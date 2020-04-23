Coronavírus no ES: sobe para seis o número de presos contaminados

Sobe para seis o número de presos contaminados
Subiu para seis o número de internos do sistema penitenciário do Espírito Santo que testaram positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) nesta quinta-feira (23). Até a última terça-feira (21), eram três detentos com coronavírus no Estado.
Não foram informados dados como a identidade dos detentos e a unidade em que eles estão. De acordo com a Sejus, todos os detentos com coronavírus foram afastados dos demais internos ao apresentarem sintomas gripais.
MEDIDAS
A Sejus diz que tem adotado medidas para prevenção do novo coranavírus em todas as unidades prisionais do Estado. "As medidas incluem reforço na higienização das celas, bem como de todos os equipamentos das unidades, o cuidado com a higienização das mãos com água e sabão e uso de álcool em gel por parte de todos os servidores, além de reduzir o número de pessoas que entram nas unidades, com a suspensão das visitas", detalhou.
Além disso, a Sejus diz que iniciou a produção em larga escala de máscaras descartáveis para os servidores penitenciários e demais forças de segurança. A previsão é que a distribuição seja iniciada nesse fim de semana em todas as unidades prisionais.
A secretaria alegou que celas de isolamento, para casos de sintomas virais, são utilizadas em todas as unidades prisionais do Estado como reforço ao protocolo estabelecido para controle e prevenção do novo coronavírus.
Por fim, a Sejus disse, em nota, que possui atendimento de saúde em todas as unidades prisionais e unidades de referência específicas garantem o atendimento aos internos com sintomas gripais para o seu devido tratamento.