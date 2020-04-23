Desde o início da pandemia, 43 pessoas já morreram por causa do novo coronavírus no Espírito Santo, de acordo com os dados divulgados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta quinta-feira (23). Em 24 horas, foram seis novas mortes.
Segundo informações passadas pela Sesa, todos os óbitos foram registrados em indivíduos que moravam na Grande Vitória. Das seis vítimas, somente uma era idosa e apenas uma outra era mulher. Duas das pessoas que morreram em decorrência da doença não apresentavam comorbidades.
Coronavírus no ES - já são 43 mortes causadas pela doença
AS SEIS MORTES
- Homem de 30 anos, morador em Cariacica, sem informação de comorbidades;
- Mulher de 49 anos, moradora da Serra, sem informação de comorbidades;
- Homem de 52 anos, morador em Vila Velha, com comorbidades;
- Homem de 57 anos, morador em Vitória, com comorbidades;
- Homem de 59 anos, morador em Vila Velha, com comorbidades;
- Homem de 79 anos, morador da Serra, com comorbidades.
CASOS CONFIRMADOS E CURADOS
Ainda de acordo com o painel, o Espírito Santo já soma 1.453 casos confirmados da doença. Desse total de diagnosticados com o novo coronavírus, 370 pessoas já se recuperaram e são consideradas curadas.
COMO SE PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.