Coronavírus no ES: sobe para 1.453 o número de casos confirmados

O Espírito Santo já contabiliza 1.453 casos confirmados do novo coronavírus um acréscimo de 102 registros nas últimas 24 horas. Os dados são referentes à atualização desta quinta-feira (23), do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Além do aumento na quantidade de infectados, o Estado registrou mais seis mortes. Ao todo, 43 pessoas já morreram em decorrência da doença. Ainda de acordo com o painel, 370 pacientes que contraíram o vírus já se recuperaram e são considerados curados.
COMO SE PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.