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Saiba como participar

Imposto de Renda 2026: mutirão gratuito vai tirar dúvidas sobre declaração

O Núcleo de Apoio Contábil da Faesa realiza, no próximo sábado (25), o Dia D do Imposto de Renda para atender pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEIs)

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 16:34

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

22 abr 2026 às 16:34
Declaração do Imposto de Renda
Declaração do Imposto de Renda: prazo de entrega é no dia 29 de maio.  Bruno Peres/Agência Brasil

Quem ainda não enviou a declaração do Imposto de Renda 2026 e tem dúvidas em relação ao preenchimento pode aproveitar um mutirão de atendimento gratuito que vai ser realizado por uma faculdade de Vitória. 


O Núcleo de Apoio Contábil da Faesa (NAF) realiza, no próximo sábado (25), o Dia D do Imposto de Renda, um mutirão gratuito de atendimentos voltado para pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEIs).


A ação acontece das 8h às 12h, na sala do NAT da instituição, no campus Vitória, em Monte Belo, e tem como objetivo concentrar, em um único dia, um grande volume de atendimentos, facilitando o acesso da comunidade à orientação contábil. 


Os atendimentos são realizados por estudantes do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário, com a supervisão de professores.


Para participar, é necessário realizar agendamento prévio pelo Whatsapp: (27) 99787-0910 ou por meio do formulário online: https://forms.gle/VgCJqo4oS5sRJAoM7


No mesmo link, os interessados também podem consultar a lista completa de documentos obrigatórios para o atendimento. 


Após o mutirão, os atendimentos seguem ao longo de maio, em datas previamente definidas, sempre no período da noite, no campus Vitória. O prazo final de entrega da declaração é em 29 de maio.


No dia do atendimento, é necessário apresentar documentos pessoais e comprovantes de rendimento, para que a equipe possa oferecer um suporte completo e individualizado.


De acordo com a professora do curso de Ciências Contábeis da Faesa e coordenadora do NAF, Valquíria Aparecida dos Santos, a iniciativa tem impacto direto na sociedade e na formação acadêmica. 


"Esse serviço amplia o acesso da população à orientação contábil de qualidade, especialmente para quem tem dúvidas ou dificuldades no preenchimento da declaração. Ao mesmo tempo, fortalece a formação dos nossos estudantes, que vivenciam na prática situações reais da profissão", destaca.

Serviço gratuito de Declaração de Imposto de Renda 2026

Dia D do Imposto de Renda

  • Data: Sábado (25)
  • Horário: 8h às 12h
  • Local: Local: NAT Faesa - Av. Vitória, nº 2220, Monte Belo, Vitória – ES
  • Agendamento: formulário online https://forms.gle/VgCJqo4oS5sRJAoM7 e Whatsapp: (27) 997870910


Atendimentos no NAF (maio)

  • 4/5 – 18h às 20h
  • 11/5 – 18h às 20h
  • 18/5 – 18h às 19h
  • 25/05 – 18h às 19h
  • Local: Local: Av. Vitória, nº 2220, Monte Belo, Vitória - ES, sala 601 (pilotis) 
  • Agendamento: formulário online https://forms.gle/VgCJqo4oS5sRJAoM7 e Whatsapp: (27) 997870910

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