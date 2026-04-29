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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 29/04/2026

Veja o que os astros revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 01:55

A quarta-feira será favorável para organizar melhor as prioridades e fortalecer os laços (Imagem: Mia Stendal | Shutterstock)
A quarta-feira será favorável para organizar melhor as prioridades e fortalecer os laços Crédito: Imagem: Mia Stendal | Shutterstock
Os astros indicam um dia de ajustes, aprendizados e crescimento para todos os nativos. Apesar dos possíveis desafios e imprevistos, ao agir com paciência e equilíbrio, será possível transformá-los em evolução pessoal. De modo geral, a quarta-feira será favorável para organizar melhor as prioridades e fortalecer os laços. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as influências astrológicas!

Áries

O ariano precisará ter cuidado com os relacionamentos e as parcerias (Imagem: una_llenella | Shutterstock)
O ariano precisará ter cuidado com os relacionamentos e as parcerias Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock
Você precisará ter cuidado com os relacionamentos e as parcerias, uma vez que poderá haver conflitos, mal-entendidos e expectativas irreais. Embora deseje agir rapidamente para solucionar os obstáculos, tenha paciência, aja de forma diplomática e evite decisões definitivas.

Touro

O taurino deverá realizar as tarefas com cuidado para não cometer erros por pressa (Imagem: una_llenella | Shutterstock)
O taurino deverá realizar as tarefas com cuidado para não cometer erros por pressa Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock
Nesta quarta-feira, poderá haver sobrecarga na rotina de trabalho ou conflitos com colegas. Essa situação exigirá que você tenha paciência, redobre a atenção com os detalhes e evite promessas exageradas ou reações impulsivas diante de cobranças. O melhor será realizar as tarefas com cuidado para não cometer erros por pressa, cansaço ou falta de clareza.

Gêmeos

O geminiano precisará ter cuidado ao buscar prazer ou se envolver em projetos criativos (Imagem: una_llenella | Shutterstock)
O geminiano precisará ter cuidado ao buscar prazer ou se envolver em projetos criativos Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock
Os seus desejos poderão entrar em conflito com as responsabilidades da rotina, gerando frustrações. Por conta disso, tome cuidado ao buscar prazer ou se envolver em projetos criativos. Ainda hoje, tenha paciência para lidar com possíveis atrasos e desentendimentos, mantendo os pés no chão e evitando reações impulsivas.

Câncer

O geminiano precisará de paciência e limites claros para não agir por impulso (Imagem: una_llenella | Shutterstock)
O geminiano precisará de paciência e limites claros para não agir por impulso Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock
Exigências e tensões no ambiente familiar poderão causar cansaço e irritação. Além disso, a pressa dos outros tenderá a trazer incertezas para a sua vida. Será preciso paciência e limites claros para não agir por impulso nem se entregar ao desânimo diante dos obstáculos.

Leão

O leonino deverá evitar negociações importantes ou conversas decisivas (Imagem: una_llenella | Shutterstock)
O leonino deverá evitar negociações importantes ou conversas decisivas Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock
Você poderá enfrentar desafios na comunicação nesta quarta-feira, gerando resistência às suas ideias, além de favorecer discussões, entraves burocráticos e informações confusas. Diante desse cenário, evite negociações importantes ou conversas decisivas.

Virgem

O virginiano deverá evitar investimentos ou compras importantes (Imagem: una_llenella | Shutterstock)
O virginiano deverá evitar investimentos ou compras importantes Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock
A confusão mental e os obstáculos do dia poderão afetar o controle financeiro e os valores pessoais, gerando discussões por dinheiro ou prejuízos causados por erros de julgamento. Diante disso, procure evitar investimentos ou compras importantes. Lembre-se: a disciplina será a sua grande aliada ao longo desta quarta-feira.

Libra

O libriano poderá sentir pressões externas e certa resistência aos seus desejos ao longo do dia (Imagem: una_llenella | Shutterstock)
O libriano poderá sentir pressões externas e certa resistência aos seus desejos ao longo do dia Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock
Você poderá sentir pressões externas e certa resistência aos seus desejos ao longo do dia. Para que isso não afete o seu equilíbrio, será importante evitar reações impulsivas e decisões precipitadas. Com clareza, equilíbrio e objetividade, você conseguirá lidar melhor com possíveis mal-entendidos e não se deixar abalar por cobranças externas.

Escorpião

O escorpiano precisará se recolher para encontrar o equilíbrio emocional (Imagem: una_llenella | Shutterstock)
O escorpiano precisará se recolher para encontrar o equilíbrio emocional Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock
O cansaço físico e mental poderá aumentar devido a discussões, obstáculos e cobranças excessivas. Nesse cenário, procure evitar decisões impulsivas ou gastos exagerados para compensar as frustrações. Em vez disso, busque se recolher para encontrar o equilíbrio emocional.

Sagitário

A paciência e o senso de realidade serão os grandes aliados do sagitariano nesta quarta-feira (Imagem: una_llenella | Shutterstock)
A paciência e o senso de realidade serão os grandes aliados do sagitariano nesta quarta-feira Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock
Haverá a possibilidade de discussões nos círculos de amizade e nos projetos coletivos. Para amenizar as tensões, procure evitar gastos excessivos com planos grandiosos e tenha cuidado com as palavras – que poderão ser as principais responsáveis por mal-entendidos ou rupturas desnecessárias. Lembre-se: a paciência e o senso de realidade serão os seus grandes aliados.

Capricórnio

O capricorniano deverá evitar expandir projetos que não têm uma base sólida (Imagem: una_llenella | Shutterstock)
O capricorniano deverá evitar expandir projetos que não têm uma base sólida Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock
No setor profissional, a pressa por resultados poderá gerar discussões e erros de comunicação. Portanto, procure evitar decisões precipitadas ou promessas exageradas, lidando com as cobranças de forma paciente e organizada. Ademais, evite expandir os projetos que não possuem uma base sólida.

Aquário

O aquariano desejará expandir os conhecimentos e planejar o futuro (Imagem: una_llenella | Shutterstock)
O aquariano desejará expandir os conhecimentos e planejar o futuro Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock
Você desejará expandir os conhecimentos e planejar o futuro. Contudo, poderá se deparar com discussões e obstáculos burocráticos. Além disso, a sobrecarga mental e a pressa por resultados tenderão a causar erros de julgamento e o desperdício de dinheiro. Diante dessas energias, evite decisões impulsivas ou promessas exageradas.

Peixes

O equilíbrio emocional ajudará o pisciano a lidar com imprevistos (Imagem: una_llenella | Shutterstock)
O equilíbrio emocional ajudará o pisciano a lidar com imprevistos Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock
Poderá haver cobranças rígidas e informações confusas no setor financeiro, o que tenderá a levar a conflitos e desperdícios. Para que essas influências não afetem ainda mais o seu dia, procure controlar as suas reações e evitar tomar decisões definitivas. O equilíbrio emocional ajudará a lidar com os imprevistos.

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