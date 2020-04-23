"Perdi a esperança", diz leitora sobre demora para receber auxílio

Trabalhadores reclamam de demora para receber auxílio de R$ 600 Crédito: Arquivo/A Gazeta

Principal política do governo federal para ajudar a população impactada pela crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus, o auxílio de R$ 600 para informais, microempreendedores individuais (MEIs) e autônomos já beneficiou 33,2 milhões de cadastrados, segundo balanço da Caixa. No entanto, milhares de pessoas ainda não viram a cor do dinheiro.

Desde a abertura do programa de renda mínima emergencial, já foram realizados 46 milhões de cadastros por trabalhadores que não estão inscritos no cadastro do governo e pleiteiam o auxílio. Segundo o Ministério da Cidadania, 32 milhões de cadastros realizados de 7 a 10 de abril já foram processados. Outros sete milhões de cadastros concluídos entre 11 e 17 de abril deve ser liberado até o fim desta semana.

Há milhões de pessoas na fila, portanto, desde o primeiro dia de inscrições, 7 de abril. As reclamações começam com a demora na análise dos dados, para liberação ou não do pagamento, e continuam com as dificuldades em acessar o aplicativo Caixa Tem.

Nas redes sociais de A Gazeta, muitos leitores mostraram-se indignados com a falta de resposta e preocupados com a demora em receber o auxílio emergencial. "Poderiam ter misericórdia e dar essas informações", escreveu Edna Milas. Confira alguns comentários:

Espero que nos deem resposta, já faz tempo que o meu está em análise. Já chega de fazer o povo de bobo, contamos com esse dinheiro. Está complicado, estamos tendo que deixar contas sem pagar, aluguel atrasado e por aí vai. Mas vamos torcer para termos uma resposta logo, seja ela positiva, seja negativa, pelo menos acabamos com essa ansiedade. (Ercilene Silva Paula)

Está quase chegando o Natal e o meu pedido está em análise, e as pessoas que não necessitam estão comprando bebidas. O Brasil e seus brasileiros. (Alice Sten)

Infelizmente nosso governo é enrolado demais. Muita gente passando necessidade e eles nem aí. (Faustino Vieira)

O meu está em análise desde o primeiro dia, já até perdi a esperança. (Aparecida Soares)

Em análise desde do dia 7. A esperança está no fim. (Elisangela da Silva)

O meu também, já perdi a esperança de receber alguma coisa. (Eusa Filiputi)

Pelo que eu fiquei sabendo, as pessoas estão com pedido em análise porque o sistema financeiro da Caixa está congestionado, por isso a demora… (Ciel Lopes)

Difícil agora é ter acesso ao aplicativo Caixa Tem, que está indisponível há vários dias e ninguém consegue fazer nada. Segue mais uma batalha. (Herminho Almeida)

Receber é uma coisa, poder usar é outra bem diferente. Precisa mudar o nome do app para Caixa Não Tem ou então pra Caixa Tem Nada, porque não funciona. (Demétrius Nascimento)

O aplicativo Caixa Tem realmente tem... problema para o povo acessar. Essa é a única coisa que tem no aplicativo. (Marcio Pereira Nunes)

Que loucura: o auxílio pode ser negado, depois de muita análise, mas a pessoa pode solicitar de novo? Isso é Brasil! (Juliane Barbosa)

O meu auxílio está na conta digital, mas não consigo entrar mais pelo app Caixa Tem. Está difícil para muitas pessoas receber. (Leonira Costa)

A Caixa precisa acertar o app Caixa Tem. Infelizmente ele não funciona, só da erro o tempo todo. (Taiany Ferreira Lacerda)

Uma batalha travada contra o coronavírus e outra contra o app Caixa Tem! (Nath Vieira)

Falta de respeito com o povo. Todo dia eles falam uma coisa e nada se resolve. (Dillma Santos)

É uma falta de respeito com as pessoas, só em análise. Queremos resposta, ao menos isso. Será que é pedir muito? (Simone Ribeiro)

Rapaz, se a pessoa está desempregada ou se é autônoma já era para ser aprovado automaticamente. (Josenilton Silva Santos)

O meu auxílio foi depositado na conta, mas não consigo entrar na conta. (Adeilson Ferreira)

Meu Deus, se nem os que não tem Bolsa Família receberam ainda direito, os que têm Bolsa Família vão receber vai saber que dia. Meu esposo nasceu em março e não recebeu ainda e tem conta na Caixa. (Sabrina de Paula)

Eu nasci em fevereiro, sou cadastrada no CadÚnico, mas não recebo Bolsa Família e até hoje não vi um real na minha conta. (Tatiane Cruz Costa)

E não são todos os que recebem Bolsa Família que vão receber. Hoje vi várias pessoas que foram felizes para receber e receberam o valor normal. (Arlinda Jesus)

O governo quer de todas as formas engana o povo! Em análise até agora, app da Caixa não funciona e ainda mandam ficar em casa. Meu Deus, tantas contas a pagar. (Marcos Cell)

Espero que meu seja aprovado amanhã, porque não aguento mais tanta análise. (Marizete Alves)

Enquanto isso as verbas federais vão para o covidão da reeleição. (Carlos Alberto Santos)