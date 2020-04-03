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Renata Rasseli

Coronavírus: Rodosol distribui kit alimentação para caminhoneiros

Em parceria com o Batalhão de Trânsito e a Safety, a  ação inclui ainda abordagem com orientações de higiene e aferição de temperatura

Públicado em 

03 abr 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Rodosol ajuda caminhoneiros durante a pandemia de coronavírus
Rodosol ajuda caminhoneiros durante a pandemia de coronavírus Crédito: Divulgação
A equipe de Geraldo Dadalto, da RodoSol, se mobiliza em uma ação para apoiar caminhoneiros que precisam manter suas atividades durante a pandemia de coronavírus.
A ação, em parceria com o Batalhão de Trânsito e a Safety, inclui abordagens com orientações de higiene, aferição de temperatura e distribuição de kits de alimentação, já que, em tempos de comércio e restaurantes fechados, alimentar-se adequadamente é um dos desafios da categoria.

LIVE E-MUSIC

Gustavo Cechinel e Renato Rossoni promovem a terceira edição de sua Toro Live, neste sábado (4), no Facebook. Os convidados são os DJs Brenda Vieira e Thito Fabres, nomes por trás do selo Prisma Techno, bastante conhecidos da cena eletrônica nacional.

CURSOS ONLINE

Não só shows e eventos estão sendo cancelados ou indo parar em sua versão online, alguns cursos que aconteceriam presencialmente também estão tomando outros rumos diante da situação atual. Foi o que fez a contadora capixaba Rayane Ramos. No dia 04 de abril, ela promove o curso "IRPF 2020 na Prática" voltado para contadores iniciantes, estudantes de contabilidade e administradores. O curso, que seria na empresa de contabilidade da qual ela é sócia na Praia do Canto, agora será completamente online e ao vivo. O objetivo é qualificar os participantes a realizarem o Imposto de Renda de terceiros em todos os níveis de informações, principalmente após algumas mudanças adotadas pela receita este ano.

ALMA CAPIXABA

Igor Sousa e Rafael Miranda
Igor Sousa e Rafael Miranda Crédito: Reprodução Instagram
Rafael Miranda e Igor Sousa comemoram os 10 anos da marca capixaba Origens. O negócio, que foi iniciado a partir de um projeto de faculdade e hoje já soma cinco lojas na Grande Vitória, é a inspiração para uma websérie que acaba de ser lançada. Ao todo, serão 10 episódios que contam a história de como começou a ideia de estampar a alma capixaba em camisas.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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