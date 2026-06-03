Globo Esporte terá espaço para troca de figurinhas no Shopping Vitória

O clima da Copa do Mundo já entrou em campo no Espírito Santo. Isso porque o Shopping Vitória ganha um novo ponto de encontro para os apaixonados por futebol: o Espaço de Figurinhas do Globo Esporte. Localizado no segundo piso do mall, próximo ao Gourmet Place, o local gratuito funcionará a partir desta quinta-feira, dia 4 de junho, e seguirá aberto ao público até o fim da competição. Por lá, os visitantes poderão participar de ações especiais, garantir brindes, trocar figurinhas e ainda criar versões personalizadas dos adesivos. Para marcar a estreia do espaço, o programa da TV Gazeta será feito totalmente ao vivo direto do local, nesta sexta-feira, dia 5, a partir das 13h.





Quando o assunto é cenografia, a ideia foi pensada para transportar os capixabas para dentro do universo do esporte. O espaço mistura elementos que remetem à brasilidade, às cores e identidade visual do GE e à atmosfera do universo das partidas de futebol.





Além de funcionar como ponto oficial para colecionadores, o espaço nasce com a proposta de reunir diferentes gerações em torno de uma tradição que atravessa décadas. Entre uma negociação e outra por aquela figurinha difícil de encontrar, o público poderá, também, aproveitar a experiência imersiva criada especialmente para celebrar o período mais esperado pelos fãs do futebol.





"A Copa tem o poder de unir pessoas de diferentes gerações em torno de uma mesma paixão. E é justamente esse espírito que a TV Gazeta vive e compartilha com os capixabas a cada edição do torneio, reunindo milhares de pessoas diante da tela e consolidando-se como a maior arquibancada do Espírito Santo. Com o Espaço de Figurinhas do GE, queremos levar essa atmosfera para o Shopping Vitória, criando um ambiente de convivência, troca e diversão", destaca a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira.