Corrente de fé: mais de 46 mil velas virtuais foram acesas durante Festa da Penha

A imagem da Nossa Senhora da Penha percorreu na noite do último sábado (18) bairros da Grande Vitória na Romaria das Famílias Crédito: Adessandro Reis

Em um formato virtual, inédito e interativo, a maior celebração religiosa do Estado, que completou nesta edição 450 anos de história, formou uma corrente de fé nos últimos dias. Mais de 46 mil devotos acenderam suas velas virtuais após fazerem seus pedidos de intenções à Nossa Senhora da Penha, por meio de um formulário on-line disponível em A Gazeta.

"Ao todo, foram reunidos 46.329 pedidos de intenções no formulário criado para atender a essa tradição que já faz parte das missas católicas, assim como também está presente na Festa da Penha. A vela virtual foi um símbolo para aquecer o coração dos capixabas que estão tendo que enfrentar a difícil guerra contra o coronavírus" André Furlanetto - Diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital da Rede Gazeta

Toda a programação do evento, que foi realizado do dia 12 ao dia 20 de abril, foi organizada para evitar aglomerações e conter a propagação do novo coronavírus. A iniciativa foi tomada para atender às recomendações das autoridades em saúde pública que orientam a necessidade do isolamento social em tempos de pandemia.

Por conta dessas medidas, as tradicionais romarias não puderam tomar as ruas do Estado em direção ao Convento da Penha, em Vila Velha. Enquanto os devotos ficaram seguros e protegidos em suas casas, a imagem da Nossa Senhora da Penha saiu em procissão por quatro horas em cima de um caminhão do Corpo de Bombeiros por bairros da Grande Vitória na noite do último sábado (18).

O comboio contou com dois ônibus iluminados com LED da viação Águia Branca, além de um minitrio, de onde os freis Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento, e Pedro de Oliveira, conduziram a celebração sobre rodas que percorreu 50,3 quilômetros.

"A vela virtual, portanto, estava conectada com a Romaria das Famílias. Quando acesa, simbolicamente, acompanhava a procissão. Foi uma forma de contribuir para o sentimento de estarmos todos juntos, mesmo sendo cada um em sua casa", explicou Furlanetto.

De acordo com o diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta, Márcio Chagas, foi desafiador planejar a Festa da Penha diante dos obstáculos impostos pelo coronavírus.

"A interação com os internautas, ouvintes e telespectadores durante todos os dias do evento é um forte indicativo de como a celebração é importante para o Espírito Santo. A Romaria das Famílias foi um dos pontos altos da edição deste ano que precisou se reinventar. Temos muito orgulho de poder colaborar com essa linda manifestação de fé dos capixabas" Márcio Chagas - Diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta

Ligados na TV GAZETA

Como a edição da Festa da Penha deste ano foi pensada justamente para os devotos ficarem em suas casas, a transmissão da missa de encerramento do evento na TV Gazeta teve um aumento de 42% na audiência em relação ao ano passado.