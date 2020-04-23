Coronavírus no ES: sobe para 1.453 o número de casos confirmados

Pessoas com síndrome gripal devem ficar isoladas por 14 dias, mesmo sem diagnóstico de coronavírus Crédito: Mohamed Hassan/Pixabay

O Espírito Santo já contabiliza 1.453 casos confirmados do novo coronavírus  um acréscimo de 102 registros nas últimas 24 horas. Os dados são referentes à atualização desta quinta-feira (23), do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

Além do aumento na quantidade de infectados, o Estado registrou mais seis mortes. Ao todo, 43 pessoas já morreram em decorrência da doença. Ainda de acordo com o painel, 370 pacientes que contraíram o vírus já se recuperaram e são considerados curados.

COMO SE PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.