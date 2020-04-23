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Sistema prisional

Coronavírus no ES: sobe para seis o número de presos contaminados

A Secretaria de Estado da Justiça não informou a identidade dos detentos e nem em qual unidade eles estão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 17:44

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 17:44

Prisão, algemas
Subiu para 6 o número de detentos com coronavírus no ES Crédito: Shutterstock
Sobe para seis o número de presos contaminados
Subiu para seis o número de internos do sistema penitenciário do Espírito Santo que testaram positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) nesta quinta-feira (23). Até a última terça-feira (21), eram três detentos com coronavírus no Estado.
Não foram informados dados como a identidade dos detentos e a unidade em que eles estão. De acordo com a Sejus, todos os detentos com coronavírus foram afastados dos demais internos ao apresentarem sintomas gripais.
>  CORONAVÍRUS| A cobertura completa.

MEDIDAS

A Sejus diz que tem adotado medidas para prevenção do novo coranavírus em todas as unidades prisionais do Estado. "As medidas incluem reforço na higienização das celas, bem como de todos os equipamentos das unidades, o cuidado com a higienização das mãos com água e sabão e uso de álcool em gel por parte de todos os servidores, além de reduzir o número de pessoas que entram nas unidades, com a suspensão das visitas", detalhou.
Além disso, a Sejus diz que iniciou a produção em larga escala de máscaras descartáveis para os servidores penitenciários e demais forças de segurança. A previsão é que a distribuição seja iniciada nesse fim de semana em todas as unidades prisionais.
Presos confeccionam máscaras nos presídios do ES
Presos confeccionam máscaras nos presídios do ES Crédito: Divulgação Sejus
A secretaria alegou que celas de isolamento, para casos de sintomas virais, são utilizadas em todas as unidades prisionais do Estado como reforço ao protocolo estabelecido para controle e prevenção do novo coronavírus.
Por fim, a Sejus disse, em nota, que possui atendimento de saúde em todas as unidades prisionais e unidades de referência específicas garantem o atendimento aos internos com sintomas gripais para o seu devido tratamento.

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