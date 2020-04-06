Empresárias do ES se unem em campanha “Máscaras para todos”

Rachel Pires, empresária Crédito: Camilla Baptistin

Rachel Pires (Nuvem Sublimação) e Fernanda Cipriano (Jornada Girassol) uniram forças e criaram a campanha “Máscara para todos”. Juntas elas vão confeccionar 3.500 máscaras de tecido que serão doadas em comunidades carentes da Grande Vitória. Na luta ao combate do coronavírus , as empresárias(Nuvem Sublimação) e(Jornada Girassol) uniram forças e criaram a campanha “Máscara para todos”. Juntas elas vão confeccionar 3.500 máscaras de tecido que serão doadas em comunidades carentes da Grande Vitória.

Rachel Pires explica que os tecidos e o TNT para a fabricação das máscaras serão doados pela Nuvem Sublimação. A iniciativa também vai gerar renda extra para muitas costureiras que estão sem trabalho e que serão pagas para atuar na confecção dessas máscaras.

Além das máscaras para doação, a Nuvem Sublimação está produzindo máscaras de tecido para vender para grandes empresas, como bancos e comércios essenciais que estão preocupados em proteger seus funcionários. Quem quiser comprar pode entrar em contato com a empresa pelo Whatsapp.

As máscaras de tecido foram indicadas pelo Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, como uma forma de prevenção comunitária ao Covid-19, já que elas diminuem o risco de transmissão do vírus.

DOAÇÃO DE MÁSCARAS

Em meio à crise, provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a empresária capixaba Amanda Vieira, da BOX, está se mobilizando para produzir máscaras de proteção na fábrica de sua marca de roupas femininas. A ideia da campanha – intitulada #CuidoDeMimEDeVocê – é produzir os itens, sem fins lucrativos, com o objetivo de doar uma parte para asilos de idosos e hospitais. A outra remessa será comercializada e o valor destinado a ajudar projetos que envolvam crianças carentes e pessoas que necessitem de apoio financeiro para superar este momento.

SAÚDE MENTAL NA RECLUSÃO

Fernanda Helena Miranda, psicóloga e professora do curso de Direito da FAESA, falará sobre a saúde mental em tempos de reclusão, em live pelo Instagram da FAESA, @faesa_oficial, segunda-feira, às 17h. O projeto visa compartilhar conhecimento e levar conteúdo de qualidade para todos neste momento atípico que está sendo vivido e contará com lives de professores do Centro Universitário sobre diversos temas.

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