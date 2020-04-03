Professores de Colatina produzem máscaras para doar a hospital

Professore produzem em casa máscaras em impressora 3D para doação no ES Crédito: TV Gazeta Noroeste

Em meio à pandemia do novo coronavírus , a solidariedade também está ganhando destaque, especialmente para ajudar na prevenção à doença. Cinco professores do Campus Colatina , do Instituto Federal do Espírito Santo ( Ifes ), estão produzindo máscaras de proteção em uma impressora 3D para doar a profissionais de saúde na cidade. Para respeitar o isolamento, os professores estão produzindo os instrumentos em suas próprias casas.

As impressoras utilizadas na confecção dos materiais são da equipe de robótica do instituto e todos os materiais utilizados na confecção das máscaras são doados, alguns deles por empresas do município.

Professore produzem em casa máscaras em impressora 3D para doação no ES Crédito: TV Gazeta Noroeste

Essas máscaras serão doadas para o Hospital Sílvio Avidos, que é uma das unidades de referência no tratamento de pacientes com o novo coronavírus no Estado. O objetivo inicial é imprimir 200 unidades. Depois que a meta for batida, a intenção é fornecer as máscaras para outros locais.

Antes da produção, as máscaras foram aprovadas pelo Hospital Silvio Avidos. Os profissionais de saúde vão usa-las por cima dos outros equipamentos de proteção individual como um reforço para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

De acordo com o Ifes, os professores estão produzindo os suportes em suas casas, utilizando duas impressoras 3D. Cada impressora consegue produzir seis máscaras por dia, ou seja, a produção diária é de 12 máscaras. Participam da ação os professores Ricardo Tedesco da Silva, Alextian Bartolomeu Liberato, Renan Osório Rios, Julio César Goldner Vendramini e Igor Carlos.