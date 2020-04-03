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Solidariedade

Professores de Colatina produzem máscaras para doar a hospital

Os docentes do Ifes, campus Colatina, estão produzindo o material para ser encaminhado para profissionais de saúde do Hospital Silvio Avidos,  uma das unidades de referência no tratamento de pacientes com o novo coronavírus no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 17:00

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 17:00

Professore produzem em casa máscaras em impressora 3D para doação no ES
Professore produzem em casa máscaras em impressora 3D para doação no ES Crédito: TV Gazeta Noroeste
Em meio à pandemia do novo coronavírus, a solidariedade também está ganhando destaque, especialmente para ajudar na prevenção à doença. Cinco professores do Campus Colatina, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), estão produzindo máscaras de proteção em uma impressora 3D para doar a profissionais de saúde na cidade. Para respeitar o isolamento, os professores estão produzindo os instrumentos em suas próprias casas.
Os docentes de Colatina se inspiraram no trabalho que já vem sendo feito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). As máscaras são feitas com revestimento de acetato e podem ser higienizadas após o uso, para serem reutilizadas.
As impressoras utilizadas na confecção dos materiais são da equipe de robótica do instituto e todos os materiais utilizados na confecção das máscaras são doados, alguns deles por empresas do município.
Professore produzem em casa máscaras em impressora 3D para doação no ES
Professore produzem em casa máscaras em impressora 3D para doação no ES Crédito: TV Gazeta Noroeste
Essas máscaras serão doadas para o Hospital Sílvio Avidos, que é uma das unidades de referência no tratamento de pacientes com o novo coronavírus no Estado. O objetivo inicial é imprimir 200 unidades. Depois que a meta for batida, a intenção é fornecer as máscaras para outros locais.
Antes da produção, as máscaras foram aprovadas pelo Hospital Silvio Avidos. Os profissionais de saúde vão usa-las por cima dos outros equipamentos de proteção individual como um reforço para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.
De acordo com o Ifes, os professores estão produzindo os suportes em suas casas, utilizando duas impressoras 3D. Cada impressora consegue produzir seis máscaras por dia, ou seja, a produção diária é de 12 máscaras. Participam da ação os professores Ricardo Tedesco da Silva, Alextian Bartolomeu Liberato, Renan Osório Rios, Julio César Goldner Vendramini e Igor Carlos.

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Os professores se disponibilizaram a fornecer o arquivo a pessoas e empresas interessadas em imprimir máscaras. E caso algum hospital tenha interesse em adquirir impressora 3D, os docentes se colocam à disposição para colaborar na produção de mais máscaras. Para solicitar o arquivo, basta entrar em contato pelo e-mail [email protected].

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