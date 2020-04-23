Curada do coronavírus, idosa dá chocolate e agradece equipe de hospital no ES

Equipe do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, ganhou chocolate de idosa que se curou do coronavírus Crédito: Divulgação / Sesa

"Gratidão, equipe de heróis". Foram essas algumas palavras que a Dona Leni, que ficou internada por cerca de 20 dias no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, encontrou para agradecer os profissionais que cuidaram dela durante a internação. Aos 81 anos, ela foi diagnosticada com o novo coronavírus . Na semana passada, depois de ter alta, as idosa fez questão de agradecer a equipe médica e retribuiu com chocolates todo o cuidado que recebeu no hospital.

Gratidão, equipe de heróis. É com imenso carinho e com o coração cheio de alegria que agradecemos a você que dedica os seus dias para cuidar de quem mais precisa. Agradecemos por toda a dedicação, carinho, cuidado e amor. Deixamos aqui a nossa eterna gratidão. Estamos em oração por você, pois sabemos que não é fácil. Deus te abençoe, dizia o bilhete fixado em uma caixa de bombom.

Dona Leni foi internada no dia 27 de março com suspeita de Covid-19 e dias depois a doença foi confirmada. Ela estava no Espírito Santo a passeio e teve contato com o filho, que veio da Inglaterra com suspeitas do novo coronavírus. Quando estava para retornar para sua casa, em Belo Horizonte, Minas Gerais, a idosa passou mal.

ASSISTENTE SOCIAL PROPORCIONOU "ENCONTRO" ENTRE AVÓ E NETA

Para acalmar o coração da família, durante o período em que Dona Leni esteve internada, a assistente social Rosane Alves da Silva conseguiu, junto da equipe, organizar uma "visita" de longe  através do vidro  da neta Mariany Barbosa Rodrigues Balbino, de 28 anos.

Percebi que todos, principalmente a neta, estavam bem preocupados e angustiados com a situação. Fiz tudo o que pude para que se sentissem tranquilos. Para confortar a Mariany, consegui junto a equipe da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) realizar uma visita de longe entre ela e a avó. Pelo vidro do quarto e com todos os cuidados necessários, elas se viram e se emocionaram, lembrou Rosane.

Por esse motivo, o presente foi entregue para a assistente social, mas compartilhado com toda a equipe. No setor onde Dona Leni esteve internada, os chocolates fizeram a alegria dos profissionais de saúde que cuidaram da idosa.

"Minha avó ficou internada cerca de 20 dias no Hospital Dr. Jayme e, desde o primeiro dia, fomos muito bem atendidas, os médicos sempre explicaram tudo muito bem. A assistente social, então, foi um anjo. Ela nos ajudou e atendeu de forma cuidadosa. Dar os chocolates para a equipe foi um desejo da minha avó. Ela queria retribuir de alguma forma toda atenção recebida. Para mim, conseguir vê-la, mesmo que através de um vidro, foi tudo o que eu precisava naquele momento. Me devolveu o ânimo e a esperança de que tudo ia ficar bem. Os profissionais estão de parabéns pelo atendimento prestado. Nossa família é muito grata a todos, encerrou a neta de Leni.