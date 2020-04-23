Coronavírus no ES: sobe para seis o número de presos contaminados

Subiu para 6 o número de detentos com coronavírus no ES Crédito: Shutterstock

Your browser does not support the audio element. Sobe para seis o número de presos contaminados

Não foram informados dados como a identidade dos detentos e a unidade em que eles estão. De acordo com a Sejus, todos os detentos com coronavírus foram afastados dos demais internos ao apresentarem sintomas gripais.

MEDIDAS

A Sejus diz que tem adotado medidas para prevenção do novo coranavírus em todas as unidades prisionais do Estado. "As medidas incluem reforço na higienização das celas, bem como de todos os equipamentos das unidades, o cuidado com a higienização das mãos com água e sabão e uso de álcool em gel por parte de todos os servidores, além de reduzir o número de pessoas que entram nas unidades, com a suspensão das visitas", detalhou.

Presos confeccionam máscaras nos presídios do ES Crédito: Divulgação Sejus

A secretaria alegou que celas de isolamento, para casos de sintomas virais, são utilizadas em todas as unidades prisionais do Estado como reforço ao protocolo estabelecido para controle e prevenção do novo coronavírus.