Salário por hora: fim da escala 6x1 deve impulsionar contratação de intermitentes

Aprovada na Câmara dos Deputados e encaminhada ao Senado, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa acabar com a escala 6x1 (seis dias de trabalho e um de folga) vai exigir adaptação dos setores e empresas com a redução da carga horária semanal e a inclusão de mais um dia de folga na semana.





No Espírito Santo, onde a medida deve impactar cerca de 212 mil trabalhadores, segundo informações do Ministério do Trabalho, setores como comércio e serviços têm avaliado como alternativa para o fim da escala 6x1 a contratação de trabalhadores intermitentes, que recebem salário por hora, para compensar a ausência dos empregados nos dias de folga e manter o funcionamento.





A proposta aprovada na Câmara prevê a diminuição da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução salarial, em até 14 meses após a promulgação do texto.





O presidente do Sindibares (Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo), Rodrigo Vervloet, considera que a contratação por hora será um dos caminhos para uma eventual adaptação do setor.





Vervloet destaca que o setor de serviços de alimentação reconhece a importância do debate sobre qualidade de vida, equilíbrio entre trabalho e descanso e modernização das relações trabalhistas.





No entanto, manifesta preocupação com os impactos econômicos que a medida poderá gerar, não apenas para o segmento, mas também para todos os setores essenciais da economia, especialmente aqueles intensivos em mão de obra, como alimentação fora do lar, turismo, comércio e serviços.





“A redução da jornada, sem medidas compensatórias estruturais, tende a elevar significativamente os custos operacionais das empresas. Em um cenário já marcado por alta carga tributária, juros elevados, dificuldade de acesso ao crédito e retração do consumo, o aumento das despesas trabalhistas inevitavelmente pressiona preços, reduz margens e compromete a sustentabilidade de milhares de pequenos e médios negócios. No setor de foodservice, onde a operação depende diretamente de equipes presenciais e escalas contínuas de funcionamento, os impactos são ainda mais sensíveis”, detalha.





Já a Associação Capixaba dos Supermercados (Acaps) também considera a contratação por hora como alternativa e sugere que o debate considere a regulamentação da contratação por hora trabalhada, mas um modelo fora do intermitente.





“O projeto deverá ser mais debatido pelas autoridades competentes, considerando a complexidade dos efeitos negativos que poderão ocorrer. Uma alternativa a ser considerada é a contratação por hora trabalhada, sendo regulamentada pelas Federações do Comércio junto aos sindicatos que representam os trabalhadores”, diz a entidade.





Caso o fim a escala 6x1 passe no Senado, o setor hoteleiro também considera ampliação do uso do contrato de trabalho intermitente, modalidade que permite a convocação de trabalhadores conforme a demanda, com remuneração proporcional às horas efetivamente trabalhadas.





Segundo o Sindihoteis (Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Estado do Espírito Santo) a principal preocupação do segmento não está necessariamente na extinção da escala 6x1, apesar de acabar onerando um pouco mais as empresas, mas na eventual redução da jornada semanal de 44 para 40 horas.