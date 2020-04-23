Curada do coronavírus, idosa dá chocolate e agradece equipe de hospital no ES

"Gratidão, equipe de heróis". Foram essas algumas palavras que a Dona Leni, que ficou internada por cerca de 20 dias no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, encontrou para agradecer os profissionais que cuidaram dela durante a internação. Aos 81 anos, ela foi diagnosticada com o novo coronavírus. Na semana passada, depois de ter alta, as idosa fez questão de agradecer a equipe médica e retribuiu com chocolates todo o cuidado que recebeu no hospital.
Gratidão, equipe de heróis. É com imenso carinho e com o coração cheio de alegria que agradecemos a você que dedica os seus dias para cuidar de quem mais precisa. Agradecemos por toda a dedicação, carinho, cuidado e amor. Deixamos aqui a nossa eterna gratidão. Estamos em oração por você, pois sabemos que não é fácil. Deus te abençoe, dizia o bilhete fixado em uma caixa de bombom.
Dona Leni foi internada no dia 27 de março com suspeita de Covid-19 e dias depois a doença foi confirmada. Ela estava no Espírito Santo a passeio e teve contato com o filho, que veio da Inglaterra com suspeitas do novo coronavírus. Quando estava para retornar para sua casa, em Belo Horizonte, Minas Gerais, a idosa passou mal.
ASSISTENTE SOCIAL PROPORCIONOU "ENCONTRO" ENTRE AVÓ E NETA
Para acalmar o coração da família, durante o período em que Dona Leni esteve internada, a assistente social Rosane Alves da Silva conseguiu, junto da equipe, organizar uma "visita" de longe através do vidro da neta Mariany Barbosa Rodrigues Balbino, de 28 anos.
Percebi que todos, principalmente a neta, estavam bem preocupados e angustiados com a situação. Fiz tudo o que pude para que se sentissem tranquilos. Para confortar a Mariany, consegui junto a equipe da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) realizar uma visita de longe entre ela e a avó. Pelo vidro do quarto e com todos os cuidados necessários, elas se viram e se emocionaram, lembrou Rosane.
Por esse motivo, o presente foi entregue para a assistente social, mas compartilhado com toda a equipe. No setor onde Dona Leni esteve internada, os chocolates fizeram a alegria dos profissionais de saúde que cuidaram da idosa.
"Minha avó ficou internada cerca de 20 dias no Hospital Dr. Jayme e, desde o primeiro dia, fomos muito bem atendidas, os médicos sempre explicaram tudo muito bem. A assistente social, então, foi um anjo. Ela nos ajudou e atendeu de forma cuidadosa. Dar os chocolates para a equipe foi um desejo da minha avó. Ela queria retribuir de alguma forma toda atenção recebida. Para mim, conseguir vê-la, mesmo que através de um vidro, foi tudo o que eu precisava naquele momento. Me devolveu o ânimo e a esperança de que tudo ia ficar bem. Os profissionais estão de parabéns pelo atendimento prestado. Nossa família é muito grata a todos, encerrou a neta de Leni.