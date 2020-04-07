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Solidariedade

No combate ao coronavírus, presos confeccionam máscaras de tecido no ES

Equipamentos ajudam na prevenção do vírus e está sendo distribuído para servidores das unidades prisionais e asilos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 17:21

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 17:21

Presos confeccionam máscaras nos presídios do ES
Presos confeccionam máscaras nos presídios do ES Crédito: Divulgação Sejus
Para ajudar na prevenção contra o novo coronavírus, detentos de dois centros prisionais no Espírito Santo estão confeccionando máscaras de tecido. Os equipamentos serão distribuídos para servidores das unidades.
O trabalho está sendo realizado, inicialmente, no Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL) e no Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA).
Em Colatina, as máscaras fazem parte de kits de higiene pessoal que são distribuídos para servidores do presídio. Mais de 60 pessoas já foram contemplados e o objetivo é produzir para atender profissionais de outras unidades. 
Kits de higiene com máscaras estão sendo distribuídos para servidores do presídio em Colatina
Kits de higiene com máscaras estão sendo distribuídos para servidores do presídio em Colatina Crédito: Divulgação Sejus
Em Aracruz, os internos estão recebendo qualificação de uma voluntária para a produção de máscaras. Por meio de doações de tecidos e insumos, eles vão confeccionar cerca de 5 mil peças, que serão distribuídas entre os servidores da unidade, instituições e asilos do município.
A subsecretária de Ressocialização da Secretaria de Justiça, Roberta Ferraz, explica que a Secretaria está adquirindo a matéria-prima para que mais máscaras possam ser confeccionadas.
Algumas unidades foram proativas e tinham os equipamentos para iniciar uma produção, outros conseguiram parceiros e voluntários, e a ideia foi abraçada pelos internos. Esperamos em breve dar uma contribuição ainda maior e ajudar a conter essa doença, lembrando sempre que as máscaras em tecido são complementares aos cuidados da higienização das mãos e do isolamento social.

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