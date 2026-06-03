Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Futebol
  • Globo Esporte terá espaço para troca de figurinhas no Shopping Vitória
Copa do Mundo

Globo Esporte terá espaço para troca de figurinhas no Shopping Vitória

Programação conta com programa apresentado no ambiente, flashes ao vivo, brindes, figurinhas personalizadas e muita resenha sobre futebol até o fim do Mundial

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2026 às 19:02
Espaço do Globo Esporte para troca de figurinhas no Shopping Vitória
Rede Gazeta

O clima da Copa do Mundo já entrou em campo no Espírito Santo. Isso porque o Shopping Vitória ganha um novo ponto de encontro para os apaixonados por futebol: o Espaço de Figurinhas do Globo Esporte. Localizado no segundo piso do mall, próximo ao Gourmet Place, o local gratuito funcionará a partir desta quinta-feira, dia 4 de junho, e seguirá aberto ao público até o fim da competição. Por lá, os visitantes poderão participar de ações especiais, garantir brindes, trocar figurinhas e ainda criar versões personalizadas dos adesivos. Para marcar a estreia do espaço, o programa da TV Gazeta será feito totalmente ao vivo direto do local, nesta sexta-feira, dia 5, a partir das 13h.


Quando o assunto é cenografia, a ideia foi pensada para transportar os capixabas para dentro do universo do esporte. O espaço mistura elementos que remetem à brasilidade, às cores e identidade visual do GE e à atmosfera do universo das partidas de futebol.


Além de funcionar como ponto oficial para colecionadores, o espaço nasce com a proposta de reunir diferentes gerações em torno de uma tradição que atravessa décadas. Entre uma negociação e outra por aquela figurinha difícil de encontrar, o público poderá, também, aproveitar a experiência imersiva criada especialmente para celebrar o período mais esperado pelos fãs do futebol.


"A Copa tem o poder de unir pessoas de diferentes gerações em torno de uma mesma paixão. E é justamente esse espírito que a TV Gazeta vive e compartilha com os capixabas a cada edição do torneio, reunindo milhares de pessoas diante da tela e consolidando-se como a maior arquibancada do Espírito Santo. Com o Espaço de Figurinhas do GE, queremos levar essa atmosfera para o Shopping Vitória, criando um ambiente de convivência, troca e diversão", destaca a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira.

Filipe Souza, apresentador do Globo Esporte Espírito Santo
Camila Müller/ge.globo

Ainda de acordo com ela, mais do que completar o álbum, a proposta é proporcionar experiências, estimular encontros e celebrar a paixão pelo futebol.


"Durante todo o período do projeto, o Espaço de Figurinhas do Globo Esporte também será palco de entradas ao vivo na programação da TV Gazeta. A proposta é aproximar o público da cobertura esportiva e criar uma experiência que una quem está no Shopping Vitória e quem acompanha a Copa de casa, compartilhando a emoção que faz do futebol um momento tão especial para os capixabas", finaliza Carla Sobreira.


SERVIÇO


Espaço de Figurinhas do GE

Onde: Segundo piso do Shopping Vitória, próximo à Gourmet Place

Quando: sexta-feira (04 de junho) - Estreia, de 14h às 18h

Espaço com GE ao vivo: 13h (05 de junho)

Horário de funcionamento do espaço até o fim da competição: horário do mall

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Investimentos, reforma tributária, aplicação financeira, mercado financeiro
Para ganhar do CDI, esqueça o CDI
Imagem de destaque
A guerra do Pix — e por que, de novo, a razão está do nosso lado
Imagem de destaque
Por que Padre Zezinho está (de novo) na mira de católicos tradicionalistas: 'Sou agredido todos os dias, falam que sou um câncer para a Igreja'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados