleceu às 18h do dia 22 de abril, e estava internado no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra.

De acordo com a certidão de óbito obtida pela TV Gazeta, a causa da morte de Paulo foi o novo coronavírus. O homem teve síndrome respiratória aguda grave e tinha comorbidades, como doença isquêmica crônica do coração e hipertensão arterial sistêmica. O detento foi internado no Cemitério de Santa Inês, em Vila Velha.

O QUE DIZ A SEJUS

Em nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) ressaltou que o interno possuía diversas comorbidades. "No período em que esteve detido, desde março de 2014, foi constantemente acompanhado e assistido pela equipe de saúde do sistema prisional", disse. A secretaria disse que Roberto cumpria pena em prisão domiciliar.

Paulo Roberto da Silva estava preso desde 2014 Crédito: Reprodução | TV Gazeta

A Sejus reitera que é responsável pela custódia de presos e administração das unidades prisionais do Estado e que as determinações para prisão domiciliar e/ou alvarás de soltura cabem ao Poder Judiciário.

O QUE DIZ A FAMÍLIA

De acordo com familiares, Paulo Roberto estava detido há seis anos no presídio de Viana. Ele tinha problemas de saúde e precisou passar por uma cirurgia no coração, no hospital do complexo penitenciário, no início deste ano. A família ainda conta que entrou com um pedido para que Paulo pudesse cumprir pena em prisão domiciliar e se recuperasse da operação em casa, mas o pedido foi negado. Só na semana passada o interno foi liberado, porque estava com quadro de pneumonia, segundo a família.

De acordo com o filho, Roberto Guasti Silva, Paulo Roberto deixou a prisão muito debilitado. Meu pai estava praticamente desmaiando, ele não conseguiu andar. Ele foi levado para casa, mas, depois de apresentar piora no quadro de saúde  com sintomas como tosse e dificuldade para respirar , foi hospitalizado e entubado. A família estuda acionar a Justiça contra o Estado, pois acredita que houve negligência no tratamento com o interno. Foi culpa do Estado! Nós pedimos a liberação dele, antes de começar a pandemia, mas foi negado, demoraram demais, disse o filho.

CASOS EM PRESÍDIOS

Nesta manhã (24), a Sejus informou que subiu para seis o número de internos do sistema penitenciário do Espírito Santo que testaram positivo para Covid-19. O número de presos com a doença dobrou desde a última terça (21), quando a Sejus divulgou que eram três casos de coronavírus.