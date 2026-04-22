Imposto de Renda 2026: mutirão gratuito vai tirar dúvidas sobre declaração

Quem ainda não enviou a declaração do Imposto de Renda 2026 e tem dúvidas em relação ao preenchimento pode aproveitar um mutirão de atendimento gratuito que vai ser realizado por uma faculdade de Vitória.





O Núcleo de Apoio Contábil da Faesa (NAF) realiza, no próximo sábado (25), o Dia D do Imposto de Renda, um mutirão gratuito de atendimentos voltado para pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEIs).





A ação acontece das 8h às 12h, na sala do NAT da instituição, no campus Vitória, em Monte Belo, e tem como objetivo concentrar, em um único dia, um grande volume de atendimentos, facilitando o acesso da comunidade à orientação contábil.





Os atendimentos são realizados por estudantes do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário, com a supervisão de professores.





Para participar, é necessário realizar agendamento prévio pelo Whatsapp: (27) 99787-0910 ou por meio do formulário online: https://forms.gle/VgCJqo4oS5sRJAoM7.





No mesmo link, os interessados também podem consultar a lista completa de documentos obrigatórios para o atendimento.





Após o mutirão, os atendimentos seguem ao longo de maio, em datas previamente definidas, sempre no período da noite, no campus Vitória. O prazo final de entrega da declaração é em 29 de maio.





No dia do atendimento, é necessário apresentar documentos pessoais e comprovantes de rendimento, para que a equipe possa oferecer um suporte completo e individualizado.





De acordo com a professora do curso de Ciências Contábeis da Faesa e coordenadora do NAF, Valquíria Aparecida dos Santos, a iniciativa tem impacto direto na sociedade e na formação acadêmica.





"Esse serviço amplia o acesso da população à orientação contábil de qualidade, especialmente para quem tem dúvidas ou dificuldades no preenchimento da declaração. Ao mesmo tempo, fortalece a formação dos nossos estudantes, que vivenciam na prática situações reais da profissão", destaca.