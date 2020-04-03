Coronavírus: Rodosol distribui kit alimentação para caminhoneiros

Rodosol ajuda caminhoneiros durante a pandemia de coronavírus Crédito: Divulgação

Geraldo Dadalto, da RodoSol, se mobiliza em uma ação para apoiar caminhoneiros que precisam manter suas atividades durante a A equipe deda RodoSol, se mobiliza em uma ação para apoiar caminhoneiros que precisam manter suas atividades durante a pandemia de coronavírus.

A ação, em parceria com o Batalhão de Trânsito e a Safety, inclui abordagens com orientações de higiene, aferição de temperatura e distribuição de kits de alimentação, já que, em tempos de comércio e restaurantes fechados, alimentar-se adequadamente é um dos desafios da categoria.

LIVE E-MUSIC

Gustavo Cechinel e Renato Rossoni promovem a terceira edição de sua Toro Live, neste sábado (4), no Facebook. Os convidados são os DJs Brenda Vieira e Thito Fabres, nomes por trás do selo Prisma Techno, bastante conhecidos da cena eletrônica nacional.

CURSOS ONLINE

Não só shows e eventos estão sendo cancelados ou indo parar em sua versão online, alguns cursos que aconteceriam presencialmente também estão tomando outros rumos diante da situação atual. Foi o que fez a contadora capixaba Rayane Ramos. No dia 04 de abril, ela promove o curso "IRPF 2020 na Prática" voltado para contadores iniciantes, estudantes de contabilidade e administradores. O curso, que seria na empresa de contabilidade da qual ela é sócia na Praia do Canto, agora será completamente online e ao vivo. O objetivo é qualificar os participantes a realizarem o Imposto de Renda de terceiros em todos os níveis de informações, principalmente após algumas mudanças adotadas pela receita este ano.

ALMA CAPIXABA

Igor Sousa e Rafael Miranda Crédito: Reprodução Instagram